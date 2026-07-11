Mandoria to największy taki park w Polsce. Zabawa w renesansowej scenerii

Spis treści: Mandoria to ajwiększy w Polsce park rozrywki pod dachem Czym jest Mandoria? Stylizowane Miasto Przygód Najlepsze atrakcje w Mandorii Ile czasu spędza się w Mandorii? Planowanie wizyty Gdzie jest Mandoria? Adres, bilety, godziny otwarcia

Mandoria to ajwiększy w Polsce park rozrywki pod dachem

Mandoria to jeden z najpopularniejszych rodzinnych parków rozrywki w Polsce. Położony w Rzgowie niedaleko Łodzi obiekt wyróżnia się tym, że to największy w kraju całoroczny park rozrywki, w którym większość atrakcji znajduje się pod dachem.

To miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, ale znajdują się tu także atrakcje skierowane do dorosłych miłośników adrenaliny. W renesansowej scenerii osadzono widowiskowe rollercoastery, karuzele oraz strefy dla najmłodszych.

Aquila to najszybszy rollercoaster w Mandorii. Mandoria materiały prasowe

Czym jest Mandoria? Stylizowane Miasto Przygód

Mandoria to pierwszy w Polsce duży, całoroczny park rozrywki zlokalizowany niemal w całości pod dachem, dzięki czemu można z niego korzystać przez cały rok, niezależnie od pogody. Jego motywem przewodnim jest XVI-wieczne miasto, pełne stylizowanych budynków, klimatycznych uliczek, portowych zaułków i niesamowitych mieszkańców.

Odwiedzający Miasto Przygód mogą się poczuć jak bohaterowie opowieści, jednocześnie korzystając z nowoczesnych atrakcji. Większość z nich położonych jest blisko siebie, dzięki czemu nie trzeba pokonywać długich odległości pomiędzy poszczególnymi strefami, co znacząco ułatwia pobyt z małymi dziećmi.

Najlepsze atrakcje w Mandorii

W Mandorii funkcjonuje ponad 30 atrakcji, są one różnorodne i przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i nastolatków czy dorosłych. Rodziny mogą wspólnie korzystać z wielu urządzeń, a osoby poszukujące mocniejszych wrażeń również nie będą zawiedzione. Przy atrakcjach i na stronie obiektu widnieje informacja o tym, jakie są wymagania dotyczące wzrostu oraz na temat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wśród najciekawszych atrakcji Mandorii znajdują się m.in.:

Aquila to jedna z wizytówek Mandorii - najszybszy rollercoaster w tym parku . Rozpędza się do 70 km/h w 3 sekundy , a kolejka wjeżdża do 25-metrowej wieży . Liczne zakręty, zjazdy oraz odpowiednio dobrana prędkość sprawiają, że przejazd dostarcza emocji , ale pozostaje dostępny także dla młodszych gości.

Chytra Wydra to specjalny tor wodny dla dzieci , prezentowany jako jedyna w Polsce rzeka pod dachem z łódkami, którymi najmłodsi mogą sami sterować wśród łagodnych fal.

Galeon to duży okręt , który kręci się nad portem, zapewniając emocje i widoki na renesansowe miasteczko. Kołysząca się r odzinna atrakcja przypomina rejs przez wzburzone wody.

Merkant to rollercoaster dla całej rodziny, z trasą o długości ponad 260 m , pełną dynamicznych wzniesień, wielu zakrętów i nagłych zmian kierunku. Maksymalna prędkość wagoników to ok. 36 km/h , a tor wznosi się na wysokość 7 m.

Stary Fort jest prezentowany jako największy drewniany plac zabaw w Polsce , znajduje się tu wiele wież wspinaczkowych i przejść linowych. Z konstrukcji mogą korzystać dzieci i dorośli.

Valtor to najnowsza rodzinna atrakcja Mandorii, której otwarciem świętowano 5 urodziny tego parku rozrywki. Promowany jako jedyny w Polsce coaster typu bobsled, Valtor zapewni emocje na liczącej 600 m trasie prowadzącej przez tematyczną scenografię. Goście jadą w tej "machinie obronnej" w oddzielnych, czteroosobowych wagonikach w kształcie dzików, a tor wznosi się na 21 metrów.

Na terenie parku znajdują również wiele innych atrakcji: karuzel takich jak np. Karawana, dwupoziomowa karuzela wenecka, zjeżdżalni takich jak Barbakan z sześcioma torami, oraz interaktywnych urozmaiceń takich jak strzelnica. Jest też siedem punktów gastronomicznych, które serwują "mandoriańską kuchnię".

Valtor to najnowsza atrakcja Mandorii. To 5 rollercoaster w tym parku rozrywki. Mandoria materiały prasowe

Ile czasu spędza się w Mandorii? Planowanie wizyty

Jedną z największych zalet parku jest jego całoroczna działalność. Mandoria sprawdzi się zarówno podczas wakacji, jak i jesiennych weekendów, ferii zimowych czy wiosennych wyjazdów.

Do Mandorii najlepiej wybrać się na cały dzień. W dni robocze zwykle jest spokojniej niż podczas dni wolnych od pracy, dlatego osoby preferujące krótsze kolejki często wybierają właśnie takie terminy.

Całodniowy bilet pozwala na skorzystanie z wielu atrakcji, zrobienie przerwy na posiłek oraz obejrzenie różnych zakątków parku.

Gdzie jest Mandoria? Adres, bilety, godziny otwarcia

Park rozrywki Mandoria znajduje się pod adresem ul. Miasto Mody 2, 95-030 Rzgów w woj. łódzkim, ok. 15 km od centrum Łodzi. Dogodny dojazd sprawia, że bez problemu można tu dotrzeć zarówno z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Katowic, jak i Krakowa. Mandoria czynna jest codziennie przez cały rok, również w większość świąt, a standardowe godziny otwarcia to 10:00-18:00.

Obowiązują bilety normalne i ulgowe w różnych wersjach, standardowy bilet całodniowy kosztuje 164 zł przy zakupie online i 174 zł przy zakupie w kasie, natomiast wejściówka dla dzieci poniżej 85 cm wzrostu to koszt 1 zł. W sprzedaży są też bilety rodzinne (od ok. 450 zł), można również kupić kartę roczną (ok. 650 zł).

Zakup biletu uprawnia do nielimitowanego korzystania ze wszystkich karuzel i rollercoasterów w Mieście Przygód. Dodatkowo płatne są: gastronomia, sklepiki, szafki depozytowe, wybrane gry. Opłatę uiszcza się również za parking. Z wszelkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Mandorii.



