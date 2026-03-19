W skrócie Ranking najszczęśliwszych krajów świata powstał na podstawie oceny m.in. poziomu bezpieczeństwa, relacji międzyludzkich czy jakości powietrza.

Finlandia po raz dziewiąty zajęła pierwsze miejsce w rankingu najszczęśliwszych krajów świata 2026.

Polska trafiła do top 25, awansując o parę miejsc względem minionego roku.

Najniżej w zestawieniu znalazł się Afganistan, który ponownie został uznany za najnieszczęśliwszy kraj na świecie.

Najszczęśliwsze kraje świata 2026. Polska awansowała w rankingu

Opublikowano nowy ranking najszczęśliwszych krajów świata. Zestawienie World Happiness Report na 2026 r. powstało na podstawie takich czynników jak poziom bezpieczeństwa, zaufanie społeczne, stan środowiska, jakość powietrza oraz dostęp do natury. Autorzy badania zwracają uwagę, że szczęście mieszkańców nie zależy wyłącznie od zamożności, ale także od relacji międzyludzkich i poczucia stabilności.

W edycji World Happiness Report na 2026 rok ponownie dominują kraje nordyckie, które od lat utrzymują się w czołówce, a pierwsze miejsce po raz kolejny zajęła Finlandia - po raz dziewiąty z rzędu. W top 25 najszczęśliwszych krajów świata znalazła się również Polska.

Kraje nordyckie znowu wysoko. Finlandia po raz dziewiąty zwycięża

Ranking powstaje na podstawie badań Gallup World Poll. Mieszkańcy 147 krajów oceniają swoje życie w skali od 0 do 10 w ramach tzw. drabiny Cantrila. Wyniki są uśredniane z trzech lat, co pozwala ograniczyć wpływ nagłych wydarzeń, takich jak kryzysy czy konflikty. Ranking najszczęśliwszych krajów świata jest opracowywany przez Centrum Badań nad Dobrostanem Uniwersytetu Oksfordzkiego i uwzględniany w corocznym raporcie na temat globalnego szczęścia.

W najnowszym zestawieniu mieszkańcy Finlandii oceniali swoje życie średnio na 7,764 punktów, po raz kolejny zwyciężając jako najszczęśliwszy kraj na świecie. 2. miejsce zajęła Islandia, a 3. Dania. Na kolejnym miejscu mamy odskocznię w postaci Kostaryki - zapisała się w historii zestawienia, zajmując wysokie 4. miejsce - to najlepszy wynik, jaki kiedykolwiek osiągnęło państwo z Ameryki Łacińskiej. Dalsze miejsca to jednak kolejne kraje nordyckie - Szwecja uplasowała się na 5. pozycji, a Norwegia tuż za nią, na 6. miejscu. W pierwszej dziesiątce nie zabrakło też innych europejskich państw: Holandii, Luksemburga i Szwajcarii. Holandia zajęła 7. lokatę, na 8. mamy odbicie na Bliski Wschód - znajduje się tu bowiem Izrael. Później wracamy do Europy: Luksemburg na miejscu 9., a Szwajcaria zamknęła zestawienie na 10. miejscu.

Lista 25. najszczęśliwszych krajów świata wg. raportu na 2026 r.

W raporcie na 2026 r. wśród 25. najszczęśliwszych krajów znalazła się także Polska - uplasowała się w tym roku na 24. miejscu. To kolejny awans - w 2025 r. Polska znajdowała się na 26. miejscu, a w 2024 r. na 35.

Finlandia Islandia Dania Kostaryka Szwecja Norwegia Holandia Izrael Luksemburg Szwajcaria Nowa Zelandia Meksyk Irlandia Belgia Australia Kosowo Niemcy Słowenia Austria Czechy Zjednoczone Emiraty Arabskie Arabia Saudyjska Stany Zjednoczone Polska Kanada

Najbardziej nieszczęśliwe państwo świata. Ranking ponownie zamyka Afganistan

W tegorocznym raporcie najgorzej wypadły Malawi (145), Sierra Leone (146) i Afganistan (147), który zamyka cały zestawienie. Tym samym państwo w Azji Południowej po raz kolejny uznane zostało za najnieszczęśliwszy kraj na świecie.

W raporcie odnotowano też pewne zmiany w satysfakcji wśród młodzieży niektórych krajów - spadek szczęścia wśród młodych wiąże się głównie z nadmiarem czasu online. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i Nowa Zelandia mierzą się ze spadkiem poczucia szczęścia u młodych w ostatniej dekadzie o prawie 1 punkt - w przeciwieństwie do reszty świata.

