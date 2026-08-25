Licznik zawyża rachunki za prąd? Lepiej zrób prosty test

Spis treści: Czy licznik prądu może się mylić? Najczęstsze przyczyny Domowy test. Jak sprawdzić, czy licznik nie oszukuje? Dlaczego rachunek wzrósł, jeśli licznik działa poprawnie? Badanie laboratoryjne licznika. Jak złożyć reklamację i uniknąć kosztów?

Pamiętaj! Licznik nie ustala wysokości rachunku. Jego zadaniem jest rejestrowanie pobranej energii w kilowatogodzinach. Dopiero sprzedawca wykorzystuje te dane i nalicza należność zgodnie z ceną energii, taryfą oraz stawkami dystrybucyjnymi. Wysoka kwota na fakturze może więc wynikać z błędnego pomiaru, ale także z nieprawidłowego odczytu, szacunkowego rozliczenia lub zmiany opłat.

Czy licznik prądu może się mylić? Najczęstsze przyczyny

Zawyżone wskazania wynikają z awarii licznika, błędnej konfiguracji, nieprawidłowego podłączenia albo usterki instalacji. Dotyczy to zarówno starszych urządzeń indukcyjnych, jak i liczników elektronicznych oraz zdalnego odczytu. Przyczyną bywają zużyte elementy, przepięcie, wilgoć lub uszkodzenie układu pomiarowego.

Po wymianie licznika sprawdź, czy numer urządzenia na fakturze zgadza się z tym przypisanym do mieszkania. Rozbieżności powoduje także niewłaściwe ustawienie stref taryfowych, a przy fotowoltaice - pomylenie energii pobranej z oddaną do sieci.

Wysoki rachunek za prąd często wynika z błędnego odczytu albo rozliczenia wcześniejszych prognoz. Duża dopłata nie oznacza wtedy, że cała energia została zużyta w ostatnim miesiącu.

Źródłem problemu bywa również instalacja za licznikiem, np. uszkodzony przewód, podłączenie części wspólnej lub obcy obwód. Licznik rejestruje wówczas faktyczny przepływ energii, ale niekoniecznie pobór urządzeń należących do właściciela lokalu. Powinien to sprawdzić elektryk z uprawnieniami.

Domowy test. Jak sprawdzić, czy licznik nie oszukuje?

Domowa kontrola nie zastąpi badania laboratoryjnego, ale pozwoli wykryć dużą rozbieżność i zgromadzić argumenty do reklamacji. Przed rozpoczęciem testu zrób zdjęcie wyświetlacza oraz numeru seryjnego licznika.

1. Porównaj licznik z fakturą

Sprawdź numer urządzenia, stan licznika, daty rozliczenia oraz rodzaj odczytu: rzeczywisty, zdalny, podany przez klienta lub szacunkowy. Wyższa faktura czasem obejmuje dłuższy okres.

W licznikach inteligentnych rejestr 1.8.0 zwykle pokazuje całkowity pobór energii, 1.8.1, 1.8.2 i 1.8.3 - zużycie w poszczególnych strefach, a 2.8.0 - energię oddaną z fotowoltaiki. Oznaczenia zależą od modelu, dlatego sprawdź instrukcję operatora.

2. Zapisuj zużycie

Przez kilka dni odczytuj licznik o tej samej porze i rób zdjęcia wyświetlacza. Pozwoli to ustalić średnie dobowe zużycie. Przy liczniku zdalnym porównaj wyniki z serwisem operatora, uwzględniając ewentualne opóźnienie danych.

3. Wyłącz obwody

Odłącz urządzenia i wyłącz bezpieczniki w rozdzielnicy. Jeśli licznik nadal nalicza energię, przyczyną nie musi być jego awaria. Problemem bywa obcy obwód, błędne przypisanie urządzenia lub usterka instalacji. Zgłoś sprawę operatorowi i elektrykowi.

Nie otwieraj licznika, nie zdejmuj plomb ani nie ingeruj w zabezpieczenia.

