Miliony na zamek na południu Polski. Remont i nowe atrakcje

Atrakcje Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zmiany na Zamku Lipowiec

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, rozciągająca się na terenie województw małopolskiego i śląskiego, przyciąga turystów niezwykłymi krajobrazami, jaskiniami i licznymi zabytkami. Jedną z jej największych atrakcji jest słynny Szlak Orlich Gniazd, prowadzący przez rozsiane po całej Jurze zamki, takie jak Ogrodzieniec, Pieskowa Skała czy warownia w Rabsztynie.

Do systemu Orlich Gniazd wliczany jest też Zamek Lipowiec - to średniowieczna warownia, której ruiny są dziś jedną z najważniejszych atrakcji gminy Babice. Teraz zarówno zamek, jak i dwór z pobliskiego skansenu w Wygiełzowie czekają naprawy. Zaplanowano jednak nie tylko remont zabytków, ale również nowe atrakcje dla odwiedzających.

Zamek Lipowiec i dwór z Drogini do remontu. Będą też nowe atrakcje

Historia Zamku Lipowiec sięga XIII wieku. Przez wieki pełnił różne funkcje - strzegł szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk, stanowił rezydencję biskupów krakowskich, pełnił też rolę więzienia dla duchownych. W XVII wieku trawiły go pożary, zniszczeń dokonali m.in. Szwedzi. W 1800 r. wybuchł kolejny potężny pożar. Wkrótce zamek opustoszał i popadał w coraz większą ruinę, aż w połowie lat 50. XX wieku uznano go zabytek, a później zdecydowano o nadaniu mu statusu trwałej ruiny. Prowadzone latami zabezpieczenia i przystosowanie do ruchu turystycznego zamieniły dawną warownię w atrakcję.

Zamek przeszedł w ostatnich latach kolejną renowację, a teraz ogłoszono następne prace. Projekt ma nadać obiektowi nowe funkcje edukacyjno-kulturalne. Tuż u stóp zamkowego wzgórza znajduje się powiązany z nim Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie. Znajdujący się tam dwór z Drogini również przejdzie kompleksowy remont. Co się zmieni? Gmina Babice udostępniła informacje o planowanych pracach.

Co ze zwiedzaniem zamku i skansenu w Wygiełzowie?

Zamek Lipowiec zyska m.in. nowe zadaszenia, powstanie szczelna izolacja chroniąca przed wodą, gmina zapowiedziała też w pełni odnowione wnętrza. Prace ma wykonać firma Arco System spółka z o.o. z Oświęcimia. Jak podaje "Gazeta Krakowska" to jednak nie wszystko. Remont obejmie także instalacje elektryczne, sanitarne i grzewcze - renowacja obejmie również most prowadzący do zamku. W dodatku pojawią się nowe atrakcje. Na międzymurzu powstanie ścieżka edukacyjna, przygotowane zostaną także makiety zamku.

Co ze zwiedzaniem Zamku Lipowiec w trakcie prac? Gmina Babice zaznacza w komunikacie, że na ten moment warownia wciąż jest dostępna dla turystów, a o zamknięciu obiektu muzeum będzie informować na bieżąco. Jak wynika z ustaleń "Gazety Krakowskiej", to mogą być jednak ostatnie chwile, by obejrzeć Zamek Lipowiec.

- Myślę, że zamek powinien być dostępny dla turystów jeszcze do końca września. Później sytuacja będzie już znacznie trudniejsza, ponieważ wykonawca przejmuje plac budowy i odpowiada za bezpieczeństwo na terenie prowadzonych prac - wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Marek Szymaszkiewicz, kustosz Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie. - [...] Docelowo chcemy też udostępnić turystom znacznie większą część obiektu niż obecnie - podaje kustosz. - [...] Po modernizacji będziemy mogli znacznie szerzej otworzyć zamek dla zwiedzających.

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Jeśli chodzi o dwór z Drogini w skansenie, Gmina Babice informuje o remoncie dachu, elewacji, instalacji oraz wnętrz. Prace przeprowadzi Spółdzielnia Rzemieślnicza "BUDMET". Obiekt jest już zamknięty dla zwiedzających.

Wszystkie prace mają potrwać do 30 września 2028 roku. Łączna wartość inwestycji wynosi 34,95 mln zł, z czego dofinansowanie przekracza 25,5 mln zł, w tym ponad 24,1 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.



