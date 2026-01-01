Polska nie jest krajem pogańskim, bo ponad tys. lat temu nasze państwo przyjęło chrzest i stało się oazą chrześcijaństwa. Co jednak ciekawe, w ostatnim czasie pogaństwo w Polsce zyskuje na popularności i po tego typu praktyki sięga coraz więcej osób. Z czego to wynika?

Praktyki pogańskie coraz popularniejsze w Polsce

Spis Powszechny przeprowadzony w 2021 r. wykazał, że ponad 4,7 tys. Polaków określiło się mianem pogan. Może się wydawać, że na tle całej populacji kraju to niewiele, ale widać wyraźny trend zwyżkowy, na co uwagę zwraca dr Joanna Malita-Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki "W rytualnym kręgu. Opowieść o współczesnych poganach w Polsce", która rozmawiała z PAP-em.

Możemy powiedzieć, że to kilka, nawet kilkanaście tysięcy osób, natomiast to liczby, które zdecydowanie rosną

Specjalistka z Instytutu Religioznawstwa UJ zauważa, że ponad 3,3 tys. osób (ze wspomnianych ponad 4,7 tys.) to reprezentanci rodzimowierczych związków wyznaniowych. Pozostali to m.in. druidzi czy asatryjczycy.

Dlaczego pogaństwo w Polsce zyskuje na popularności?

Skąd takie trendy? Dr Joanna Malita-Król z UJ wyjaśnia, że jest to spowodowane m.in. potrzebą powrotu do rodzimej kultury słowiańskiej i religii przodków. Jest to również efekt coraz większego zainteresowania słowiańszczyzną oraz słowiańskim dziedzictwem.

To widać w popkulturze, w modzie, w organizowanych festiwalach mitologii czy kultury słowiańskiej. Liczba osób, które robią coś w słowiańskim temacie w mediach społecznościowych, też jest coraz większa

Jest to również kwestia realizowania potrzeb duchowych, które w polskim społeczeństwie są silne, ale nie wszyscy chcą to robić poprzez zorganizowane kościoły. Specjalistka z UJ dodaje, że część osób mających większą lub mniejszą styczność z Kościołem Katolickim, była po prostu zawiedziona tą religią.

Co warte uwagi, typowy poganin w Polsce nie jest ściśle zdefiniowany. Badaczka zaprzecza stereotypom i wyjaśnia, że do tej grupy zaliczają się bardzo różne jednostki, ale (jak zaznacza specjalistka), "w pogańskich domach są z reguły pokaźne biblioteki".

“Polska jest krajem, w którym coraz więcej ludzi chce mieszkać”. Tym przyciągamy ekspertów IT Martyna Maciuch INTERIA.PL