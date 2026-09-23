Zabytkowe budowle w Polsce. Ratują pałac w Andrychowie

Polska może pochwalić się setkami architektonicznych perełek, które przez lata stały się nie tylko ważną częścią historii, ale również wizytówkami swoich miast i regionów. Zabytkowe zamki, pałace, kościoły czy dwory przyciągają co roku tłumy turystów, pozwalając spojrzeć w przeszłość i poczuć klimat minionych epok.

Jednak część takich budowli mimo wpisania do rejestru zabytków przez lata pozostaje opuszczonych i stopniowo niszczeje, a ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Są jednak i takie miejsca, którym udaje się wyrwać z tego scenariusza. Jednym z nich jest Pałac Bobrowskich w Andrychowie w woj. małopolskim. Zabytkowa rezydencja właśnie przeszła pierwszy etap prac remontowych, który może być początkiem jej nowego rozdziału.

Pałac ma szansę nie tylko odzyskać dawny blask, ale również stać się jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych regionu.

Remont Pałacu Bobrowskich w Andrychowie. Pierwszy etap prac zakończony

Pałac w Andrychowie to zabytkowa rezydencja z I połowy XIX wieku, która ulokowana jest w centrum miasta. Obiekt został ujęty na liście zabytków m.in. ze względu na cenne walory architektoniczne - obecny klasycystyczny wygląd pałac zawdzięcza Bobrowskim herbu Jastrzębiec, ostatnim właścicielom Andrychowa.

Jak informuje portal zabytek.pl, "pierwotnie w pałacu było 30 pokoi, m.in. na osi korpusu budowli znajdował się westybul (reprezentacyjny przedpokój) i salon, a w narożniku południowo-wschodnim, oranżeria". Wokół pałacu założony został park w stylu angielskim. Jeszcze w latach 30. XX wieku obiekt tętnił życiem.

Rezydencja ucierpiała w wyniku licznych wydarzeń, po II wojnie światowej została upaństwowiona, urządzono tam m.in. szkołę i inne instytucje. Budynek stracił na znaczeniu. Wieloletnie zaniedbania oraz wykryte pierwotne problemy z fundamentami pogłębiały degradację obiektu.

Z czasem spadkobiercy Bobrowskich odzyskali pałac, a w 2020 r. gmina Andrychów odkupiła go za ponad 4 mln zł. Zdecydowano o przywróceniu obiektowi blasku, rozpoczęto prace ratunkowe.

Właśnie zakończono pierwszy etap remontu. Skupiono się w nim na zabezpieczeniu konstrukcji, osuszeniu i wzmocnieniu fundamentów oraz pogłębieniu piwnic i budowie nowego tarasu. To jednak dopiero początek kompleksowej renowacji całego obiektu, która potrwa jeszcze lata.

- To ważny krok w kierunku dalszej renowacji jednego z najważniejszych zabytków Andrychowa - zaznacza Beata Smolec, burmistrz Andrychowa.

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Na pierwszy etap prac przeznaczono blisko 3 mln zł, w dużej mierze pochodzących z dofinansowania. Całość prac może wynieść nawet ok. 50 mln zł, podaje wiceburmistrz Andrychowa Aleksander Kasperek.

Pałac ma w przyszłości pełnić nowe funkcje - centrum kulturalno-społecznego i placówki muzealnej. W planach jest przeznaczenie części obiektu pod przestrzeń na wydarzenia kulturalne i spotkania oraz wystawy.

Odnowiony obiekt może przyciągnąć do Andrychowa tłumy turystów - pasjonatów pałaców i zamków oraz miłośników zwiedzania muzealnych ekspozycji.