4. Przeprowadź test z watomierzem

Podłącz jedno urządzenie do watomierza, zanotuj stan licznika głównego i wyłącz pozostałe odbiorniki. Po kilku godzinach porównaj wyniki. Drobne różnice wynikają z dokładności pomiaru i zaokrągleń, ale wyraźna, powtarzalna rozbieżność uzasadnia zgłoszenie do operatora. Podczas testu urządzenie powinno pracować normalnie i pod nadzorem.

Dlaczego rachunek wzrósł, jeśli licznik działa poprawnie?

Najpierw porównaj liczbę zużytych kilowatogodzin, a nie samą kwotę rachunku. Jeśli pobór jest podobny, podwyżka zwykle wynika ze zmiany ceny energii, opłat dystrybucyjnych, taryfy lub długości okresu rozliczeniowego. Wyższa faktura bywa też skutkiem rozliczenia wcześniejszych prognoz według rzeczywistego odczytu.

Gdy wzrosło zużycie, sprawdź urządzenia pobierające najwięcej prądu, m.in. ogrzewanie elektryczne, bojler, klimatyzację, suszarkę, płytę indukcyjną, zamrażarkę i pompę ciepła z grzałką. W taryfach dwustrefowych znaczenie ma również pora korzystania ze sprzętów, a przy cenach dynamicznych - stawka obowiązująca w danej godzinie.

Rachunek obejmuje zarówno energię, jak i jej dostarczenie, dlatego wzrost opłat nie musi oznaczać błędu licznika. Sprzedawca powinien bezpłatnie wyjaśnić sposób rozliczenia i zastosowane stawki.

Badanie laboratoryjne licznika. Jak złożyć reklamację i uniknąć kosztów?

Jeśli domowe sprawdzenie nie wyjaśniło różnicy, złóż reklamację i zażądaj kontroli układu pomiarowo-rozliczeniowego. W sprawie działania licznika należy zwrócić się do operatora systemu dystrybucyjnego, czyli firmy odpowiedzialnej za sieć i urządzenie pomiarowe. Jeżeli zastrzeżenia dotyczą sposobu wyliczenia faktury, reklamację kieruje się również do przedsiębiorstwa, z którym zawarta jest umowa sprzedaży lub umowa kompleksowa.

W zgłoszeniu podaj:

imię, nazwisko i adres punktu poboru,

numer PPE oraz numer klienta,

numer seryjny licznika,

aktualny stan urządzenia i datę odczytu,

numer reklamowanej faktury,

opis zauważonej różnicy,

wyniki domowych obserwacji,

żądanie sprawdzenia układu, a w razie potrzeby wykonania badania laboratoryjnego.

Dołącz zdjęcia licznika, wcześniejsze faktury oraz zestawienie odczytów z kilku dni. Zachowaj potwierdzenie złożenia pisma.

Zgodnie z informacjami URE operator ma obowiązek sprawdzić prawidłowość działania układu pomiarowego nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Odbiorca może również zażądać badania laboratoryjnego, które także powinno zostać przeprowadzone w ciągu 14 dni.

Koszt zależy od wyniku:

jeśli badanie potwierdzi nieprawidłowe działanie układu, wydatki ponosi przedsiębiorstwo energetyczne;

jeśli licznik okaże się sprawny, koszt sprawdzenia i badania laboratoryjnego pokrywa odbiorca zgodnie z taryfą operatora.

Nie ma więc sposobu, który zagwarantuje uniknięcie opłaty w przypadku sprawnego urządzenia.

Jeżeli nie zgadzasz się z wynikiem badania, w ciągu 30 dni możesz zlecić dodatkową ekspertyzę. Początkowo płaci za nią odbiorca, ale jeśli potwierdzi ona wadliwe działanie licznika, przedsiębiorstwo zwróci koszt.

Operator skoryguje pomiary za okres występowania błędu. Jeśli nie da się dokładnie ustalić różnicy, zużycie zostanie oszacowane na podstawie danych z innych okresów, z uwzględnieniem sezonowości. Nadpłata pomniejszy kolejny rachunek lub zostanie zwrócona na wniosek klienta.

Reklamacja nie wstrzymuje terminu płatności, dlatego nie należy samodzielnie obniżać kwoty faktury. Można wystąpić o odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty. Po odrzuceniu reklamacji pozostaje pomoc Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE albo rzecznika konsumentów.



