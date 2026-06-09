Największy zestaw Lego w historii. Potwierdziły się wcześniejsze przecieki

Pod koniec marca pisałem o nieoficjalnych doniesieniach dotyczących ogromnego zestawu Lego przedstawiającego bazylikę Sagrada Familia. Informacje pochodziły z przecieków publikowanych przez znanego informatora Chiefa Wigguma. Teraz wiemy już, że były prawdziwe. Duńska firma oficjalnie zaprezentowała największy zestaw w swojej historii.

Sagrada Familia z ponad 12 tysiącami elementów

Nowy model przedstawia słynną bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie, zaprojektowaną przez katalońskiego architekta Antoniego Gaudíego (uważana jest wręcz za jego najważniejsze osiągnięcie). Zestaw liczy dokładnie 12 060 elementów, dzięki czemu pobił dotychczasowy rekord należący do modelu Art World Map.

Co ciekawe, premiera nie jest przypadkowa. Lego przygotowało zestaw z okazji setnej rocznicy śmierci Gaudíego (zmarł w 1926 roku). Rok 2026 ma być również momentem zakończenia budowy świątyni, rozpoczętej jeszcze w 1882 roku. Oznacza to zamknięcie jednego z najdłuższych projektów budowlanych w historii współczesnej architektury.

Konstrukcję wieńczy 18 wież, w tym centralna o wysokości 170 metrów, co czyni ją najwyższym kościołem na świecie - wyższym o blisko 10 metrów od katedry w Ulm. Model będzie miał wysokość 62 centymetry. Konstrukcja odwzorowuje charakterystyczne wieże oraz detale fasad, z których słynie barcelońska bazylika.

Model Lego Sagrada Familia będzie miał wysokość 62 centymetry Cover Images East News

Wnętrze z witrażami i nietypową konstrukcją

Projektanci zadbali nie tylko o wygląd zewnętrzny. Model można rozdzielać na sekcje, co pozwala zajrzeć do środka budowli, co mnie osobiście zachwyciło chyba najbardziej. Wewnątrz znalazły się odtworzone witraże, które mają naśladować efekt kolorowego światła wpadającego do prawdziwej świątyni.

Model można rozdzielać na sekcje, co pozwala zajrzeć do środka budowli. Wewnątrz znalazły się odtworzone witraże Cover Images East News

Jak przyznają twórcy zestawu, odwzorowanie jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków świata było dużym wyzwaniem.

- Czuliśmy ogromną odpowiedzialność, aby oddać prawdziwe piękno Sagrada Familii poprzez ten projekt. Naszym celem było uhonorowanie wizji Gaudíego z najwyższym szacunkiem, uchwycenie rytmu budowy bazyliki, jej niezwykłej złożoności i ambicji oraz przełożenie tego na angażujące doświadczenie budowania - powiedział projektant serii Lego Architecture Rok Žgalin Kobe.

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Hołd dla jednego z najsłynniejszych architektów

Projektant podkreślił również skalę przedsięwzięcia. - To nie tylko największy zestaw Lego w historii, ale także model jednego z najbardziej ambitnych dzieł architektonicznych na świecie. Zachowanie równowagi między skalą i precyzją przy jednoczesnym pozostaniu wiernym żywemu zabytkowi, który rozwija się od ponad stulecia, było wyjątkowym wyzwaniem projektowym - dodał.

"Czuliśmy ogromną odpowiedzialność, aby oddać prawdziwe piękno Sagrada Familii poprzez ten projekt" – powiedział projektant serii Lego Architecture Rok Žgalin Kobe. Cover Images East News

Zestaw trafił już do przedsprzedaży. Według informacji Lego, wysyłka pierwszych egzemplarzy ma rozpocząć się 1 listopada 2026 roku.





Wspinaczka na najwyższą górę świata w XXI wieku © 2026 Associated Press