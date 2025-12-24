Święta Bożego Narodzenia charakteryzują się wieloma zwyczajami, często przechodzącymi z pokolenia na pokolenie, które budują wyjątkową atmosferę wigilijnego wieczoru. Wiele z nich ma długą historię i niekoniecznie chrześcijańskie początki. Poznaj ich symbolikę i zanurz się w magii świąt.

Spis treści: Pierwsza gwiazdka często wcale nie jest gwiazdą Puste miejsce przy stole i sianko pod obrusem Czy dzielisz się opłatkiem także ze zwierzętami? 12 potraw wigilijnych, chociaż czasem mniej lub więcej Rozmawiasz ze zwierzętami o północy w Wigilię? Nie polecamy Kolędy początkowo miały niewiele wspólnego z Bożym Narodzeniem Historia choinki. Wieszano ją do góry nogami Mniejsze przesądy wigilijne Wierzenia pogodowe w Wigilię

Pierwsza gwiazdka często wcale nie jest gwiazdą

Zadaniem dzieci w wieczór wigilijny bywa wypatrywanie pierwszej gwiazdki na niebie. Skąd wziął się ten zwyczaj? Pochodzi on z tradycji chrześcijańskiej. Pierwsza gwiazda uosabia tę, która prowadziła Trzech Mędrców do miejsca narodzin Jezusa. Oznacza ona powrót do domu i jest sygnałem do rozpoczęcia wigilijnej wieczerzy. Tradycja ta jest głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze, przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Przez stulecia Wigilia była dniem postnym. W dawnych czasach, kiedy ludzie nie mieli zegarów, pierwsza gwiazdka była naturalnym wyznacznikiem końca całodniowego postu. Gwiazdka symbolizuje nadzieję, szczęście, a w Wigilię także początek najważniejszej nocy roku.

Często to, co widzimy na niebie, wcale nie jest gwiazdą - jej rolę czasem przejmują jasne planety, takie jak Wenus - nazywana także Gwiazdą Wieczorną - lub Jowisz, które świecą jaśniej i nie migoczą.

Jeśli więc widzisz stabilne światło, prawdopodobnie patrzysz na planetę, odbijającą Słońce. Mimo to w tradycji nie ma mowy o rozróżnieniu źródła pierwszego światełka na niebie - po prostu, kiedy się pojawia, zaczynamy wieczerzę.

"Pierwsza gwiazdka" tradycyjnie rozpoczyna wieczerzę wigilijną ADRIEN FILLON/Hans Lucas AFP

Puste miejsce przy stole i sianko pod obrusem

Przy stole wigilijnym często jest o jedno nakrycie więcej niż wszystkich uczestników kolacji. Zwyczaj ten ma wiele znaczeń:

puste nakrycie jest przeznaczone dla niespodziewanego gościa , który mógłby zapukać do drzwi w Wigilię, a w ten dzień nikt nie powinien być sam;

oznacza to również pamięć o bliskich , którzy zmarli lub mieszkają daleko i nie mogli wrócić na święta do domu;

jest to także symbol gotowości do przyjęcia potrzebującego w postawie miłosierdzia , otwartości i bezinteresownej pomocy;

w wierzeniach pogańskich puste miejsce przy stole miało być zaproszeniem na wspólną wieczerzę dla dusz zmarłych przodków odwiedzających domostwa.

W niektórych domach, zanim zajmie się miejsce na krześle, należy w nie dmuchnąć, aby przypadkiem nie usiąść na odpoczywającej tam zbłąkanej duszy. Zostawia się też czasem reszki pożywienia na stole, by mogła się posilić.

Sianko pod obrusem nawiązuje do żłóbka, w którym narodził się Jezus. Obrus natomiast symbolizuje prostotę i ubóstwo stajenki w Betlejem. U Słowian sianko było symbolem płodności ziemi, urodzaju i dobrobytu, a kładzenie go pod stołem miało przynieść pomyślność w kolejnym roku.

Czy dzielisz się opłatkiem także ze zwierzętami?

Słowo opłatek wywodzi się z łaciny, gdzie oblatum oznacza dar ofiarny. Korzenie dzielenia się opłatkiem pochodzą z tradycji łamania chleba - chrześcijanie po zakończeniu Mszy dzielili się niekonsekrowanym chlebem jako symbolem wspólnoty.

