Myślisz, że cztery dni to długi weekend? Zaplanuj wolne w grudniu i styczniu

Jak zaplanować dni wolne w grudniu?

Grudzień to czas na wykorzystanie pozostałych dni urlopu. Tym razem dni wolne w święta wypadają wyjątkowo korzystnie, a ponadto Wigilia po raz pierwszy w Polsce jest dniem ustawowo wolnym od pracy. 24 grudnia wypada w środę. Następnie mamy pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, które wypadają w czwartek i piątek. Gdy dodamy do tego sobotę i niedzielę, to otrzymamy 5 dni wolnego bez brania jakiegokolwiek urlopu. Jak to przedłużyć?

Aby móc odpoczywać przez 9 dni, czyli weekend przed świętami oraz cały tydzień świąteczny, wystarczy wziąć wolne na poniedziałek i wtorek - 22 i 23 grudnia. Dzięki temu zyskamy aż cztery dni wolnego przed Wigilią, co pozwoli zarówno odpocząć, jak i przygotować się do świąt na spokojnie.

Powyższe rozwiązanie będzie dobre dla tych, którym nie zostało już wiele dni urlopu do wykorzystania. Jeśli masz ich więcej, twój długi weekend grudniowy może trwać nawet 18 albo 23 dni i skończyć się w styczniu.

Ponad trzy tygodnie wolnego. Jak to możliwe?

Długi weekend grudniowy może trwać znacznie dłużej i zakończyć się w styczniu 2026. Wystarczy wykorzystać kilka dni urlopu więcej.

Zacznijmy od opcji dającej 18 dni wolnych - od 20 grudnia do 6 stycznia. Wystarczy przy tym wziąć 7 dni urlopu - 22, 23, 29, 30 i 31 grudnia 2025 oraz 2 i 5 stycznia 2026.

Bierzemy zatem wolne w poniedziałek i wtorek przed Wigilią, a następnie w ostatnie 3 dni roku. Nowy Rok 2026 wypada w czwartek, a że jest to dzień wolny od pracy, to wystarczy wziąć jeszcze wolne 2 i 5 stycznia i mamy długi weekend.

18 dni to za mało? Długi weekend świąteczno-noworoczny na przełomie 2025 i 2026 roku możesz rozciągnąć aż do 23 dni. Jak mieć ponad 3 tygodnie wolnego? Pierwszych 7 dni urlopu bierzemy tak jak opisaliśmy powyżej, a następnie dodajemy do tego 7, 8 i 9 stycznia (środa - piątek). Jako że we wtorek 6 stycznia 2026 jest Święto Trzech Króli, jest to dzień ustawowo wolny od pracy. 10 i 11 stycznia mamy sobotę i niedzielę.

Tym sposobem możemy mieć wolne od 20 grudnia do 11 stycznia, przez 23 dni z rzędu, wykorzystując jedynie 10 dni urlopu.

