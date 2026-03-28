Nie bez powodu "Awantura o kasę" od lat należy do ulubionych teleturniejów Polaków. To format, który łączy wiedzę, emocje i strategię - a przy tym daje widzom złudzenie, że sami też mogliby usiąść za stołem i powalczyć o dużą wygraną. Każdy odcinek to nowa historia i nowe zderzenie charakterów.

A kogo zobaczymy tym razem? W drużynie niebieskich zasiedli przyjaciele ze studiów na krakowskiej AGH oraz stryjek. Zieloni to koleżanki z pracy w Inowrocławiu, a żółci - zapaleni biegacze z Częstochowy.

Bez odpowiedzi na żadne pytanie. Czy uda się wejść do finału?

Teleturnieje wiedzy mają to do siebie, że pozwalają widzom poszerzać horyzonty - nie tylko naukowe, ale też ogólne. W teorii, jeśli ktoś chce się do nich zgłosić, powinien albo sam mieć głowę jak encyklopedia, albo zbudować drużynę, która wzajemnie się uzupełnia. Ten drugi scenariusz jest typowy właśnie dla "Awantury o kasę".

Praktyka pokazuje jednak, że czasem wystarczy dobra umiejętność licytacji i odrobina szczęścia, żeby dostać się do finału. Tak było i tym razem. I to właśnie buduje napięcie - bo z każdą rundą pula rośnie. Tylko czy to wystarczy, by pokonać mistrzów?

Zagrali wszystko i odwrócili grę. Finał, który trudno uwierzyć

Przewaga finansowa nad rywalami, zwłaszcza nad mistrzami, z pewnością działa motywująco na drużynę walczącą o czarne togi i miejsce w loży. To jednak dopiero początek. Jak pokazały poprzednie odcinki, pieniądze nie zawsze są wyznacznikiem zwycięstwa. Mistrzowie potrafią puścić przeciwników z torbami nawet wtedy, gdy ci zaczynają z dużą przewagą.

Nieprzypadkowo, rozpoczynając dzisiejszy odcinek, mają już ponad 68 tysięcy złotych na koncie, a do tego samochód osobowy i wycieczkę marzeń. I choć nie zdradzę całego finału - ten możecie obejrzeć już w sobotę od 17:30 - warto przypomnieć strategię mistrzów, która okazuje się wyjątkowo skuteczna.

Dotychczas kapitan drużyny mocno podbijał stawkę już na początku. Przeciwnicy, zgodnie z regulaminem, musieli dorzucić co najmniej 100 złotych więcej. A potem szybko padało va banque. I nagle okazywało się, że przewaga jest po ich stronie. Trudno nie przyznać - to bardzo sprytne zagranie. Ale jest jedno "ale".

Taka gra nie byłaby możliwa wyłącznie dzięki strategii i szczęściu. Stawiając wszystko, tracą możliwość skorzystania z podpowiedzi, więc muszą polegać wyłącznie na wiedzy i intuicji. A ta - co pokazały ostatnie odcinki, a nawet pierwsza runda dzisiejszego - jest imponująca.

Zdradzę tylko, że drużyna, która awansowała do finału, również spróbuje zastosować strategię mistrzów. Czy okaże się równie skuteczna? Przekonacie się sami - od tego odcinka naprawdę trudno się oderwać.

