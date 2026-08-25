Ogromna inwestycja pod Paryżem. Miliardy na nowe parki rozrywki

Nie tylko Disneyland Paris. Powstaną nowe parki rozrywki

Paryż przyciąga turystów nie tylko słynnymi zabytkami, muzeami i romantycznymi uliczkami. W jego okolicach znajdują się także ogromne parki rozrywki Disneyland Paris czy Parc Asterix, które każdego roku przyciągają tłumy odwiedzających.

Jak informuje BBC, wkrótce rejon ten ma być jeszcze bardziej nastawiony na turystów poszukujących tego typu atrakcji. Pod Paryżem mają bowiem zostać zbudowane trzy nowe parki rozrywki. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach wartej 6 mld euro umowy zawartej między Francją a Arabią Saudyjską. Co już o niej wiadomo?

Francja z parkiem inspirowanym światem Dragon Ball Z

Projekt uzyskał już zielone światło podczas dwudniowej oficjalnej wizyty saudyjskiego następcy tronu Mohammeda bin Salmana we Francji. Atrakcja ma zostać wybudowana na północny zachód od Paryża, w rejonie Cergy-Pontoise.

Jak podaje BBC, oczekuje się, że nowy kompleks złożony z trzech parków rozrywki będzie obejmował park poświęcony mandze. Atrakcja ma być inspirowana konkretnie kultową serią Dragon Ball Z, opowiadającą o przygodach Son Gokū i jego przyjaciół, stworzoną przez Akirę Toriyamę.

Doradcy prezydenta przekazali dziennikarzom, że wynika to z wcześniejszej rozmowy Macrona z bin Salmanem dotyczącej ich wspólnego zainteresowania japońskimi komiksami, zwłaszcza serią Dragon Ball Z. Miało to miejsce podczas wizyty Macrona w Arabii Saudyjskiej w minionym roku.

Wielka inwestycja pod Paryżem. Nowy kompleks rozrywkowy

Oczekuje się, że w wyniku budowy nowego kompleksu powstaną około 22 000 nowych miejsc pracy, poinformował Pałac Elizejski.

Projekt pod Paryżem będzie realizowany pod nadzorem Qiddiya Investment Company (QIC), podaje BBC. To spółka należąca do saudyjskiego funduszu majątkowego, która już w 2024 r. ujawniła plany budowy parku rozrywki Dragon Ball w pobliżu stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu.

Według Reutersa inwestycja wpisuje się w działania królestwa mające na celu dywersyfikację gospodarki poza sektor naftowy i rozszerzenie globalnej obecności w branży rozrywkowej.

Budowa nowego kompleksu we Francji ma potrwać kilka lat. Nie podano jeszcze szczegółów na temat konkretnych dat ani prognozowanego czasu otwarcia nowej atrakcji.



