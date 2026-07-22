Zwiedzanie Zamku Rabsztyn. Atrakcja goni atrakcję

Zamek Rabsztyn to jedna z pereł popularnego Szlaku Orlich Gniazd, który biegnie przez woj. małopolskie i woj. śląskie, prowadząc wśród wapiennych skał Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Samo powstanie zamku to ciekawostka - według legendy początki budowli związane są albo z rycerskim rodem Toporczyków wywodzących się z Morawicy, albo z postacią króla Czech i Polski, Wacława II. Wieża miała powstać później, najpewniej za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamek z XIV wieku przeszedł liczne przebudowy, oblężenia i zmiany właścicieli, aż kres położył mu pożar wzniecony przez Szwedów podczas odwrotu w 1657 r.

Stojąca w ruinie warownia w końcu doczekała się zmian - i obecnie stanowi zadbaną atrakcję. Turyści mogą podziwiać odrestaurowane mury, wejść na wieżę widokową, by oglądać panoramę Jury, a także uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach organizowanych na terenie zamku - na kamienny dziedzińcu odbywają się m.in. walki rycerskie i inne atrakcje.

Przed zamkiem kolejne inwestycje, które uczynią go jeszcze bardziej atrakcyjnym, m.in. wybudowany ma zostać "Gościniec rycerski u stóp zamku Rabsztyn". W międzyczasie uruchomiono inną atrakcję, która stanowi świetną rozrywkę dla całej rodziny.

Nowość na Zamku Rabsztyn. Sprawdzi wiedzę i spostrzegawczość

Jak czytamy na profilu "Zamek Rabsztyn" na Facebooku, nowością jest drobna atrakcja, która uprzyjemni oraz urozmaici zwiedzanie, a przy okazji wiąże się z małą niespodzianką:

- Od teraz podczas wizyty na Zamku Rabsztyn możecie zmierzyć się z quizem lub krzyżówką, sprawdzając swoją wiedzę i spostrzegawczość. Na wszystkich, którzy poprawnie rozwiążą zadania, czeka mała nagroda! - informuje wpis na profilu promującym warownię koło Olkusza.

Warto zauważyć, że ten drobiazg może dodać nowego wymiaru zwiedzaniu średniowiecznego zamku, szczególnie jeśli już kiedyś odwiedziliśmy Rabsztyn. Wpis w mediach społecznościowych promuje to urozmaicenie jako świetną propozycję dla rodzin z dziećmi - i zaznacza, że "także starsi miłośnicy zagadek będą się doskonale bawić". Aby uzyskać takie karty pracy podczas odwiedzin zamku, należy zapytać o nie w kasie.

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Zamek Rabsztyn na Szlaku Orlich Gniazd. Bilety, godziny otwarcia, parking

Zamek Rabsztyn pod Olkuszem znajduje się ok. godziny drogi od Krakowa i ok. 45 od Katowic. Zamek w Rabsztynie otwarty jest w godzinach 9:00-17:00 w tygodniu, a w weekendy w godzinach 10:00-18:00 (od kwietnia do września). Zimą zamek jest nieczynny, w pozostałych miesiącach godziny otwarcia to 9:00-16:30. Zamek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na teren warowni można wejść z psem, obowiązują jednak ograniczenia.

Ceny biletów na zamek Rabsztyn w tygodniu to:

20 zł za bilet normalny

15 zł za bilet ulgowy

W weekend ceny są wyższe

25 zł za bilet normalny

18 zł za bilet ulgowy.

Parking przy zamku Rabsztyn znajduje się w pobliżu Chaty Kocjana, która stanowi dodatkową atrakcję - można ją zwiedzać w ramach biletu na zamek.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie zamku.



