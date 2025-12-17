Święta Bożego Narodzenia to okres, gdy nasze domy oraz mieszkania nierzadko zmieniają się nie do poznania. Sięgamy po różne ozdoby oraz dekoracje, które odmieniają wystrój. Zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Wybór jest bardzo szeroki, ale skąd to się wzięło?

Święta Bożego Narodzenia to nie tylko choinka

Ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą nam się przede wszystkim prezenty oraz choinka. Ta ostatnia ma długą historię, która sięga czasów pogańskich rytuałów zimowego przesilenia. Wtedy zielone gałązki pochodzące z drzew iglastych pełniły symbolikę życia, płodności czy ochrony przed złymi duchami.

Święta bez choinki? Trudno sobie to dziś wyobrazić... 123RF/PICSEL

Współczesna choinka ma krótszą historię, która została zapoczątkowana w XVI wieku w Niemczech. W Polsce pojawiła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo w miastach, ale z czasem zaczęła także wypierać lokalne tradycje ze wsi.

Choinka to obecnie świąteczny "must have", bez której wiele rodzin nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. W rzeczywistości coraz częściej decydujemy się także na inne ozdoby oraz dekoracje.

Bożonarodzeniowe wianki świąteczne

Nierzadko na drzwiach wieszamy bożonarodzeniowy wianek, którego historia jest naprawdę długa i sięga czasów starożytnej Grecji oraz Rzymu, gdzie symbolizował zwycięstwo. To, co znamy z dziś, ma bezpośredni związek z choinkami. Kilka wieków temu pleciono je z gałęzi przycinanych na dole drzewek świątecznych. Czasem takie ozdoby trafiały na choinkę, a większe eksponowano osobno.

Wianki bożonarodzeniowe mają różną postać. Zazwyczaj składają się z gałązek iglaków, szyszek czy jarzębiny. Pomysłów na nie jest całe mnóstwo. Polacy często decydują się na dekoracje wykonane z tworzywa sztucznego. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość ściągnięcia po świętach i przechowania na kolejny rok w tej samej postaci.

Wianek świąteczny to nieodłączny element Bożego Narodzenia, który zdobi drzwi. Magaly Taboada pexels.com

Oczywiście największy klimat tworzą wianki wykonane z prawdziwych roślin oraz ich części. Jest to jednak często rozwiązanie jednorazowe, które wymaga pracy i w zależności od chęci oraz potrzeb może być bardzo czasochłonne.

Wianek ma własną symbolikę. Dziś jest synonimem gościnności, radości oraz świątecznego ciepła. Pewnie zastanawiacie się nad tym, dlaczego ma postać koła? To decyzja, która jest związana nie tylko z wygodą. Koło oznacza wieczność oraz nieprzerwane życie.

Gwiazda betlejemska jednym z najpopularniejszych symboli świąt

Kolejną dekoracją, która zdobi nasze domy w święta Bożego Narodzenia, jest gwiazda betlejemska. Jej historia wiąże się z Legendą Meksykańską, czyli o Pepicie. Opowiada ona o biednej dziewczynce, która nie miała prezentu dla Dzieciątka Jezus i podarowała mu zebrane z drogi rośliny. Te następnie zamieniły się w czerwone kwiaty przypominające kształtem gwiazdy. Stąd nazwa Kwiatów Świętej Nocy.

Gwiazda betlejemska to tak naprawdę roślina o nazwie Poinsecja (Wilczomlecz nadobny), którą przed świętami można dostać w zasadzie w każdym markecie. Kwiat został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych w 1828 r. przez Joela Robertsa Poinsetta. Uprawa na masową skalę rozpoczęła się w latach 20. XX wieku.

Gwiazda betlejemska to nieodłączny symbol świąt Bożego Narodzenia od dekad. fietzfotos Pixabay.com

Dziś gwiazda betlejemska to jedna z najpopularniejszych ozdób związanych z Bożym Narodzeniem. Roślina ma również własną symbolikę i oznacza odrodzenie, nadzieję, miłość oraz dobroć.

Wilczomlecz nadobny to roślina, która często znika z domów po świętach, a można ją uprawiać dłużej. Wymaga to pewnych zabiegów, ale jeśli stworzy się jej odpowiednie warunki, to będzie cieszyć oko znacznie dłużej.

Dekoracje świąteczne na stole i na zewnątrz

Oczywiście dekoracji świątecznych nie może brakować także przy stole. Tutaj pomysłów jest całe mnóstwo. Mogą to być wianki (położone płasko), szopki, świeczniki, ozdoby z drewna, papieru czy innych materiałów, również pochodzenia roślinnego, pierniczki, cukierki, lampiony, figurki z postaciami związanymi z Bożym Narodzeniem i wiele więcej.

Właściciele domów nierzadko ozdabiają własne budynki oraz podwórka czy ogrodzenia. Dziś już nikogo nie dziwią choinki na zewnątrz czy domy oświetlone światełkami. Ten ostatni pomysł również wywodzi się z Niemiec i tradycji dekorowania choinki. Jednak światełka elektryczne stworzył w 1882 r. Amerykanin Edward Johnson, który był kolegą Edisona. Najpierw wieszano je na choinkach. Z czasem na całych budynkach.

Ozdoby świąteczne już dawno wyszły poza wnętrza. Dziś wiele osób zdobi całe domy. Michelle_Pitzel Pixabay.com

W dekorowaniu domów czy podwórek w zasadzie nie ma granic. Wszystko zależy od chęci, pomysłów, ale też portfela, bo nierzadko wiąże się to z dużym wydatkiem. Jednak samo udekorowanie domu światełkami dziś jest znacznie tańsze niż na przykład 20 lat temu.

Bożonarodzeniowe ozdoby można dobrać pod różne style

Nasze domy utrzymane są w różnych stylach i czy można pogodzić to z ozdobami bożonarodzeniowymi? Jak najbardziej tak, bo te można dziś dopasować pod kątem różnych opcji.

Różne dekoracje świąteczne można przygotować samodzielnie. PIX1861 Pixabay.com

Styl skandynawski - tutaj dobrze wpasują się ozdoby wykonane z drewna czy sznurków (makramy) lub materiałów naturalnych. Najlepiej w stonowanych kolorach.

Styl nowoczesny/Glamour - w tego typu wystrojach dobrze sprawdzą się minimalistyczne dekoracje będące połączeniem klasyki z nowoczesnością w odcieniach butelkowej zieleni czy złota.

DIY & Folk - zwolennicy tego stylu nierzadko decydują się na ozdoby wykonane z papieru, szyszek, różnych tkanin lub też pierniczki.

Lepiej wybrać ozdoby naturalne czy sztuczne?

Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć samodzielnie. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Dekoracje naturalne nierzadko wymagają więcej czasu na ich przygotowanie i bywają sezonowe. Natomiast ozdoby z tworzyw sztucznych być może nie oddadzą pełnej magii świąt, ale z drugiej strony można je schować i za rok wykorzystać ponownie. Bez obawy o to, że się zestarzały lub nie nadają do ponownego użytku, czego dobrym przykładem jest sztuczna choinka.

