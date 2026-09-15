Nowe przepisy dotyczące balkonów. Ważna zmiana już od 20 września

Karol Kubak

Karol Kubak

Balkon, loggia czy balustrada nie będą już traktowane jak obiekty przesłaniające okna, jeśli znajdą się odpowiednio blisko ściany budynku. Od 20 września mają zmienić się zasady dotyczące dostępu do naturalnego światła. Nowe przepisy obejmą także maszty, kominy i wieże.

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Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami i przeszklonymi balustradami, rośliny i drzewa przy elewacji
Nowe prawo zmieni zasady dla balkonów. Ważna data123RF/PICSEL

W skrócie

  • Od 20 września 2026 r. balkony, loggie i balustrady w odległości do 1,8 m od ściany budynku nie będą traktowane jako obiekty przesłaniające dostęp do naturalnego światła.
  • Ocena dostępu do światła obejmie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, czyli takie, w których osoby przebywają dłużej niż cztery godziny w ciągu doby.
  • Maszty, kominy i wieże pozostaną objęte wymogiem zachowania 10 m odległości od okna, a drzewa nie będą uznawane za obiekty przesłaniające dostęp do naturalnego światła.
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Od 20 września 2026 r. mają zacząć obowiązywać nowe zasady dotyczące przesłaniania budynków i dostępu do naturalnego światła. Dla właścicieli nieruchomości szczególnie istotna jest zmiana dotycząca balkonów, loggii i balustrad. Projekt doprecyzowuje też zasady dotyczące obiektów ograniczających światło sąsiednim budynkom.

Balkon przestanie być problemem przy dostępie do światła

Balkony, loggie, balustrady i gzymsy znajdujące się nie dalej niż 1,8 m od ściany budynku nie będą uznawane za obiekty przesłaniające. Przy ocenie dostępu naturalnego światła nie będą więc traktowane tak samo jak zasadnicza bryła budynku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uzasadnia zmianę ich rozmiarem oraz często nieregularnym kształtem. Nie oznacza to jednak, że balkon będzie można umieścić w dowolnym miejscu. Nadal będą obowiązywać inne wymagania dotyczące jego odległości od granicy działki. Projekt przewiduje m.in. 3 m dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych mających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne oraz 1,5 m w pozostałych wskazanych przypadkach.

Zmieni się również zakres pomieszczeń, dla których przy ocenie przesłaniania trzeba będzie uwzględniać naturalne światło. Wymóg ma dotyczyć pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, czyli takich, w których te same osoby przebywają dłużej niż cztery godziny w ciągu doby.

Drewniany balkon z metalową balustradą, na którym stoją dwa dekoracyjne lampiony z wikliny; w tle widoczne są drzewa i ceglana ściana sąsiedniego budynku.
Balkony nie będą obiektami przesłaniającymi. Zmiany w prawie123RF/PICSEL

Maszt lub komin blisko okna? Tu zasady pozostają

W przepisach pozostaje rozwiązanie dotyczące wąskich, wysokich obiektów. Maszt, komin, wieża lub podobny obiekt może znajdować się co najmniej 10 m od okna, jeśli jego szerokość przesłaniająca nie przekracza 3 m. Więc nie jest to całkowicie nowa zasada, chociaż system oceny przesłaniania zostanie doprecyzowany.

Ważne jest też to, że sąsiad nie może samodzielnie nakazać rozbiórki takiego obiektu ani wycinki drzewa. O legalności robót zdecydują właściwe organy. Sąsiad może skorzystać z przewidzianych prawem procedur. Co więcej, drzewa i ich korony nie będą uznawane za obiekty przesłaniające.

Nowe przepisy mają dotyczyć inwestycji realizowanych od 20 września 2026 r. Na 14 września projekt nie został jednak jeszcze ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Ostateczne brzmienie rozporządzenia przesądzi więc, czy wszystkie zapowiadane rozwiązania wejdą w życie w obecnej formie.

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