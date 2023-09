Spis treści: 01 Ile wzrostu ma najniższy mężczyzna na świecie?

Ile wzrostu ma najniższy mężczyzna na świecie?

W 2023 roku najniższym żyjącym mężczyzną jest Kurd - Afshin Esmaeil Ghaderzadeh. Urodził się w 2002 roku w Iranie. Obecnie dzierży rekord najniższego mężczyzny na świecie - mierzy zaledwie 65,24 cm. Tym samym zdetronizował poprzedniego rekordzistę - Edwarda Niño Hernándeza z Kolumbii - który ma 70,21 cm wzrostu.

Nie jest to również jedyna dziedzina, która zapewniła Kurdowi miejsce w Księdze Guinnessa. Afshin Esmaeil Ghaderzadeh ma bowiem również najmniejsze dłonie na świecie.

Kurd w wieku 21 lat waży zaledwie 6,5 kg. Z powodu niskiego wzrostu i słabej kondycji fizycznej nie mógł uczęszczać do szkoły. Z tego powodu słabo czyta i pisze.

Ile wzrostu ma najniższa kobieta na świecie?

Najniższą żyjącą w 2023 roku kobietą jest natomiast Jyoti Kisange Amge. Urodziła się w 1993 roku w Indiach i została oficjalnie uznana za najniższą w Księdze Rekordów Guinnessa w dniu swoich 18. urodzin.

Ma zaledwie 62,8 cm wzrostu, waży 5,25 kg. Wyjątkowo niski wzrost jest spowodowany wadą genetyczną. Jyoti Kisange Amge cierpi na achondroplazję - wrodzoną chorobę powodującą zaburzenie rozwoju pewnych kości w organizmie i karłowatość.

Dzięki swojej wyjątkowej fizjonomii była bohaterką kilku programów dokumentalnych. Udało jej się również zagrać w jednym filmie krótkometrażowym oraz czwartym sezonie amerykańskiego serialu "American Horror Story" (z podtytułem "Freak Show").

Zdjęcie Jyoti Amge - najniższa kobieta na świecie. / AXELLE/BAUER-GRIFFIN / East News

Najmniejszy człowiek świata - dane historyczne

Ciekawostką może być również fakt, że w przeszłości w Księdze Guinnessa znajdowali się rekordziści o jeszcze niższym wzroście. Przez długi czas najmniejszym człowiekiem świata był Gul Mohammed z Indii, który mierzył 57 cm wzrostu. Zmarł w 1997 roku w wieku 40 lat, ale był znany jako najniższy człowiek w historii znacznie dłużej - bo aż do 2012 roku. Wtedy to rekord odebrał mu mierzący jedynie 54,6 cm wzrostu Nepalczyk Chandra Bahadur Dangi. Do dziś jest on uznawany za najniższego człowieka w dziejach. Zmarł w 2015 roku, dożywając wieku 75 lat.

Jyoti Amge nie jest również najniższą kobietą w dziejach. Ten tytuł należy bowiem do pochodzącej z Holandii Pauline Musters. Żyła ona w latach 1878-1895 i miała zaledwie 61 cm wzrostu. Od dziecka zarabiała w wesołych miasteczkach i teatrach. Przez długi czas była uważana za najmniejszego człowieka świata. Rekord odebrał jej w 1992 roku Gul Mohammed.

"Najniższe" i "najwyższe" kraje na świecie

Przyglądając się rekordom związanym ze wzrostem, można zauważyć, że wiele z nich należy do osób pochodzących z Azji Południowej. Czy zatem wzrost może mieć związek z narodowością? Okazuje się, że najwyższy naród na świecie od lat jest niezmienny. Chodzi tu o Holendrów.

W 2020 roku aż 20 procent holenderskich mężczyzn miało co najmniej 190 cm wzrostu, natomiast niemal 10 procent kobiet z tego kraju miało ponad 180 cm wzrostu.

Mimo tego, Holendrzy z czasem stają się coraz niżsi. Przeciętny wzrost 19-letniego mieszkańca tego kraju to 182,9 cm dla mężczyzn i 169,3 cm dla kobiet. Osoby urodzone w 1980 roku były jednak statystycznie wyższe o centymetr w przypadku mężczyzn i o 1,4 cm w przypadku kobiet.

Wbrew pozorom spadek wzrostu Holendrów nie jest jednak powodowany migracjami. Jest on bowiem widoczny także u osób, których oboje rodzice i wszyscy czterej dziadkowie urodzili się w Holandii. Specjaliści ustalili, że zmniejszenie średniej wzrostu ma najprawdopodobniej związek z kryzysem gospodarczym z 2007 roku i powstaniem większych nierówności społecznych lub zmianą nawyków żywieniowych.

Jakie jeszcze kraje mogą się poszczycić dużą średnią wzrostu swoich obywateli? Za Holandią plasują się kolejno:

Czarnogóra - ze średnim wzrostem mężczyzn wynoszącym 183 cm i kobiet równym 170 cm,

Estonia - 182 cm i 168 cm,

Dania - 182 cm i 169 cm,

Bośnia i Hercegowina - 182 cm i 167 cm.

Z kolei "najniższym" krajem jest Timor Wschodni. Mężczyźni mają tam średnio 159 cm wzrostu. "Najniższe" kobiety mieszkają natomiast w Gwatemali (151 cm wzrostu). Do niskich zalicza się także mieszkańców Laosu, Bangladeszu, Indonezji, Boliwii, Filipin, Wietnamu i Nepalu.

Polska, jeśli chodzi o wzrost obywateli, plasuje się dość wysoko - mężczyźni są na 15. miejscu spośród przebadanych 127 krajów ze średnim wzrostem wynoszącym 180 cm. Polki znalazły się na 29. miejscu - ich średni wzrost to 165 cm.

Skąd biorą się różnice we wzroście w poszczególnych krajach?

Co wpływa na to, że obywatele niektórych krajów są znacznie wyżsi lub niżsi od innych? Według badaczy wpływ na to mają czynniki związane z:

dziedzicznością,

standardami żywieniowymi,

chorobami,

systemem opieki zdrowotnej.

Na znaczenie dobrze funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej wskazuje dość niski przeciętny wzrost obywateli krajów Trzeciego Świata. Hamująco na wzrost mogą wpływać alergie i rozmaite choroby. Bardzo ważna jest także żywność, a w szczególności produkty bogate w białko.