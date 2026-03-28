Lego stworzy największy zestaw. Sagrada Familia z 12 tys. elementów

Już niebawem możemy zobaczyć największy zestaw w historii Lego. Jak donosi portal Dezeen firma przygotowuje największy zestaw w swojej historii, który ma upamiętnić ukończenie budowy Sagrada Familia w Barcelonie. Projekt, nad którym pracowano ponad 140 lat, wreszcie dobiega końca.

Informacje o zestawie pojawiły się dzięki znanemu w środowisku informatorowi o pseudonimie Chief Wiggum, którego wcześniejsze doniesienia wielokrotnie się potwierdzały. Jeśli tym razem również ma rację, kolekcjonerzy i miłośnicy architektury mogą szykować miejsce na naprawdę ogromny model.

Sagrada Familia w sklepie Lego w Barcelonie. Czy nowy zestaw będzie wyglądał podobnie? Karolina Majchrzak archiwum prywatne

Największy zestaw Lego w historii. Ponad 12 tysięcy elementów

Z przecieków wynika, że model świątyni zaprojektowanej przez Antoniego Gaudíego będzie składał się z 12 060 elementów. To oznacza, że przebije dotychczasowego rekordzistę - zestaw Art World Map, liczący 11 695 części. Skala przedsięwzięcia dobrze oddaje monumentalność samego budynku, który przez dekady stał się jednym z najważniejszych symboli Barcelony.

Choć oficjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, wszystko wskazuje na to, że zestaw trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku. To nieprzypadkowa zbieżność. W 2026 roku ma nastąpić zakończenie budowy bazyliki, oraz będziemy świętować setną rocznicę śmierci Gaudíego.

140 lat budowy i najwyższy kościół świata

Prace nad świątynią rozpoczęły się w 1882 roku. Po niemal półtora wieku budowy obiekt ma zostać ukończony, osiągając imponujące rozmiary. Konstrukcję wieńczy 18 wież, w tym centralna o wysokości 170 metrów, co czyni ją najwyższym kościołem na świecie - wyższym o blisko 10 metrów od katedry w Ulm.

Nowy zestaw ma dołączyć do serii Architecture, rozwijanej przez Lego od 2008 roku. W jej ramach powstały już modele najważniejszych dzieł światowej architektury, od muzeów po ikoniczne wieżowce i rezydencje modernistyczne.

