Milioner z "Milionerów" wraca do gry. Tym razem w "Awanturze o kasę"

W "Awanturze o kasę" czasem wystarczy jedna dobra strategia, by całkowicie odmienić przebieg gry. Innym razem nawet mocna drużyna może stracić przewagę w kilka sekund. Sobotni odcinek zapowiada się wyjątkowo ciekawie, bo przy stole pojawią się gracze, którzy zdecydowanie nie boją się ryzyka.

Niebiescy to znajomi poznani na ślubie kapitana drużyny. Antoni pracuje jako inżynier lotnictwa, Sylwia w dziale obsługi klienta, Piotr jest monterem maszyn przemysłowych, a drużyną dowodzi Paweł - ratownik wodny.

Zieloni to paczka kolegów z Bydgoszczy związanych (przynajmniej częściowo) z branżą lotniczą. Roman pracuje jako magazynier w zakładach lotniczych, Joachim jest konstruktorem lotniczym, Adam specjalistą w zakładach lotniczych, a kapitanem drużyny został Piotr - urzędnik państwowy.

Żółci poznali się podczas wakacji w Turcji. Tomasz B. pracuje jako spedytor, przewodnik i pilot wycieczek, Tomasz O. jest analitykiem danych, Marcin prowadzi działalność szkoleniową, a drużyną kieruje Magdalena - właścicielka lodziarni.

Nowi mistrzowie i mocny zawodnik w drużynie żółtych

W loży honorowej zaszła zmiana. Poprzedni mistrzowie musieli oddać swoje miejsca nowym zwycięzcom. Tym razem w togach i biretach zobaczymy kuzynów z przyjaciółką: Mateusza - prawnika, Annę - psycholożkę, Cezarego - pracownika produkcji w branży drukarskiej i kapitana drużyny oraz Filipa - technika elektronika i studenta archeologii oraz filologii klasycznej.

Czy uda im się obronić tytuł? Łatwo nie będzie, zwłaszcza że żółci mają w składzie mocnego zawodnika. Tomasz O. to milioner z programu "Milionerzy", więc teleturniejowe emocje, stres i tysiące oczu skierowane na gracza zdecydowanie nie są mu obce.

Va banque i kultowa kategoria programu

Historia, muzyka rozrywkowa, geografia czy nowe w tym sezonie "weź, co chcesz" - kategorii nie brakowało. Ale w "Awanturze o kasę" są też elementy wręcz kultowe. Jednym jest ogórek kiszony ze złotej skrzynki, drugim bez wątpienia kategoria "wędkarstwo".

I choć wielu uczestników reaguje na nią niemal tak nerwowo jak na fizykę czy chemię, tym razem trafiła na wyjątkowo mocną drużynę. Zieloni okazali się zapalonymi wędkarzami, a Adam ma na koncie udział w licznych zawodach, także międzynarodowych.

Co więcej, aż dwa razy zagrali va banque przy kategorii "weź, co chcesz", za każdym razem wybierali właśnie wędkarstwo. I dwa razy odpowiedzieli poprawnie.

Pytanie tylko, czy to wystarczyło, by awansować do finału?

Astronomia za ponad 10 tysięcy złotych

Finał rozpoczął się od kategorii, która wyjątkowo często pojawiała się w tym odcinku - "weź, co chcesz". Pula nie była może ogromna, ale drużyna, która wygrała licytację, postanowiła nie brać pytania i niemal za bezcen kupiła… złotą skrzynkę.

Druga skrzynka też znalazła właściciela. A na koniec odcinka Krzysztof Ibisz pokazał, że w tej edycji nie oszczędzał umieszczając nagrody.

Na koniec zdradzę wam jeszcze jedno z najdroższych pytań wieczoru, które dotyczyło astronomii. Było warte ponad 10 tysięcy złotych:

Na powierzchni której z planet Układu Słonecznego panuje najwyższa średnia temperatura?

Znacie odpowiedź?

