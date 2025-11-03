Spis treści: Co to jest bon ciepłowniczy i do kiedy można złożyć wniosek? Bon ciepłowniczy 2025 i 2026. Dla kogo jest dopłata? Ile wynosi dopłata na ogrzewanie w 2025 i 2026? Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy i jakie dokumenty są potrzebne?

Co to jest bon ciepłowniczy i do kiedy można złożyć wniosek?

Bon ciepłowniczy to świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które pobierają ciepło systemowe od przedsiębiorstw energetycznych. Koszty ogrzewania systematycznie rosną i ta dopłata od państwa pomoże mieszkańcom złagodzić ich skutki.

Obecnie wnioskować można o dopłatę za drugą połowę 2025 roku, dlatego maksymalna kwota bonu za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 wynosi tylko 1750 zł. Bon ciepłowniczy będzie też można otrzymać za cały 2026 rok i świadczenie wynosić będzie wówczas maksymalnie 3500 zł.

Wniosek o bon ciepłowniczy 2025 można składać od 3 listopada do 15 grudnia bieżącego roku. Świadczenia za 2. półrocze 2025 zaczną być wypłacane w I kwartale 2026 roku.

Nabór wniosków o bony za 2026 rok będzie natomiast otwarty od 1 lipca do 31 sierpnia przyszłego roku, a wypłacane one będą już w III kwartale 2026.

Bon ciepłowniczy 2025 i 2026. Dla kogo jest dopłata?

Z założenia bon ciepłowniczy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które mogą realnie odczuć podwyżki cen ogrzewania. Kto dokładnie może otrzymać świadczenie? Wyznacza to kryterium dochodowe: 2454,52 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 3272,69 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.

To jednak nie wszystko. Aby przysługiwał bon ciepłowniczy, cena za jednostkę ciepła musi wynosić nie mniej niż 170 zł/GJ netto. Obowiązuje również zasada "złotówka za złotówkę". Jeżeli zostanie przekroczony próg dochodowy, to wysokość świadczenia zostanie obniżona dokładnie o tę samą kwotę. To dobra wiadomość dla osób o nieco wyższym dochodzie - nawet ponad progiem dochodowym można otrzymać częściową pomoc.

Według szacunków Ministerstwa Energii wsparcie otrzyma nawet 400 tys. gospodarstw domowych.

Ile wynosi dopłata na ogrzewanie w 2025 i 2026?

Wysokość dopłaty zależy przede wszystkim od ceny za jednostkę ciepła netto. W przypadku drugiego półrocza 2025 roku po przekroczeniu progu 170-200 zł/GJ otrzymasz bon ciepłowniczy 500 zł, po przekroczeniu progu 200-230 zł/GJ otrzymasz 1000 zł, a po przekroczeniu 230 zł/GJ - 1750 zł.

Za cały rok 2026 również otrzymasz dopłatę uzależnioną od ceny za jednostkę ciepła netto. Bon opiewać będzie na kwotę 1000 zł (170-200 zł/GJ), 2000 zł (200-230 zł/GJ) lub 3500 zł (230+ zł/GJ).

Łącznie za drugie półrocze 2025 oraz cały 2026 rok można dostać maksymalnie 5250 zł.

Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy i jakie dokumenty są potrzebne?

Bon ciepłowniczy przysługuje tylko osobom spełniającym kryteria dochodowe i ceny za jednostkę ciepła, które złożyły wniosek. Najłatwiej jest złożyć go w aplikacji mObywatel bądź poprzez platformę ePUAP. Sprawę możesz załatwić także stacjonarnie w urzędzie gminy lub urzędzie miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.

Jakie dokumenty są potrzebne? Musisz przygotować rachunek albo zaświadczenie z ciepłowni potwierdzające cenę jednostkową za ogrzewanie minimum 170 zł/GJ, dokumenty świadczące o dochodzie członków gospodarstwa domowego (PIT albo zaświadczenie z ZUS/KRUS), a także swoje dane osobowe i numer rachunku, na który bon ciepłowniczy ma zostać wypłacony.

Jeśli nie chcesz chodzić z papierami do urzędu, możesz złożyć wniosek w aplikacji mObywatel. Wymagane jest jednak posiadanie profilu zaufanego bądź e-dowodu.

Wzór wniosku o bon ciepłowniczy 2025 w formie dokumentu PDF do wydrukowania udostępnia Ministerstwo Energii. Można go pobrać z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej.

