Leczenie i relaks. Najmniejsze uzdrowisko w Polsce się rozwija

Wapienne (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Sękowa) to najmniejsze uzdrowisko w Polsce. Obszar położony w Beskidzie Niskim, w dolinie potoku Wapienka, w strefie otuliny Magurskiego Parku Narodowego status miejscowości uzdrowiskowej posiada od 1986 roku. W miejscu tym można leczyć szereg schorzeń, w tym reumatyczne, ortopedyczno-urazowe czy układu oddechowego. Uzdrowisko słynie z korzystnego klimatu i wód siarczkowo-siarkowodorowych, w terapiach wykorzystywana jest też borowina.

Malowniczo położona miejscowość uzdrowiskowa przejdzie wkrótce szereg zmian, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią ten punkt, rozwijając ofertę dla kuracjuszy i turystów. Wapienne otrzyma bowiem ok. 10 mln zł z puli, jaką woj. małopolskie przeznaczyło na rozwój kurortów leczniczych. Co się zmieni?

Uzdrowisko Wapienne zyska ścieżkę w koronach drzew

Najważniejszą atrakcją, która odmieni obraz niewielkiego uzdrowiska, będzie nowy punkt widokowy - ścieżka wśród koron drzew. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w lesie na zboczu Małego Ferdla. Nieopodal znajduje się wieża widokowa, którą zbudowano w 2019 r.

- Powstanie tu nowoczesna kładka wznosząca się ponad koronami drzew, z której będzie można podziwiać piękną panoramę Beskidu Niskiego. Uzupełnieniem będzie ścieżka spacerowa oraz klimatyczna przestrzeń przy wejściu na pomost - podaje Urząd Gminy Sękowa.

Szereg zmian w Wapiennem: Tężnia, fontanna i amfiteatr

To nie wszystkie planowane zmiany. W uzdrowisku Wapienne pojawi się też m.in. nowa fontanna z wodną kaskadą oraz inne udogodnienia:

- W ramach tych środków przebudowana zostanie tężnia solankowa, ale też rozbudowany amfiteatr. Projekt zakłada uatrakcyjnienie ogrodów Marysieńki - przy głównym parkingu uzdrowiska. Powstanie tam skate park i place zabaw - mówiła "Gazecie Krakowskiej" wójt gminy Sękowa, Małgorzata Małuch.

Uzdrowisko Wapienne z atrakcjami dla mieszkańców, kuracjuszy i turystów

Wcześniej, w 2020 r., w Wapiennym powstały park z tężnią, dom zdrojowy i amfiteatr. Leśne molo i pozostałe inwestycje to dalszy etap rozbudowy najmniejszego uzdrowiska w Polsce.

- To kolejny krok w rozwoju Uzdrowiska Wapienne - chcemy stworzyć miejsce atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów. Będzie nowocześnie, ale z poszanowaniem przyrody i charakteru tego wyjątkowego miejsca - podaje gmina.

W bieżącym roku uzdrowisko z przeznaczonej kwoty 10 mln otrzyma ok. 1,5 mln zł. Większość funduszy zostanie zainwestowanych dopiero w 2027 r.

