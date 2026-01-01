Nie tylko chrześcijaństwo. Pogaństwo w Polsce rośnie w siłę

Dawid Długosz

Polska to państwo, które kojarzy się z tradycjami chrześcijańskimi. Okazuje się, że w kraju coraz większym zainteresowaniem cieszy się pogaństwo. Tego typu praktyki zyskują wśród Polaków na popularności. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi udziela specjalistka z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kobieta w białym futrze i z wieńcem z suchych gałązek na głowie, trzymająca ceramiczne naczynie i wskazująca na nie palcem, wyróżniająca się artystycznym makijażem oczu i ust, stoi na tle naturalnego, rozmytego krajobrazu.
Pogaństwo w Polsce zyskuje na popularności. Z czego to wynika?Beata Zawrzel/REPORTEREast News

Polska nie jest krajem pogańskim, bo ponad tys. lat temu nasze państwo przyjęło chrzest i stało się oazą chrześcijaństwa. Co jednak ciekawe, w ostatnim czasie pogaństwo w Polsce zyskuje na popularności i po tego typu praktyki sięga coraz więcej osób. Z czego to wynika?

Praktyki pogańskie coraz popularniejsze w Polsce

Spis Powszechny przeprowadzony w 2021 r. wykazał, że ponad 4,7 tys. Polaków określiło się mianem pogan. Może się wydawać, że na tle całej populacji kraju to niewiele, ale widać wyraźny trend zwyżkowy, na co uwagę zwraca dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki "W rytualnym kręgu. Opowieść o współczesnych poganach w Polsce", która rozmawiała z PAP-em.

Możemy powiedzieć, że to kilka, nawet kilkanaście tysięcy osób, natomiast to liczby, które zdecydowanie rosną
 powiedziała dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego cytowana przez PAP.

Specjalistka z Instytutu Religioznawstwa UJ zauważa, że ponad 3,3 tys. osób (ze wspomnianych ponad 4,7 tys.) to reprezentanci rodzimowierczych związków wyznaniowych. Pozostali to m.in. druidzi czy asatryjczycy.

Dlaczego pogaństwo w Polsce zyskuje na popularności?

Skąd takie trendy? Dr Joanna Malita-Król z UJ wyjaśnia, że jest to spowodowane m.in. potrzebą powrotu do rodzimej kultury słowiańskiej i religii przodków. Jest to również efekt coraz większego zainteresowania słowiańszczyzną oraz słowiańskim dziedzictwem.

To widać w popkulturze, w modzie, w organizowanych festiwalach mitologii czy kultury słowiańskiej. Liczba osób, które robią coś w słowiańskim temacie w mediach społecznościowych, też jest coraz większa 
wyjaśnia dr Joanna Malita-Król z UJ cytowana przez PAP.

Jest to również kwestia realizowania potrzeb duchowych, które w polskim społeczeństwie są silne, ale nie wszyscy chcą to robić poprzez zorganizowane kościoły. Specjalistka z UJ dodaje, że część osób mających większą lub mniejszą styczność z Kościołem Katolickim, była po prostu zawiedziona tą religią.

Co warte uwagi, typowy poganin w Polsce nie jest ściśle zdefiniowany. Badaczka zaprzecza stereotypom i wyjaśnia, że do tej grupy zaliczają się bardzo różne jednostki, ale (jak zaznacza specjalistka), "w pogańskich domach są z reguły pokaźne biblioteki".

