Jak podkreśla Marwan El Ghoch z Uniwersytetu w Modenie i Reggio Emilia, największym wyzwaniem w leczeniu otyłości nie jest sama utrata wagi, ale jej utrzymanie. Szacuje się, że nawet 80 proc. osób po skutecznym odchudzaniu odzyskuje część lub całość utraconej masy w ciągu 3-5 lat. Dlatego znalezienie prostego i powtarzalnego mechanizmu stabilizacji wagi ma ogromne znaczenie kliniczne, a może nim być... ok. 8500 kroków dziennie.

Analiza tysięcy pacjentów i 18 badań

Zespół badawczy przeanalizował 18 randomizowanych badań klinicznych (RCT), obejmujących osoby z nadwagą i otyłością. Dane z 14 z nich wykorzystano w metaanalizie obejmującej łącznie 3758 dorosłych w średnim wieku 53 lat. Każde badanie dzieliło uczestników na dwie grupy, czyli osoby objęte programem zmiany stylu życia (dieta + aktywność fizyczna) oraz grupę kontrolną prowadzącą dotychczasowy tryb życia.

8500 kroków robi różnicę

Na początku eksperymentów obie grupy wykonywały podobną liczbę kroków - około 7200 dziennie, w trakcie programu różnice zaczęły się jednak wyraźnie pogłębiać. Uczestnicy programu zdrowotnego zwiększyli aktywność do ok. 8454 kroków dziennie w fazie odchudzania i utrzymywali średnio 8241 kroków po zakończeniu redukcji masy ciała, dzięki czemu utracili średnio 4,4 proc. masy ciała i utrzymali ok. 3,3 proc. spadku masy w fazie stabilizacji.

Dla porównania grupa kontrolna, która nie zwiększyła istotnie aktywności, zakończyła badanie na poziomie ok. 7486 kroków i nie odnotowała znaczącej utraty wagi. Jednym z najciekawszych wniosków jest to, że liczba kroków miała większe znaczenie w fazie utrzymania wagi niż podczas samego odchudzania. Oznacza to, że regularna aktywność fizyczna może być szczególnie istotna nie tyle w trakcie redukcji, ile po jej zakończeniu, kiedy organizm naturalnie dąży do odzyskania utraconych kilogramów.

Naukowcy podkreślają, że 8500 kroków dziennie to wartość orientacyjna, a nie sztywna norma. Jednak wyniki sugerują, że jest to realistyczny i osiągalny poziom aktywności dla większości osób: "Zwiększenie liczby kroków do około 8500 dziennie to prosta i tania strategia zapobiegania ponownemu przybieraniu na wadze" - zaznacza El Ghoch.

