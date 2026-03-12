Najlepsze miasta świata na 2026 r. Jest i polski akcent

Szczególnie dużo uwagi w zestawieniach typu "naj" poświęca się podróżom. W regularnie publikowanych raportach pojawiają się zestawienia najlepiej i najgorzej ocenianych linii lotniczych, lotnisk czy tras lotniczych, a także listy miejsc, które warto odwiedzić choć raz w życiu. Jednym z magazynów, który od lat przygotowuje tego typu klasyfikacje, jest Time Out - uznany na świecie przewodnik kulturalno-rozrywkowy.

Na łamach portalu co roku pojawiają się listy "najfajniejszych" miast czy dzielnic, tworzone na podstawie opinii mieszkańców oraz ekspertów. Niedawno opublikowano najnowszą edycję zestawienia, wskazującą najlepsze miasta na 2026 rok. W rankingu obejmującym 50 miejsc z całego świata znalazło się także jedno miasto z Polski.

50 miast, które warto odwiedzić w 2026 r. Polskie miasto na 16 miejscu

Ranking najlepszych miast do odwiedzenia, ale także do życia, powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 24 tysięcy osób ze 150 miast na całym świecie. Uczestników pytano o to, co lubią w swoich miastach - na przykład o atmosferę, muzea, parki, restauracje, sklepy - a także o to, jak naprawdę się tam żyje na co dzień. W badaniu uwzględniono m.in. poczucie zadowolenia, koszty oraz ogólną jakość życia. W tegorocznej edycji ankietę dodatkowo rozszerzono o nowe elementy, takie jak budowanie relacji, poczucie wspólnoty i życie uczuciowe.

Dzięki temu ranking ma lepiej oddawać codzienne doświadczenia mieszkańców. Odpowiedzi ankietowanych połączono z wypowiedziami lokalnych twórców na temat tego, czemu to właśnie ich miasto warto odwiedzić. Głos oddało też ponad 100 ekspertów Time Out. Na tej podstawie powstał ranking najlepszych miast 2026 - "W każdym z nich znajdziesz co najmniej jedną rzecz, która sprawi, że zechcesz zarezerwować podróż, i to natychmiast", twierdzi Time Out.

Pełna lista najlepszych miast 2026. W zestawieniu jest Kraków

W top 3 "Najlepszych miast świata na 2026 r." umieszczono Melbourne (Australia), Szanghaj (Chiny) i Edynburg (Szkocja). Polskim akcentem jest Kraków, który znalazł się na 16 pozycji. Kraków wyróżniono za wyjątkowe dziedzictwo historyczne docenione przez UNESCO, bogatą ofertę kulturalną i gastronomiczną oraz przyjazność dla pieszych. Miasto zachwyca zabytkowym Rynkiem Głównym, Wawelem i klimatycznym Kazimierzem, a także spacerowymi trasami nad Wisłą. Miasto obfituje w lokalne wydarzenia, takie jak Wielka Parada Smoków czy jarmark bożonarodzeniowy. Mieszkańcy bardzo wysoko oceniają gastronomię (87 proc. pozytywnych ocen), kulturę i sztukę (86 proc. dobrych ocen) oraz łatwość poruszania się po mieście pieszo (83 proc. odpowiedzi ankietowanych).

Kraków to nie tylko Wawel. Mieszkańcy i turyści docenili miasto także z wielu innych względów. 123RF/PICSEL

Całe zestawienie najlepszych miast na 2026 r. wg. Time Out prezentuje się następująco:

Melbourne - Australia Szanghaj - Chiny Edynburg - Szkocja Londyn - Anglia Nowy Jork - USA Kapsztad - Republika Południowej Afryki Meksyk - Meksyk Bangkok - Tajlandia Seul - Korea Południowa Tokio - Japonia Zurych - Szwajcaria Rio de Janeiro - Brazylia Kopenhaga - Dania São Paulo - Brazylia Hongkong - Chiny Kraków - Polska Porto - Portugalia Guadalajara - Meksyk Madryt - Hiszpania Walencja - Hiszpania Sydney - Australia Paryż - Francja Singapur - Singapur Marrakesz - Maroko Hanoi - Wietnam Bath - Anglia Bilbao - Hiszpania Berlin - Niemcy Adelaide - Australia Pekin - Chiny Antwerpia - Belgia Chiang Mai - Tajlandia Neapol - Włochy Amsterdam - Niderlandy Medellín - Kolumbia Lima - Peru Vancouver - Kanada Ho Chi Minh - Wietnam Osaka - Japonia Ateny - Grecja Chicago - USA Kair - Egipt Buenos Aires - Argentyna Wiedeń - Austria Dublin - Irlandia San Francisco - USA Lagos - Nigeria Auckland - Nowa Zelandia Lizbona - Portugalia Bogota - Kolumbia

