Łódź podwodna wyjedzie na ulice Gdyni. Wielkie manewry w porcie

Na miejsce okrętu w przyszłym tygodniu przypłynie okręt wojenny ORP Sokół. ORP Błyskawica wróci na swoje miejsce między 22 a 28 listopada.



Zdjęcie ORP Błyskawica odholowana do Portu Wojennego / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

Zdjęcie ORP Błyskawica odholowana do Portu Wojennego / JAKUB STEINBORN/Polska Press/East News / East News

Zdjęcie ORP Błyskawica odholowana do Portu Wojennego / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

ORP Sokół będzie przeniesiony do muzeum

Manewry w gdyńskim porcie związane są z przeniesieniem wycofanego ze służby okrętu podwodnego do położonej nieopodal placówki muzealnej. "Sokół" jest obecnie szykowany w PGZ Stoczni Wojennej do transportu. W piątek 17.11 ok. godz. 14.00 wyruszyć ma na miejsce "Błyskawicy", gdzie powinien pojawić się po około 1 godzinie. W weekend będzie przygotowywany do wyładunku na ląd, który ma odbyć się na początku przyszłego tygodnia.

Zdjęcie Okręt podwodny ORP Sokół wkrótce eksponatem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni / Wojciech Strozyk/REPORTER / East News

W poniedziałek 20.11 lub wtorek 21.11 na cały dzień (od 7.00 do 19.00) zostanie wyłączona część ulic, którymi przy użyciu wieloosiowych samojezdnych platform transportowych SPMT okręt rozpocznie swoją ostatnią podróż.

Transport ma zakończyć się w środę 22.11 lub czwartek 23.11 wraz z dojazdem do niecki ekspozycyjnej. Tam nastąpi przygotowanie okrętu do operacji przesuwania na miejsce docelowe. Posadowienie "Sokoła" przy Muzeum MW planowane jest na piątek 24.11.

Placówka zastrzega, że terminy mogą ulec zmianie, dlatego warto zaglądać na stronę oraz profil w mediach społecznościowych.

ORP Sokół służył przez 16 lat

Okręt podwodny Marynarki Wojennej typu Kobben zwodowany został w 1966 roku. Rok później wszedł do służby w Sjøforsvaret, czyli Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii. Został wycofany ze służby w 2001 roku, a w 2002 przekazany Polsce. Podniesienie bandery i nadanie imienia miały miejsce 4 czerwca 2002 roku, a niemal równo 16 lat później, 8 czerwca 2018 roku został wycofany ze służby.