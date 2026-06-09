Ta historia zaczyna się w 1999 roku od lokalnego rolnika, który zdecydował się oddać swoją ziemię za symboliczną kwotę 10 dolarów. W akcie darowizny zawarto zapis, że grunt ma służyć jako teren rekreacyjny dla mieszkańców - dokument przewidywał, że działka będzie utrzymywana w tym celu w ramach publicznego zaufania. W kolejnych latach ziemia przechodziła jednak między różnymi podmiotami, od organizacji non-profit po władze miasta, aż ostatecznie trafiła do struktur zajmujących się rozwojem gospodarczym.

Sprzedaż za miliony i rosnące kontrowersje

Punktem zwrotnym okazała się decyzja o sprzedaży działki w 2025 roku prywatnemu deweloperowi za 10 milionów dolarów. Na tym terenie ma powstać centrum danych o dużej skali, co wywołało sprzeciw części mieszkańców. Według lokalnej społeczności kluczowy problem nie dotyczy wyłącznie samej inwestycji, ale przede wszystkim złamania pierwotnych warunków darowizny. W Teksasie akty własności i zapisy w nich zawarte mają istotne znaczenie prawne, dlatego sprawa szybko trafiła na drogę sądową.

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Obawy mieszkańców i argumenty władz

Mieszkańcy wskazują na potencjalne skutki inwestycji, jak hałas, zwiększone zużycie energii i wody czy wpływ na wartość okolicznych nieruchomości. Część osób podkreśla również aspekt społeczny - utratę przestrzeni, która miała służyć jako park.

Władze miasta prezentują odmienne stanowisko, podkreślają, że inwestycja może przynieść znaczące wpływy podatkowe, szacowane na około 30 milionów dolarów w ciągu najbliższej dekady, a część tych środków ma zasilić lokalną edukację.

Jednocześnie samorząd wskazuje, że możliwości zablokowania projektu mogą być ograniczone przez obowiązujące przeznaczenie terenu w planach zagospodarowania. Dotychczasowe rozstrzygnięcia sądowe sprzyjały deweloperowi, jednak przeciwnicy inwestycji zapowiadają dalszą walkę. Sprawa ma trafić do sądu apelacyjnego, gdzie kluczowe znaczenie będzie miała interpretacja zapisów aktu darowizny z 1999 roku.

Dla części mieszkańców nie jest to już tylko spór o jedną inwestycję, ale o zasadę dotrzymywania zobowiązań wobec społeczności. Wynik postępowania może mieć znaczenie nie tylko lokalne, lecz także precedensowe dla podobnych przypadków w przyszłości.

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