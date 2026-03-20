Coraz więcej państw decyduje się na radykalne kroki ograniczenia negatywnego wpływu internetu na młodzież. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów, o którym pisałam w zeszłym roku, jest Australia, gdzie wprowadzono przepisy ograniczające dostęp do mediów społecznościowych dla nieletnich. W Polsce również powoli zwraca się uwagę na ten problem.

Koniec z używaniem komórek przez młodzież w podstawówkach

Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad przepisami, które mają wprowadzić zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Nowe regulacje miałyby wejść w życie już od 1 września 2026 roku.

Informację tę przekazała minister edukacji Barbara Nowacka podczas konferencji prasowej w Olsztynie. Jak zaznaczyła, decyzja o przyśpieszeniu prac legislacyjnych zapadła m.in. po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

Zgodnie z założeniami, uczniowie nie będą mogli używać telefonów ani w trakcie lekcji, ani podczas przerw. Wyjątki mają być możliwe jedynie w szczególnych sytuacjach, np. gdy nauczyciel zdecyduje o wykorzystaniu urządzeń w celach edukacyjnych. Resort podkreśla jednak, że takie przypadki nie powinny stać się standardem. Drugi wyjątek przewiduje się w sytuacji, kiedy uczeń ze względu na chorobę lub niepełnosprawność musi korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.

Szokujące dane o polskiej młodzieży. 71 proc. uzależnionych od telefonów

Planowane zmiany są odpowiedzią na rosnące problemy związane z nadmiernym korzystaniem z technologii przez dzieci. Z danych przywoływanych przez MEN wynika, że aż 71 proc. nastolatków uważa się za uzależnionych od telefonów, a 60 proc. skarży się na chroniczne zmęczenie. Dodatkowo wielu młodych użytkowników internetu ma trudności z oceną wiarygodności informacji i styka się ze szkodliwymi treściami w sieci.

Nowacka zwróciła uwagę, że kwestie tzw. higieny cyfrowej już są wprowadzane do szkół w ramach zmian programowych, jednak jej zdaniem konieczne są także szybkie i konkretne działania systemowe. Jednym z nich ma być właśnie ogólnokrajowy zakaz używania telefonów w podstawówkach.

Szkoły już teraz wprowadzają zakazy używania komórek przez uczniów

Obecnie szkoły mogą samodzielnie ograniczyć korzystanie z telefonów i ponad 50 proc. z nich już wprowadziło takie zasady. Nowe przepisy mają jednak ujednolicić sytuację i dać nauczycielom wyraźne podstawy prawne do egzekwowania zakazu. Jednocześnie ministerstwo nie planuje narzucać placówkom konkretnych metod przechowywania urządzeń - decyzja w tej sprawie pozostanie po stronach szkół. Część z nich korzysta z koszyków położonych na biurku nauczyciela, w których młodzież zostawia swoje telefony na czas lekcji.

Chociaż komórki będą mogły zostać wniesione do budynku szkoły, uczniowie nie będą mogli z nich korzystać ani podczas lekcji, ani na przerwach.

