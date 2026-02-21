Spis treści: Zmiany w Rejestrze Cen Nieruchomości. Dostęp do danych stał się bezpłatny Jak sprawdzić ceny nieruchomości?

Zmiany w Rejestrze Cen Nieruchomości. Dostęp do danych stał się bezpłatny

Wskutek wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dostęp do danych Rejestru Cen Nieruchomości stał się bezpłatny. Regulacje miały na celu zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości poprzez umożliwienie analizy cen ofertowych oraz cen transakcyjnych. Zainteresowani zakupem bądź sprzedażą mieszkania mogą w ten sposób łatwiej ocenić trendy rynkowe.

Co jednak ważne - Rejestr Cen Nieruchomości opiera się na odrębnych rejestrach prowadzonych przez każdy powiat. W wielu przypadkach, w celu uzyskania dostępu do danych, nadal niezbędne okazuje się złożenie stosownego wniosku do właściwego urzędu. Procedura zależy od konkretnego powiatu lub miasta. Co ciekawe, jeśli chodzi o Warszawę, istnieje możliwość sprawdzenia cen nieruchomości za pomocą miejskiego portalu mapowego. Dane RCN da się również pobrać ze strony warszawskiego urzędu bez konieczności składania wniosku.

Jak sprawdzić ceny nieruchomości?

Geoportal Krajowy to rządowa aplikacja, która umożliwia dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W związku z nowelizacją w życie wcześniej wspomnianej ustawy, której efektem jest brak opłat za udostępnienie danych z RCN, w aplikacji opublikowano dane również z tego rejestru. Jak czytamy na stronie gov.pl: "W serwisie www.geoportal.gov.pl można znaleźć tylko dane z powiatów, które je udostępniają wraz z pełną informacją o lokalizacji działki".

W celu przejrzenia cen nieruchomości w aplikacji Geoportal, najpierw musimy upewnić się, że warstwa "Rejestr Cen Nieruchomości" jest włączona. Następnie należy zbliżyć się do danej lokalizacji i kliknąć w wybrane miejsce na mapie, by zobaczyć informacje o cenach.

Mojgeoportal.pl, z kolei, to serwis internetowy stworzony przez dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego (Głównego Geodetę Kraju w latach 2018-2022), który umożliwia uzyskanie podstawowych informacji o nieruchomościach. Zasada działania jest tu bardzo zbliżona do Geoportalu - by sprawdzić ceny wystarczy, przełączyć odpowiednie warstwy, zbliżyć mapę i wybrać lokalizację. Przy budynkach wielorodzinnych powinniśmy zauważyć niebiesko kółko z liczbą lokali w danym miejscu. Po jego kliknięciu wyświetla się lista mieszkań wraz z metrażem czy ceną.

Wiele osób wskazuje, że mojgeoportal.pl jest bardziej intuicyjny w obsłudze, w porównaniu do rządowego Geoportalu. Trudno się z tym nie zgodzić - serwis zdaje się działać szybciej, a informacje dotyczące poszczególnych lokali są bardziej czytelne.

