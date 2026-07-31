Największe miasto świata. Mieszka tam dwa razy więcej ludzi niż w Polsce

Spis treści: Największe miasto na świecie. Ponad 73 mln mieszkańców Jakie są największe miasta na świecie?

Największe miasto na świecie. Ponad 73 mln mieszkańców

Według szacunków Encyclopedia Britannica z początku 2026 roku największym obszarem miejskim na świecie jest Guangzhou, znane również jako Kanton. Liczba 73,6 mln mieszkańców nie dotyczy jednak wyłącznie administracyjnych granic miasta, lecz całej zwartej strefy urbanizacji obejmującej także Shenzhen, Dongguan, Foshan, Huizhou, Jiangmen i Zhongshan. W zestawieniu potraktowano je jako jeden organizm miejski, ponieważ tworzą niemal nieprzerwany obszar zabudowy w delcie Rzeki Perłowej. Tylko między 2025 a 2026 rokiem liczba mieszkańców tej metropolii wzrosła o około 900 tys., a przewaga nad zajmującym drugie miejsce Szanghajem przekroczyła już 31 mln osób.

Takie podejście nie jest nowością i od lat stosowane jest w analizach rozwoju największych światowych metropolii. Już w 2015 roku raport Banku Światowego, oparty na zdjęciach satelitarnych i danych geoprzestrzennych, wykazał, że delta Rzeki Perłowej wyprzedziła Tokio pod względem wielkości ciągłego obszaru miejskiego. Badacze analizowali rzeczywisty zasięg zabudowy, a nie granice administracyjne poszczególnych miast, dzięki czemu możliwe było porównanie największych metropolii według jednolitych kryteriów. Od tamtej pory region nadal rozwijał się w szybkim tempie, umacniając pozycję światowego lidera.

Za dynamicznym wzrostem Guangzhou stoi przede wszystkim błyskawiczny rozwój gospodarczy południowych Chin oraz ogromne inwestycje w infrastrukturę. Shenzhen wyrosło na jedno z najważniejszych światowych centrów nowych technologii, Dongguan i Foshan stały się potężnymi ośrodkami przemysłowymi, a sam Kanton zachował rolę kluczowego centrum handlu, transportu i usług. Rozbudowana sieć kolei dużych prędkości, autostrad i metra sprawiła, że codzienne dojazdy między poszczególnymi miastami stały się normą, a cały region funkcjonuje jak jedna metropolia. Dodatkowo prowincja Guangdong odpowiada za ponad jedną piątą chińskiego handlu zagranicznego, pozostając najważniejszym zapleczem eksportowym kraju.

Jakie są największe miasta na świecie?

W zestawieniu Encyclopedia Britannica za 2026 rok drugie miejsce zajmuje Szanghaj, którego obszar miejski liczy około 42,3 mln mieszkańców. Na trzeciej pozycji znajduje się Tokio z populacją szacowaną na 41,3 mln osób, a czwarte miejsce zajmuje Delhi z wynikiem 36,9 mln mieszkańców. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Dżakarta (29,8 mln), Mumbaj (28,1 mln), Manila (27,1 mln), Meksyk (25,6 mln), Seul (25,4 mln) oraz Dhaka (23,7 mln). Łącznie dziesięć największych obszarów miejskich świata zamieszkuje ponad 353 mln ludzi, czyli więcej, niż wynosi populacja całych Stanów Zjednoczonych.

10 największych obszarów miejskich świata (2026):

Guangzhou (Chiny) - 73,6 mln mieszkańców. Szanghaj (Chiny) - 42,3 mln. Tokio (Japonia) - 41,3 mln. Delhi (Indie) - 36,9 mln. Dżakarta (Indonezja) - 29,8 mln. Mumbaj (Indie) - 28,1 mln. Manila (Filipiny) - 27,1 mln. Meksyk (Meksyk) - 25,6 mln. Seul (Korea Południowa) - 25,4 mln. Dhaka (Bangladesz) - 23,7 mln.

Skala tych metropolii najlepiej widoczna jest w porównaniu z Polską. Największe polskie miasto, Warszawa, liczy niespełna 1,9 mln mieszkańców, co oznacza, że Guangzhou jest pod względem liczby ludności prawie 40 razy większe. Nawet dziesiąta w światowym rankingu Dhaka ma populację przekraczającą 23 mln osób, czyli ponad dwunastokrotnie większą od stolicy Polski. Co więcej, samo Guangzhou zamieszkuje niemal dwa razy więcej ludzi niż całą Polskę, której liczba mieszkańców wynosi obecnie około 36-37 mln. Pokazuje to, jak ogromna jest skala urbanizacji w Azji, gdzie pojedyncze obszary miejskie osiągają wielkość porównywalną z populacją średnich europejskich państw.



