Matematyczna zagadka w "Awanturze o kasę". Odpowiedź padła w sekundę!

W "Awanturze o kasę" czasem wystarczy kilka sekund, żeby pokazać, kto ma głowę do liczb. Tym razem jedno z pytań matematycznych mogło przyprawić o ból głowy niejednego ucznia, ale uczestnik poradził sobie z nim błyskawicznie. Prawdziwe emocje czekały jednak w finale, gdzie licytacja od samego początku przybrała zaskakujący obrót.

Awantura o kasę i trzy drużyny z różnymi doświadczeniami

Do rywalizacji stanęły trzy zespoły, których członkowie na co dzień zajmują się zupełnie różnymi rzeczami. Niebiescy postawili na rodzinny skład. W drużynie znaleźli się nauczycielka i logopeda Anastazja, emerytowany nauczyciel matematyki Zbigniew, specjalistka ds. nieruchomości i kapitanka Anna oraz inżynier budownictwa Kamil.

Zieloni znali się z pracy w tej samej redakcji. Patryk jest dziennikarzem i wydawcą, Konrad szefem serwisów regionalnych, Aleksander dziennikarzem newsowym i kapitanem zespołu, a Maciej dziennikarzem oraz wydawcą strony głównej. Z kolei Żółci to znajomi poznani podczas innego castingu. W ich składzie znalazły się prawniczka Karolina, menedżerka badań klinicznych Aleksandra, pielęgniarka bloku operacyjnego i kapitanka Anna oraz specjalista ds. inwestycji Dawid.

Każdy zespół wniósł więc do programu inne doświadczenia. W takim starciu przydaje się nie tylko wiedza, lecz także umiejętność podejmowania decyzji pod presją. Czasem jedno pytanie może bowiem sporo zmienić.

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Jedno z ciekawszych pytań w tym odcinku dotyczyło matematyki

Uczestnicy dostali od Krzysztofa Ibisza zadanie, które niejednego ucznia potrafiłoby rozłożyć na łopatki.

Jacht wraz z bukszprytem mierzy 6 metrów i 80 centymetrów. Kadłub jachtu jest dłuższy od bukszprytu o 6 metrów. Ile mierzy bukszpryt?

Niektórzy potrzebowaliby chwili na ułożenie równania i spokojne obliczenia. Tymczasem uczestnik znał już odpowiedź po jednej sekundzie! Uczestnicy mają minutę na odpowiedź. A tu w zasadzie padła ona w momencie, gdy pojawił się zegar odliczający czas! Nie zdążył przeskoczyć na 0:59.

Finał "Awantury o kasę" z licytacją za 19 tys. zł

Jeszcze większe emocje przyniósł finał. Jego początek był wyjątkowo mocny, a licytacja od razu nabrała tempa. Złota skrzynka została sprzedana za aż 19 tys. zł.

Czy zostało coś na koncie? Koniecznie włączcie "Awanturę o kasę" w sobotę o 16:30 na Polsacie. Szykuje się ciekawy odcinek



