Spis treści: Energylandia to największy park rozrywki w Polsce Jakie atrakcje oferuje Energylandia w Zatorze? Strefy tematyczne w Energylandii Energylandia dla dzieci i dorosłych Kiedy najlepiej odwiedzić Energylandię? Gdzie jest Energylandia? Adres, cennik i godziny otwarcia

Energylandia to największy park rozrywki w Polsce

Energylandia to park rozrywki w Zatorze w województwie małopolskim. Jest to największe takie centrum rozrywki w Polsce, zajmujące powierzchnię ok. 90 ha.

Energylandia została otwarta w 2014 roku i od tego czasu systematycznie się rozwija. Na rozległym terenie znajdują się dziesiątki kolejek górskich, karuzele, wodne zjeżdżalnie, strefy tematyczne oraz liczne miejsca stworzone z myślą zarówno o najmłodszych, jak i o dorosłych miłośnikach parków rozrywki.

Energylandia pełna jest atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. materiały prasowe

Jakie atrakcje oferuje Energylandia w Zatorze?

Oferta Energylandii jest bardzo zróżnicowana, znajduje się tam ponad 130 atrakcji, w tym 20 rollercoasterów i 36 zjeżdżalni wodnych. Największą popularnością cieszą się przede wszystkim spektakularne kolejki górskie, które przyciągają fanów mocnych wrażeń z całej Polski i zagranicy.

Rollercoastery w Energylandii to atrakcje takie jak Hyperion - jedna z najwyższych i najszybszych kolejek tego typu w Europie, a także Zadra - rekordowa konstrukcja zapewniająca wyjątkowe emocje, z niemal pionowym spadkiem.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również atrakcje takie jak Speed, Mayan, Formuła czy Abyssus, które gwarantują szybkie przejazdy pełne zakrętów, spadków i przeciążeń. W Energylandii są też łagodniejsze kolejki, takie jak Frutti Loop Coaster, czy Energuś, które są dostosowane do młodszych odwiedzających.

Każda z atrakcji posiada ściśle ustalone minimalne i maksymalne limity wzrostu, których należy bezwzględnie przestrzegać. Wzrost odgrywa kluczową rolę w kwestiach bezpieczeństwa.

W Energylandii znajduje się 20 rollercoasterów. materiały prasowe

Strefy tematyczne w Energylandii

Park został podzielony na kilka stref tematycznych, dzięki czemu odwiedzający mogą łatwo znaleźć rozrywkę dopasowaną do swoich zainteresowań i wieku. Siedem sekcji przyciąga odwiedzających zróżnicowanymi atrakcjami:

Strefa Ekstremalna , w której królują atrakcje zapewniające mocne wrażenia, między innymi Tsunami Drop czy słynny Hyperion , który jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w parku.

Sweet Valley : Najnowsza, baśniowa strefa dla całej rodziny z kolorową karuzelą Candy Carousel i rodzinnymi kolejkami Choco Chip Creek czy Honey Harbour .

Bajkolandia : Kraina dla najmłodszych, gdzie dzieci mogą bezpiecznie korzystać z licznych atrakcji, w tym specjalnych kolejek, karuzel i zjeżdżalni. To tu znajduje się Energuś , a także Circus Coaster , czy Farma Krasnali .

Strefa Familijna : Miejsce oferujące atrakcje dla całych rodzin, w tym łodzie (np. Anaconda ), atrakcje interaktywne (np. Monster House ) i familijne rollercoastery, takie jak Boomerang czy Frutti Loop.

Smoczy Gród : Teren stylizowany na średniowieczne miasteczko fantasy, z wyjątkowym hybrydowym rollercoasterem Zadra . Inne atrakcje w tej strefie to np. Draken , Frida i Wonder Wheel .

Aqualantis : Strefa nawiązująca do zaginionego królestwa - legendarnej Atlantydy. Znajduje się tu potężny wodny coaster Abyssus , a także wiele innych atrkacji, jak Tidal Wave Twister czy Whirpool Water Fight .

Water Park: Strefa zewnętrzna ze zjeżdżalniami, basenami i leżakami, promowana jako największy tego typu park wodny w Polsce. Znajduje się tu kilka podstref, np. Exotic Island dla dzieci czy Tropical Fun ze zróżnicowanymi zjeżdżalniami, w tym ekstremalną Kamikadze.

Energylandia dla dzieci i dorosłych

Park w Zatorze oferuje atrakcje dla wszystkich grup wiekowych - dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Rodziny z małymi dziećmi znajdą tu spokojniejsze urządzenia i specjalne strefy zabawy, natomiast nastolatkowie i dorośli mają do wyboru wiele innych atrakcji i rollercoasterów, również tych ekstremalnych. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi uruchomiono specjalny punkt obsługi, gdzie można zapytać o dostępność wybranych atrakcji.

Na terenie parku znajdują się również restauracje, punkty gastronomiczne, sklepy z pamiątkami oraz miejsca odpoczynku.

W Energylangii znajduje się ponad 130 zróżnicowanych atrakcji. materiały prasowe

Kiedy najlepiej odwiedzić Energylandię?

Park rozrywki Energylandia działa sezonowo, z podziałem na sezon wysoki (lato) i sezon niski (jesień), ponadto wiele atrakcji dostępnych jest również podczas specjalnych wydarzeń organizowanych w ciągu roku.

Największy ruch przypada na wakacje oraz weekendy, dlatego osoby, które chcą uniknąć kolejek, często wybierają wizyty poza szczytem sezonu.

Dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze zaplanowanie pobytu, sprawdzenie dostępnych atrakcji oraz zakup biletów online. Dzięki temu można lepiej wykorzystać czas spędzony w parku.

Gdzie jest Energylandia? Adres, cennik i godziny otwarcia

Energylandia znajduje się pod adresem al. 3 Maja 2, 32-640 Zator w woj. małopolskim, niedaleko Krakowa i Katowic. Godziny otwarcia parku zależą od miesiąca i aktualnych wydarzeń, kalendarz dostępny jest na stronie Energylandii.

Cennik obejmuje bilety normalne i ulgowe na 1, 2 lub 3 dni, a także bilety specjalne (np. rodzinne lub urodzinowe) oraz Energy Pass. Ceny oscylują między ok. 200 a ok. 600 zł. Dostępne są także karnety całoroczne w wersji normalnej i ulgowej, w cenie ok. 900-1000 zł.

Kupując bilet wstępu, można swobodnie i bez ograniczeń korzystać ze wszystkich atrakcji oraz urządzeń dostępnych we wszystkich siedmiu strefach na terenie Energylandii, oraz oglądać odbywające się tam pokazy. Dodatkowo płatne są: gastronomia, sklepiki, gry zręcznościowe i komputerowe oraz wybrane stoiska usługowe. Wymagana jest także opłata za parking.



