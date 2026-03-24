Zwrot za butelki prosto na konto?

Szwedzka sieć IKEA wprowadziła w Polsce nowe rozwiązanie w ramach systemu kaucyjnego, które znacząco różni się od tego, do czego przyzwyczaiły nas inne sklepy. Chodzi o sposób zwrotu pieniędzy za oddane butelki i puszki - uproszczony i bardziej bezpośredni.

Nowe butelkomaty działające we wszystkich sklepach IKEA na terenie kraju eliminują konieczność korzystania z papierowych kuponów. Zamiast drukowania potwierdzenia, klient po oddaniu opakowań przykłada kartę płatniczą do terminala, a środki z kaucji trafiają bezpośrednio na jego konto - zazwyczaj w ciągu kilku sekund. Dla osób, które wolą gotówkę, nadal istnieje taka możliwość - mogą ją odebrać na miejscu, np. W restauracji znajdującej się w sklepie.

Ta opcja ma rozwiązać jeden z najczęstszych problemów tradycyjnych butelkomatów - gubienie wydrukowanych bonów lub zapominanie o ich wykorzystaniu.

Jakie opakowania można oddać?

Butelkomaty przyjmują plastikowe butelki PET o pojemności do 3 litrów oraz puszki do 1 litra, czyli dokładnie te objęte systemem kaucyjnym w Polsce. Warto jednak pamiętać, że automaty IKEA nie przyjmują butelek szklanych.

Czym to się różni od innych sklepów?

W większości popularnych sieci handlowych proces oddawania butelek i puszek wygląda inaczej. Po zwróceniu opakowań automat drukuje kupon o wartości kaucji, który można wykorzystać przy zakupach lub wymienić na gotówkę przy kasie. Główną wadą tego systemu jest konieczność pilnowania wydruku i jego późniejszego użycia. IKEA całkowicie pomija ten etap, stawiając na bezpośredni przelew.

Nowe podejście IKEA jest wygodniejsze, szczególnie dla osób, które nie chcą wiązać zwrotu kaucji z kolejnymi zakupami. Z drugiej strony tradycyjne rozwiązania stosowane w dyskontach mogą lepiej sprawdzać się tam, gdzie klienci robią zakupy częściej i od razu wykorzystają bon. Często wiąże się od dodatkowo z różnymi promocjami.

Oba modele funkcjonują równolegle - jeden nastawiony jest na szybkość i prostotę, a drugi na powiązanie zwrotu z kolejną wizytą w sklepie.

