Ponad 14 mln zł na ratowanie małopolskich zabytków

Czterdzieści małopolskich zabytków, w tym pałace, kościoły, muzea oraz dwory, doczeka się renowacji i prac konserwatorskich dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z programu "Ochrona zabytków", prowadzonego z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozdysponowano łącznie ponad 14 mln zł. Wręczenie promes odbyło się w poniedziałek 20 lipca 2026 r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Wśród zabytków, które otrzymały rządowe wsparcie, znalazły się między innymi Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau czy klasztor Paulinów w Krakowie na Skałce.

Największe dofinansowanie, sięgające ponad 1,8 mln zł, zyskał Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim. Na drugim miejscu pod kątem wysokości wsparcia znalazła się natomiast słynna willa "Pod Jedlami" w Zakopanem - na remont budowli przeznaczono niemal 1,6 mln zł.

Słynna zakopiańska willa. Dom "Pod Jedlami" z dofinansowaniem na remont

Willa "Pod Jedlami" (także Dom "Pod Jedlami") to wyjątkowy obiekt na mapie Zakopanego, znajdujący się na wzgórzu Koziniec. Budynek wzniesiono w 1897 r. według projektu Stanisława Witkiewicza - obiekt charakteryzuje się stylem zakopiańskim, którego Witkiewicz był twórcą i popularyzatorem. Willa ta uznawana jest za najbardziej kompletną i najwybitniejszą realizację stylu zakopiańskiego. Nazwa Pod Jedlami wzięła się od jodeł, które rosły w tamtejszym ogrodzie.

Obiekt od pokoleń jest własnością prywatną rodziny Pawlikowskich - powstał dla Jana Gwalberta Henryka Pawlikowskiego, polskiego ekonomisty, publicysty i pioniera ochrony przyrody Tatr. Niegdyś mieszkała tam i tworzyła znana polska poetka, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, a odwiedzała ją tam jej siostra Magdalena Samozwaniec, znana jako "pierwsza dama polskiej satyry".

- Początkowo Jan Gwalbert Pawlikowski zamierzał wybudować niewielki dom letniskowy, służący jako miejsce do spędzania wakacji z rodziną. Witkiewicz miał mu pomagać już przy wyborze działki. Jan Gwalbert został postawiony przed ideą przeciwstawiania obcym wzorcom prawdziwie narodowej sztuki, której przejawem miał się stać jego dom "Pod Jedlami". Miejsce pod budowę willi z widokiem na Tatry i trzema rozłożystymi jodłami dostarczało tła do projektowanego przez Witkiewicza budynku. Obiekt wybudowali lokalni rzemieślnicy: Wojciech Roj, Zapotoczny i Jan Obrochta, pod okiem samego projektanta - przypomina zabytek.pl.

Model Domu "Pod Jedlami" według projektu Stanisława Witkiewicza. Stanisław Witkiewicz, Public domain, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Zwiedzanie Zakopanego. Willa "Pod Jedlami" cieszy oko

Zabytek nie jest udostępniony do zwiedzania w środku. Tę wyjątkową realizację stylu zakopiańskiego można podziwiać wyłącznie z zewnątrz.

Zgodnie z informacjami zawartymi na liście udostępnionej na stronach rządowych, Stowarzyszenie Dom pod Jedlami zyskało finansowanie na "kontynuację remontu: dachu, rynien i rur spustowych, balkonów i kominów".



