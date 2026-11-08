Czy warto umieszczać magnesy na lodówce?

Czy umieszczając magnesy na drzwiach lodówki, możesz spowodować jakieś działania niepożądane? Ludzie od lat zastanawiają się, czy te piękne pamiątki z podróży przyczepione do metalu mogą wpływać na chłodzenie lodówki lub zwiększać zużycie prądu, a nawet uszkodzić maszynę.

Firma Bosch wprost poinformowała niemiecki portal GameStar, że ten mit jest nieprawdziwy.

- Użycie kilku magnesów na drzwiach lodówki nie powinno spowodować żadnych usterek. Mogą jednak pojawić się zarysowania na powierzchni. Jeśli do drzwi lodówki zostanie przymocowanych tak wiele magnesów, że ich waga znacznie wzrośnie, żywotność zawiasów może ulec skróceniu - podała firma.

Lodówki są bezpieczne, ale silne magnesy mogą uszkodzić niektórą elektronikę

Głównym zmartwieniem związanym z magnesami i elektroniką jest to, że umieszczenie magnesu w pobliżu urządzenia może spowodować przesunięcie jego podzespołów lub usunięcie ważnych danych. Z pewnością był to problem w czasach, gdy elektronika, taka jak telewizory czy dyski twarde wykorzystywała komponenty namagnesowane, jednak obecnie są one rzadko w użyciu. Dzisiejsza technologia jest znacznie bardziej odporna na łagodne pola magnetyczne.

Nie wszystkie rodzaje nośników danych i urządzeń elektronicznych są podatne na działanie magnesów - nie mają one wpływu m.in. na karty SD, płyty CD, aparaty, jednak mogą usuwać dane z kart płatniczych, dysków twardych z napędem HDD czy starych kaset wideo i audio. Jeśli magnes będzie wystarczająco silny, potrafi uszkodzić telefon komórkowy, kompas, zegarek mechaniczny, a nawet rozrusznik serca.

Często jednak telefony i tablety powinny działać prawidłowo po działaniu magnesu, a także nie trzeba obawiać się usunięcia danych z tych urządzeń. Po uszkodzeniu kompasu w telefonie wystarczy go później ponownie skalibrować, aby znów działał. Jeśli silny magnes namagnesuje metalowe części smartfona i zachowają one część tych ładunków, wtedy nawet po usunięciu magnesu kompas wciąż może działać nieprawidłowo.

Nowoczesne urządzenia elektroniczne nie są całkowicie bezpieczne. Jeśli przyłożymy do nich magnes neodymowy klasy naukowej, który ma ogromną siłę przyciągania, możemy uszkodzić każdy rodzaj urządzenia, nawet układy flash w dysku SSD nie byłyby odporne na tego typu silne zakłócenia. Mimo wszystko szanse na to, że podobny rodzaj magnesu znajdzie się blisko twojej elektroniki, są dość niskie. Zazwyczaj są one stosowane m.in. w aparatach MRI czy dźwigach magnetycznych.



