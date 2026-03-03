Prawie ćwierć wieku po zamachach z 11 września odbudowa terenu World Trade Center wkracza w decydującą fazę. Ostatnim brakującym elementem układanki ma być 2 World Trade Center - wieżowiec o wysokości przekraczającej metrów, który dopełni kompozycję Dolnego Manhattanu i stanie się nową siedzibą American Express.

373 metry i 55 pięter. Parametry superwysokiego wieżowca

Budynek osiągnie 373 metry, i wzniesie się na 55 kondygnacji. To uczyni go pełnoprawnym "supertall", jednym z najwyższych w Stanach Zjednoczonych. Dla porównania, sąsiedni One World Trade Center mierzy 541 metrów. Wnętrze 2 WTC obejmie około 186 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Większość zajmą biura, zdolne pomieścić nawet 10 tysięcy pracowników.

Ostatni brakujący wieżowiec WTC wreszcie powstanie Foster + Partners/Ferrari Press/East News East News

Za projekt odpowiada pracownia Foster + Partners, która po latach zmian i sporów ponownie przejęła stery. Wcześniej koncepcję powierzono architektom z pracowni BIG, jednak ostatecznie powrócono do wizji brytyjskich architektów. Aktualne wizualizacje pokazują masywną, prostokątną bryłę z przeszkloną elewacją, przełamaną trzema tarasami i sześcioma narożnymi ogrodami pełnymi zieleni. W środku zaplanowano lobby o trzykondygnacyjnej wysokości. Budynek stanie naprzeciwko charakterystycznego, żebrowanego dworca Oculus projektu Santiago Calatravy i obok Perelman Performing Arts Center.

2 World Trade Center osiągnie 373 metry, i wzniesie się na 55 kondygnacji Foster + Partners/Ferrari Press/East News East News

Siedziba American Express i ambicje ekologiczne

2 World Trade Center będzie w całości dedykowany American Express. - Nasza nowa siedziba będzie czymś więcej niż tylko budynkiem, będzie miejscem, w którym nasi współpracownicy będą czuli energię, inspirację i dumę, domem dla innowacji, interakcji i rozwoju. Jesteśmy podekscytowani współpracą z naszymi partnerami i lokalnymi liderami, aby kształtować tę ekscytującą nową erę dla American Express i Dolnego Manhattanu - zapowiada prezes firmy Stephen J. Squeri.

Wieżowiec ma być wyposażony w energooszczędne systemy, a inwestor zapowiada dążenie do certyfikacji LEED (najbardziej uznanego systemu oceny budynku na świecie pod kątem prośrodowiskowym). Rozpoczęcie budowy planowane jest na wiosnę 2026 roku, a zakończenie w 2031. Projekt rozwija Silverstein Properties. Ten sam deweloper, który od lat konsekwentnie domyka odbudowę terenu po jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń XXI wieku.

