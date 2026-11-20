Nowe zasady Airbnb. Siedem stałych reguł i uzasadnione wymagania dodatkowe

Goście korzystający z obiektów udostępnianych za pośrednictwem platformy Airbnb od dłuższego czasu narzekają na dodatkowe obowiązki, które są narzucane przy rezerwacji. Chodzi m.in. o posprzątanie po sobie przed opuszczeniem obiektu, zwłaszcza w sytuacji, gdy dodatkowo pobrano od nich opłatę za usługi osoby sprzątającej.

- Od lat słyszymy od gości, że obowiązki przy wymeldowaniu i niespodziewane zasady sprawiają, że wahają się, czy dokonać rezerwacji na Airbnb. Nawet jeśli zasady są podane z wyprzedzeniem, długa lista obowiązków może negatywnie wpłynąć na ich pobyt. Dlatego ułatwiamy znalezienie regulaminu domu i ustalamy bardziej przejrzyste standardy dotyczące tego, czego można wymagać od gości - podało Airbnb.

Nowe regulacje serwisu stanowią, że wynajmujący mają możliwość określenia siedmiu konkretnych reguł dotyczących korzystania z obiektu:

Maksymalna liczba gości na noc.

Możliwość pobytu ze zwierzętami.

Palenie, w tym korzystanie z e-papierosów.

Cisza nocna.

Organizowanie imprez.

Fotografia komercyjna.

Zamknięcie drzwi na klucz przed wyjazdem.

Według zaktualizowanego regulaminu serwisu Airbnb, właściciele obiektów nie mają co do zasady prawa wymagać od wynajmujących realizowania podczas pobytu obowiązków, które "wymagają znacznego wysiłku lub czasu, albo które zazwyczaj wykonuje osoba sprzątająca, w tym zdejmowanie pościeli, wynoszenie śmieci poza teren obiektu lub mycie i układanie naczyń".

Właściciele obiektów mogą jednak wprowadzać własne wymogi, jeśli są one uzasadnione. Airbnb podaje, otwiera się w nowym oknie tu:

Naczynia: można poprosić gości, aby umieścili używane naczynia w zlewie, ale nie należy prosić ich o zmywanie naczyń i odkładanie ich na miejsce.

Pranie : można poprosić gości, aby zebrali używane ręczniki, ale nie należy prosić ich o zdejmowanie pościeli z łóżka ani o włączenie pralki.

Śmieci : można poprosić gości, aby segregowali śmieci i odpady do recyklingu, umieszczając je w odpowiednich koszach w domu, ale nie należy prosić ich o wynoszenie śmieci poza teren obiektu.

Media: można poprosić gości o wyłączenie klimatyzacji, gdy będą wychodzić, ale nie należy prosić ich o to, by nie korzystali z podanego w ofercie udogodnienia.

Zasady gospodarza muszą być przy tym jasno przedstawione w odpowiedniej sekcji oferty - opis musi być widoczny przed dokonaniem rezerwacji, nie można dopisywać nowych wymagań po zarezerwowaniu przez gościa pobytu.

Burza wokół nowych zasad Airbnb. Właściciele obiektów nie są zadowoleni ze zmian

W Centrum Społeczności, otwiera się w nowym oknie serwisu Airbnb pojawiły się liczne głosy sprzeciwu i wyrazy zaniepokojenia ze strony gospodarzy. Osoby udostępniające swoje domy i mieszkania często zamieszczają wpisy z frazą "Mój dom, moje zasady".

Pojawiają się m.in. wypowiedzi właścicieli lokacji blisko natury, którzy zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia płynące z pozostawiania śmieci i brudnych naczyń.

Airbnb poinformowało o możliwości składania odwołań. W niektórych okolicznościach może przyznać wyjątki od nowych zasad.