Dawniej zanoszono kawałki opłatka zwierzętom gospodarskim, uważano, że to przyniesie im zdrowie i ochroni przed chorobami.

Z opłatkiem związany jest również przesąd, który mówi, że jeśli upadnie on przez przypadek na podłogę, jest zwiastunem zdrady w związku lub nieszczęścia. Można zapobiec takiej sytuacji, gdy osoba, która go upuściła, zje go w całości.

Opłatek podawany zwierzętom miał chronić je przed nieszczęściem 123RF/PICSEL

12 potraw wigilijnych, chociaż czasem mniej lub więcej

Na polskich stołach wigilijnych tradycyjnie króluje 12 potraw. Liczba ta symbolizuje 12 apostołów oraz 12 miesięcy w roku. Wśród nich powinny znaleźć się podarunki z pola, lasu i wody. Podczas kolacji należy spróbować po trochu z każdej potrawy, aby w nadchodzącym roku niczego nie zabrakło.

Ile potraw na stole, tyle błogosławieństw w nadchodzącym roku

W niektórych regionach kraju praktykowało się inne warianty ilości potraw na wigilijnym stole:

na Śląsku i w niektórych częściach Wielkopolski podawało się 7 dań, które symbolizowały dni tygodnia lub sakramenty;

na Kaszubach i Pomorzu przygotowywano 9 potraw, nawiązujących do dziewięciu chórów anielskich;

w Małopolsce i na Podkarpaciu często podawało się aż 13 posiłków, ponieważ nadprogramowa potrawa symbolizowała szczęście.

Wiele domostw do dziś pilnuje, aby na stole znalazła się nieparzysta liczba potraw, co ma zapewnić urodzaj w nachodzącym roku.

Sporo przesądów wigilijnych związanych jest z jedzeniem, a wśród nich królują tradycje dotyczące dwunastu potraw 123RF/PICSEL

Każda potrawa ma inne przesłanie: ryba symbolizuje Chrystusa i odrodzenie, grzyby - łączność ze światem zmarłych, a mak - dostatek. Coraz częściej pojawiają się współczesne dania takie jak pierożki z różnym nadzieniem, gołąbki czy ryby w eleganckich formach.

Rozmawiasz ze zwierzętami o północy w Wigilię? Nie polecamy

Utarło się wierzenie, że tej nocy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. W przesądzie tym kryje się jednak nieco mroku, ponieważ każdy, kto je usłyszy, nie dożyje poranka. Zachowało się wiele opowieści w tej tradycji ludowej o gospodarzach, którzy podobno usłyszeli od własnych wołów wyrok śmierci, gdy podsłuchiwali ich rozmowę.

Katolickie wytłumaczenie dla tego wierzenia jest związane z narodzinami Jezusa - zwierzęta miały przynosić dobrą nowinę, a dodatkowo znajdowały się w stajence podczas jego narodzin.

Kolędy początkowo miały niewiele wspólnego z Bożym Narodzeniem

Termin calende z łaciny oznacza w dosłownym tłumaczeniu "pierwszy dzień miesiąca". To właśnie od tego słowa wzięły się kolędy. Pierwotnie były one całkowicie świecką, radosną pieśnią, którą śpiewano, aby powitać nowy rok. Nie miały wiele wspólnego z Bożym Narodzeniem, związek ten pojawił się dopiero wraz z rozwojem chrześcijaństwa. Franciszek z Asyżu zapoczątkował jasełka, co wpłynęło na powstawanie pastorałek, które z czasem stały się pieśniami bożonarodzeniowymi.

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się od słów Zdrów bądź, królu anielski. Została przetłumaczona prawdopodobnie z oryginału czeskiego lub łacińskiego i nie ma zapisu nutowego. Za najstarszą zaś na świecie uznaje się łacińską pieśń "Jesus refulsit omnium" ("Jezus oświeca wszystko") z IV wieku. To dzieło św. Hilarego z 336 roku, kiedy to odnotowano pierwsze w historii obchody Bożego Narodzenia.

