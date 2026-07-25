Jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych w Małopolsce

Maszkowice to wieś w województwie małopolskim (pow. nowosądecki, gmina Łącko), która zyskała rozgłos dzięki wyjątkowemu stanowisku archeologicznemu na Górze Zyndrama (410 m n.p.m.). Nazywane "polskimi Mykenami" miejsce kryje pozostałości jednej z najstarszych znanych w Polsce kamiennych budowli obronnych oraz ślady osadnictwa z różnych epok. Odkrycia prowadzone w tym miejscu dostarczają cennych informacji o historii zasiedlenia regionu.

- Jest to o tyle interesujące, że budowle równie wiekowe i jednocześnie stawiane z takim rozmachem nie są znane w naszej części Europy. Czy jest to sensacja? W czasach Hammurabiego, kiedy rozkwita Babilon, czyli około roku 1750-1700 przed naszą erą, na ziemiach polskich powstaje budowla kamienna o zaawansowanej, jak na tamte osiągnięcia, architekturze. Trudno się nie zgodzić, że jest to ważne odkrycie - mówił o tym miejscu archeolog dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ w rozmowie z dziennik.pl.

Niedługo przy tym cennym stanowisku powstanie atrakcja, dzięki której będzie można podziwiać okolicę z nowej perspektywy. Gmina Łącko rozpoczęła bowiem realizację inwestycji dotyczącej budowy wieży widokowej na Górze Zyndrama.

Wieża widokowa na Górze Zyndrama. Ponad 20 m

Nowa wieża o wysokości ponad 20 m stanie ok. 13 m od granic jednego z najcenniejszych stanowisk archeologicznych woj. małopolskiego. Z tarasu widokowego na poziomie ok. 17 m będzie można podziwiać panoramę Beskidu Sądeckiego i Doliny Dunajca. Projekt zakłada trójkątny rzut i ażurowe elewacje.

- Dzięki nowoczesnej, ażurowej konstrukcji doskonale wpisze się w otaczający krajobraz, a specjalnie zaprojektowana forma skieruje uwagę odwiedzających na najpiękniejsze widoki w okolicy. W ramach inwestycji powstanie również taras widokowy oraz system monitoringu zasilany energią z instalacji fotowoltaicznej - informuje w komunikacie Gmina Łącko.

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Atrakcje woj. małopolskiego. Punkt widokowy na Beskid Sądecki

Gmina Łącko zawarła umowę na realizację wieży widokowej w Maszkowicach 1 lipca 2026 roku. Wartość całego projektu to 2 251 429,55 zł, z czego 1 547 379,91 zł pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja realizowana jest dzięki współpracy z Lokalna Grupą Działania "Brama Beskidu". Na wykonawcę projektu wyłoniono firmę EPC Projekt S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego.

- To kolejna inwestycja, która nie tylko zwiększy atrakcyjność turystyczną Gminy Łącko, ale również stworzy nowe miejsce do aktywnego wypoczynku i promocji naszego wyjątkowego dziedzictwa przyrodniczego oraz historycznego - podaje gmina.

Nowa wieża widokowa na Górze Zyndrama uatrakcyjni ofertę turystyczną gminy już niedługo - zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2027 r.



