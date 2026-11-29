W skrócie W nowym odcinku programu Awantura o kasę zmierzą się trzy drużyny: Niebiescy, Zieloni oraz Żółci, złożone z przedstawicieli różnych zawodów i środowisk.

Uczestnicy odpowiedzą na pytania z zakresu technologii, fizyki oraz medycyny, a Krzysztofa Ibisza zaintryguje nietypowa metoda radzenia sobie w sprawach uczuciowych.

Kluczowym pytaniem odcinka pozostaje kwestia utrzymania tytułu przez obecnych mistrzów oraz to, czy zapowiadana sztuczka uczestnika zaskoczy prowadzącego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W "Awanturze o kasę" nie wystarczy wiedza, szybki refleks i odrobina szczęścia. Czasem o losach całej rozgrywki może zdecydować jedno pozornie proste pytanie. W najnowszym odcinku uczestnicy zmierzą się z kategoriami z różnych dziedzin. Pojawią się też dwie złote skrzynki i obietnica nietypowej sztuczki.

Trzy drużyny, trzy różne historie

W odcinku zobaczymy trzy zespoły. Niebiescy to koledzy ze studiów. Gabriel jest technologiem w meblarstwie, Michał analitykiem biznesowym w finansach, Paweł analitykiem marketingowym w branży spożywczej i kapitanem drużyny, a Marek radcą prawnym.

Niebiescy to koledzy ze studiów Agata Kubis Polsat

Zieloni znają się z lotniska w Lublinie. W drużynie są agenci obsługi pasażerskiej Artur, Grzegorz i Tomasz oraz Agnieszka, liderka zmiany i kapitanka zespołu.

Zieloni znają się z lotniska w Lublinie Agata Kubis Polsat

Żółci przyjaźnią się od czasów studenckich. Marika i Joanna są farmaceutkami, Olga pracuje jako lekarka psychiatra, a kapitanem drużyny jest Michał, przedsiębiorca z branży folii termoizolacyjnych.

Żółci przyjaźnią się od czasów studenckich Agata Kubis Polsat

Wśród tematów pojawią się technologie, rozmaitości fizyka, ale i kategoria "Co to jest?" - absolutny killer teleturnieju.

Jedno z ciekawych pytań padnie w dziedzinie anatomii i medycyny.

Lekarze często powtarzają, że dorosły człowiek ma ich w ciele dwieście sześć. Co to jest?

Wiecie już? Tym razem myślę, że nie powinno być problemu. Ale czy zawodnicy też odpowiedzą poprawnie, czy pokona ich stres?

Zobaczcie sami. Najnowszy odcinek "Awantury o kasę" obejrzycie w Polsacie w niedzielnej ramówce o 16:30.

A więcej pytań z tej kategorii znajdziesz w naszym quizie.

QUIZ z Awantury o kasę. Kategoria: anatomia i medycyna. Lekarz zdobędzie 7/7, a ty? Rozpocznij quiz

Tym razem uwagę Krzysztofa Ibisza przykuje jeden z zawodników - analityk marketingowy Paweł, który tabelki stosuje nie tylko w pracy, ale i w... sprawach sercowych (i nie mam tu na myśli kardiologii).

Mistrzowie obronią tytuł?

Najważniejsze pozostaje jednak pytanie, czy dotychczasowi mistrzowie utrzymają się w programie. W poprzednich starciach grali odważnie, trafnie odpowiadali i potrafili pokonać rywali, nawet gdy na koncie nie mieli dużej kwoty. Czy ich dobra passa potrwa kolejny odcinek, czy tym razem przeciwnicy znajdą sposób, by ich zatrzymać?

Pamiętacie obietnicę związaną z przekroczeniem progu 100 tys. zł wygranej. Dariusz zapowiedział, że pokaże sztuczkę. Czy zdoła zaskoczyć nią Krzysztofa Ibisza?

Kropką nad "i" będą dwie złote skrzynki, które będą wyjątkowo tanio sprzedane. Czy kryje się w nich coś wartościowego, czy raczej symboliczna złotówka albo ogórek kiszony?