Najstarszą kolędą polskiego autora - Bartłomieja z Jasła - jest "Buccinemus in hac die" po łacinie, czyli "Grajmy w tym dniu".

Najsłynniejszą kolędą na świecie, która została przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów, jest "Cicha noc" ("Sille Nacht").

Historia choinki. Wieszano ją do góry nogami

Iglaste drzewko, które dekorujemy na święta, początkowo było tradycją ludową. W wielu kulturach drzewo jest uważane za symbol życia i odradzania się, trwania i płodności - zwłasza iglaste. Dziś jest to jeden z głównych symboli Bożego Narodzenia.

Tradycja choinek narodziła się w Alzacji w XVII wieku, chociaż początki tej praktyki prawdopodobnie sięgają jeszcze XV w. To właśnie w Alzacji wystawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru oraz jabłkami.

Marcin Luter spopularyzował choinki w Niemczech, chociaż z początku wieszano je pod sufitem, czubkiem do dołu.

Święta Bożego Narodzenia w domu Marcina Lutera, ok. 1535 r. Hulton Archive Getty Images

W Polsce choinka pojawiła się na przełomie XVIII i XIX wieku, powoli wypierając tradycyjne polskie ozdoby, takie jak jemioła, podłaźniczka czy żłóbek. Dawnymi ozdobami choinkowymi były ciastka, pierniczki, orzechy czy własnoręcznie wykonane łańcuchy i bombki z bibuły, papieru, piórek czy wydmuszek.

Początkowo samo przystrojone drzewko było niespodzianką dla dzieci, dopiero na przełomie XIX i XX wieku święty Mikołaj wdarł się do tradycji i został uznany za bohatera przynoszącego upominki.

Mniejsze przesądy wigilijne

Wiele osób wierzy, że w tym dniu nie należy się sprzeczać i warto przeżyć go tak, jak chcielibyśmy spędzić cały nadchodzący rok. Jeśli w Wigilię ktoś się skaleczył lub był chory, zwiastować to miało cały rok słabego zdrowia. Jednak samo kichnięcie oznaczało świetne zdrowie przez cały rok.

Jaki dzień Wigilii, taki cały rok

Popularnym polskim przesądem i tradycją, która ma na celu zapewnić finansowy dobrobyt, jest włożenie łuski karpia do portfela. Dzięki temu nadchodzący rok będzie pełen szczęścia i pomyślności. Łuskę należy przechowywać aż do następnej Wigilii, działa bowiem jak amulet, przyciągając pieniądze i chroniąc przed ich utratą. Jak przygotować łuskę karpia? Po kolacji ostrożnie zdejmij jedną łuskę z wigilijnej ryby, a następnie dobrze ją wysusz. Później możesz włożyć ją do portfela.

Łuski z wigilijnego karpia mają przynieść nam szczęście i dobrobyt 123RF/PICSEL

W Wigilię nie należy nikomu nic pożyczać, a zwłaszcza pieniędzy, ponieważ wtedy pożyczający będzie cierpiał na niedostatek i biedę przez nadchodzące 12 miesięcy. Nie warto też wydawać dużo pieniędzy w tym dniu, aby zatrzymać je ze sobą w ciągu przyszłego roku, a jeśli ma się długi - lepiej je uregulować, by nie mieć problemów finansowych.

Jeśli rankiem 24 grudnia potrzemy sobie czosnkiem zęby, te przez cały rok nie będą nas bolały. Podobny efekt ma dawać zjedzenie orzecha, natomiast jabłko ma zapobiegać bólowi gardła.

Wierzenia pogodowe w Wigilię

Niektórzy gospodarze wróżyli z pogody. Słoneczny dzień miał symbolizować dobry rok oraz że kury będą się dobrze niosły, pochmurny zaś gwarantował obfitość mleka. Jeśli padał śnieg w Wigilię, znaczyło to dobry urodzaj zboża w przyszłym roku.

Panny uważały, że pochmurne niebo wróży zamążpójście pannom starym i bogatym, a brak zachmurzenia - młodym i biednym.

"Wydarzenia": Hejt, przemoc, wyśmiewanie. Aplikacja ma pomóc gorzowskim uczniom Polsat News