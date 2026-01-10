Magiczne zakątki Polski na ferie zimowe z dziećmi

To już czas, aby zaplanować ferie z dziećmi. Jeśli decydujesz się zostać w kraju, mam dla ciebie szereg ciekawych propozycji - od narciarskich kurortów, po parki rozrywki w zimowej odsłonie. Sprawdź i znajdź pomysł na wyjazd, który zachwyci miłośników aktywności, entuzjastów zabawy, lubiących zwiedzanie oraz fanów błogiego odpoczynku.

Ferie zimowe 2025 będą trwać aż do 2 marca
Spis treści:

  1. Podhale: narty i gorące termy dla miłośników białego szaleństwa
  2. Krynica-Zdrój: górski klimat w bardziej kameralnej atmosferze
  3. Zima w parku rozrywki: bajkowy świat świateł i atrakcji
  4. Dolny Śląsk: góry, miasta i atrakcje pod dachem
  5. Bieszczady: popularne miejsca i ciche, spokojne Podkarpacie
  6. Objazdówka po Polsce z dziećmi: miasta, morze i Mazury zimą

Podhale: narty i gorące termy dla miłośników białego szaleństwa

Podhale jest wyborem, który trudno przebić. Owszem w okresie ferii bywa mocno zatłoczone, ale tak samo wygląda to w alpejskich kurortach o tej porze roku. Jeśli lubisz w dzień szusować na nartach, a wieczorem wygrzewać się w ciepłych basenach, przyjedź do Zakopanego, Białki Tatrzańskiej albo Bukowiny Tatrzańskiej. To miejsca z niezwykle rozwiniętą infrastrukturą, gdzie działają szkółki narciarskie dla dzieci i dorosłych, wyciągi taśmowe i krzesełkowe. Tras jest wiele, część z nich łączy się, pozwalając na dłuższe przejazdy szczytami. Można wybierać spośród nich te o różnych stopniach trudności, niebieskie, czerwone, a nawet czarne.

Po kilku godzinach na mrozie przejście do świata ciepłej wody termalnej to prawdziwa ulga - baseny zewnętrzne, wewnętrzne, strefy relaksu, zjeżdżalnie i brodziki pozwolą na odpoczynek i kontynuację świetnej zabawy. A to wszystko w oparach parującej wody z widokiem na zaśnieżone Tatry.

Krynica-Zdrój: górski klimat w bardziej kameralnej atmosferze

Dla rodzin, które wolą spokojniejszą atmosferę niż tę panującą w Zakopanem, świetnym wyborem będzie Krynica-Zdrój. To miejscowość o długiej tradycji uzdrowiskowej, która zimą zyskuje wyjątkowy charakter.

Można tutaj nie tylko jeździć na nartach (choć zbocza Jaworzyny Krynickiej, Słotwin, czy pobliskich stoków w Tyliczu mocno do tego zachęcają), ale też jeździć na łyżwach, słuchać koncertów w Pijalni Wody, spacerować i korzystać z takich atrakcji jak wyjazd kolejką na Górę Parkową i podziwianie imponujących iluminacji.

Krynica daje poczucie przestrzeni i oddechu. Po nartach można wybrać się na deptak, spróbować wód mineralnych lub po prostu spędzić popołudnie w kawiarni, obserwując zimowe życie kurortu. Aktywnie, lecz spokojnie.

Zima w parku rozrywki: bajkowy świat świateł i atrakcji

Nie każdy zimowy wyjazd musi oznaczać narty. Coraz większą popularnością cieszy się zimowa odsłona parku rozrywki Energylandia, czyli Winter Kingdom. To propozycja, która szczególnie mocno trafia do dzieci w wieku szkolnym, ale dorośli również znajdą tu coś dla siebie i na pewno będą świetnie bawić się ze swoimi pociechami.

Winter Kingdom to największy w Polsce ogród świateł z milionami iluminacji, na którego terenie znajdują się lodowisko i snowtubing, czynne roller coastery w zimowej wersji, jarmark z ciepłymi daniami i napojami, a także organizowane są zabawy, parady i pokazy tematyczne.

Zimowa Energylandia jest mniej intensywna i zatłoczona niż letnia, a jednocześnie niezwykle klimatyczna. Park rozrywki to dobry pomysł na kilkudniowy pobyt lub przystanek podczas dłuższej podróży po Małopolsce.

Dolny Śląsk: góry, miasta i atrakcje pod dachem

Dolny Śląsk oferuje ogromną różnorodność, co czyni go idealnym regionem na ferie z dziećmi. Karpacz i Szklarska Poręba przyciągają zimą świetnie przygotowanymi trasami narciarskimi, ale też atrakcjami niezależnymi od pogody.

Rodziny chętnie łączą narty z muzeami interaktywnymi, parkami rozrywki pod dachem, krótkimi wycieczkami do Wrocławia lub Jeleniej Góry. Jest tutaj także wiele łatwych szlaków turystycznych, które z powodzeniem pokonasz nawet zimą. Udaj się do wodospadu Szklarki, na platformę widokową Złoty Widok czy odwiedź Wodospad i Wąwóz Kamieńczyka (zimą zalecane jest zabranie kasków i raków).

Bieszczady: popularne miejsca i ciche, spokojne Podkarpacie

Dla rodzin szukających prawdziwego wyciszenia dobrym pomysłem na ferie zimowe mogą okazać się Bieszczady lub Podgórze Przemyskie. To miejsca, gdzie zima jest spokojniejsza, a kontakt z naturą bardziej bezpośredni.

Kuligi, spacery po ośnieżonych dolinach, obserwowanie tropów zwierząt i wieczory przy kominku tworzą zupełnie inny rytm ferii. Dzieci uczą się tu cierpliwości i bliskości z przyrodą, a dorośli naprawdę zwalniają tempo (szczególnie gdy mamy do czynienia ze słabszym zasięgiem WIFI oraz zaspami sięgającymi niemal parapetu). Miejscami wartymi odwiedzenia zimą w Bieszczadach są na pewno zapora solińska, stacje narciarskie w Ustrzykach Dolnych, czy zagroda pokazowa Żubrów. Gorąco zachęcam do zimowej przejażdżki Bieszczadzką Kolejką Leśną, a spragnionym wędrówek - wyprawę na Połoninę Wetlińską.

Objazdówka po Polsce z dziećmi: miasta, morze i Mazury zimą

Nie każda rodzina chce spędzać ferie w jednym miejscu. Coraz częściej wybierane są krótkie objazdówki po większych miastach, z noclegami co kilka dni. Można wówczas sporo zwiedzieć, poznać nowe miejsca, albo odwiedzić te, które znamy wyłącznie w letnich sceneriach. Zimą świetnie sprawdzają się:

  • Kraków, Wrocław czy Warszawa z muzeami i atrakcjami interaktywnymi,
  • Bałtyk poza sezonem, zwłaszcza Sopot, Gdańsk, Gdynia - spacery po plaży, puste molo i zdrowe morskie powietrze,
  • Mazury, a zwłaszcza tutejsze hotele z basenami, SPA i salami zabaw dla dzieci.
Polska zimą ma ogromny potencjał dla rodzin z dziećmi. Termy na Podhalu, spokojna Krynica, bajkowa Energylandia, górskie kurorty Dolnego Śląska, dzika cisza Bieszczad czy zimowe miasta i Mazury - każda z tych propozycji oferuje inny styl wypoczynku. Można połączyć kilka pomysłów i spędzić czas na aktywnościach oraz zabawie, pamiętając jednak o odpoczynku i czerpaniu radości ze wspólnych chwil.

