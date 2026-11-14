Na to pytanie z anatomii odpowie tylko lekarz. Mega poziom w "Awanturze o kasę"

W skrócie W najbliższym odcinku teleturnieju Awantura o kasę zmierzą się trzy drużyny o różnym doświadczeniu: nauczyciele, pasjonaci nauk ścisłych oraz rodzina z doświadczeniem telewizyjnym.

Drużynę Zielonych tworzą nauczyciele szkoły podstawowej, a ich kapitanem jest Krzysztof, który posiada doświadczenie w rugby oraz reprezentował Polskę w kabaddi.

Zespół Żółtych składa się ze studentów politechniki zainteresowanych naukami ścisłymi, natomiast drużyna Niebieskich stawia na zgranie rodzinne i obycie z kamerą.

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Wiedza zdobyta w szkolnej ławce, zamiłowanie do chemii, czy może doświadczenie zdobyte przed telewizyjnymi kamerami? W najbliższym odcinku "Awantury o kasę" spotkają się trzy drużyny, które mają zupełnie różne pomysły na walkę o zwycięstwo. Jedni znają się ze szkolnego korytarza, inni z politechniki, a pozostali doskonale wiedzą, jak wygląda rywalizacja w teleturnieju. Zapowiada się interesująca sobota!

"Awantura o kasę". Nauczyciele ruszają do walki

Zieloni to czwórka nauczycieli pracujących w jednej szkole podstawowej. Aleksandra, Mariusz, Krzysztof i Michał znają się zarówno zawodowo, jak i prywatnie. W drużynie nie brakuje rodzinnych powiązań. Aleksandra i Mariusz są małżeństwem, a poznali się dzięki... wspólnej pasji do tańca.

Zieloni to czwórka nauczycieli pracujących w jednej szkole podstawowej Agata Kubis materiał prasowy

Kapitanem zespołu został Krzysztof, nauczyciel historii, który ma na koncie także sportowe doświadczenia. Był zawodnikiem rugby i reprezentantem Polski w kabaddi. Można więc powiedzieć, że nie brakuje mu ani wiedzy, ani ducha rywalizacji. Pytanie tylko, czy szkolne doświadczenie pomoże też podczas teleturniejowych licytacji.

Chemia, biotechnologia i oceaniczne marzenia

Aneta, Daniel i Ernest poznali się na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie połączyły ich zainteresowania naukami ścisłymi. Do składu dołączyła Zofia, dziewczyna Ernesta, która ma zdecydowanie bardziej artystyczną duszę. Tak powstała drużyna Żółtych.

Drużyna Żółtych Agata Kubis materiał prasowy

Kapitanem została Aneta, miłośniczka sportów ekstremalnych. Ewentualną wygraną chciałaby przeznaczyć na spełnienie dość nietypowego marzenia - rejs żaglówką przez ocean. Ciekawą historię ma również Ernest. Otrzymał stypendium na studia medyczne w Chinach i wyjechał tam, mimo że nie znał języka chińskiego. Czy odwaga i analityczne podejście pomogą tej drużynie zdobyć przewagę?

Rodzina z teleturniejowym doświadczeniem kontra rywale

Niebiescy postawili na rodzinny skład. W drużynie wystąpią Sylwia, jej syn Łukasz, synowa Agata oraz Magdalena, kuzynka Łukasza. Nie są jednak nowicjuszami w telewizyjnych rozgrywkach. Kapitan zespołu ma za sobą występy w "Kole Fortuny", "Grze słów. Krzyżówce" i "Postaw na milion". Doświadczenie przed kamerami ma również Sylwia, która próbowała swoich sił także w aktorstwie.

Niebiescy postawili na rodzinny skład Agata Kubis materiał prasowy

Trzy drużyny, trzy różne strategie, ale tylko jedno miejsce dla zwycięzców. Nauczyciele będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, studenci wykorzystać umiejętność logicznego myślenia, a rodzina postawić na zgranie i obycie z telewizją. Czy to wystarczy, by pokonać rywali?

Pytanie z anatomii, które może sprawić kłopot

W sobotnim odcinku nie zabraknie również ciekawych pytań. Jedno z nich dotyczy anatomii i medycyny. Brzmi następująco:

"Jest jedyną kością w ludzkim ciele, która nie łączy się stawowo z żadną inną. Ma kształt podkowy, leży w szyi i pomaga nam mówić. Jak się nazywa?"

Znacie odpowiedź? Ciekawe, czy uczestnicy poradzili sobie z tym zadaniem. Tego dowiemy się podczas emisji programu.

A to tylko jedna z zagadek, które czekają na uczestników. W grze pojawią się również niemałe pule pieniędzy, więc sama wiedza może nie wystarczyć. Trzeba jeszcze umiejętnie licytować i wiedzieć, kiedy zaryzykować.

Nowy odcinek "Awantury o kasę" już w sobotę,14 listopada, o godz. 16:30 w Polsacie.



