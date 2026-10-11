Pamiętasz "Chłopaki nie płaczą"? Uczestnicy "Awantury o kasę" potrzebowali tylko 4 sekund

W skrócie Uczestnicy programu Awantura o kasę poprawnie odpowiedzieli na pytanie o kolor swetra z filmu Chłopaki nie płaczą w zaledwie cztery sekundy.

W najnowszym odcinku teleturnieju udział biorą cztery drużyny: Synowie Puszczy, Zieloni, Niebiescy oraz dotychczasowi Mistrzowie, czyli Kumple z Internetu.

Oprócz pytań z popkultury gracze muszą wykazać się wiedzą z zakresu anatomii, medycyny, historii czy sztuki, w tym zagadnieniami dotyczącymi wędkarstwa.

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"A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał" - ten cytat z filmu "Chłopaki nie płaczą" zna chyba każdy, kto pamięta tę kultową polską komedię. Tym razem jego znajomość przyda się uczestnikom "Awantury o kasę". W jednym z pytań nie chodziło jednak o sam cytat, lecz o pewien związany z nim szczegół. Drużyna Żółtych potrzebowała zaledwie niespełna czterech sekund, żeby podać odpowiedź.

Pytanie o kultowy sweter

W niedzielnym odcinku "Awantury o kasę" uczestnicy zmierzą się z pytaniami z bardzo różnych dziedzin. Nie zabraknie historii, wiedzy ogólnej, ale także polskiej popkultury. Jedno z pytań dotyczy filmu "Chłopaki nie płaczą".

Krzysztof Ibisz przywoła słynne zdanie wypowiedziane przez Gruchę do Freda:

"A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał" - tak w filmie "Chłopaki nie płaczą" Grucha mówi do Freda. Jaki kolor ma ten sweter?

Drużyna Żółtych nie potrzebowała długiej narady. W zasadzie po usłyszeniu pytania odetchnęli z ulgą. Odpowiedź padła więc po niespełna czterech sekundach.

W wy dacie radę? Pamiętacie sweter Gruchy? Jeżeli nie, to włączajcie Polsat w niedzielę od 16.30.

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To oni stanęli do rywalizacji w najnowszym odcinku "Awantury o kasę"

Żółci to Łukasz, Paweł oraz dwóch Mariuszów. Są związani z okolicami Puszczy Kurpiowskiej. Połączyła ich nie tylko znajomość, ale też zamiłowanie do zdobywania wiedzy i teleturniejów.

Kapitan Mariusz jest przedsiębiorcą, miłośnikiem wędkarstwa, lasu i majsterkowania. Drugi Mariusz, technolog żywności. Łukasz jest nauczycielem języka angielskiego i zapalonym wędkarzem, a Paweł pracuje na uczelni.

Do rywalizacji staną także Zieloni. Paulina, Marcin oraz dwóch Piotrów to ekipa o wyjątkowo różnorodnych zainteresowaniach - od chemii i podróży, przez ginące rzemiosła i komponowanie perfum, aż po języki obce, prawo i śpiew.

Kapitan Piotr jest nauczycielem języka hiszpańskiego i francuskiego, a jednocześnie studiuje śpiew solowy i jest śpiewakiem operowym. Co ciekawe, z drugim Piotrem dopiero po latach odkryli, że przez około 20 lat wychowywali się na tym samym osiedlu, zupełnie się wtedy nie znając.

Niebiescy to Agnieszka, Agnieszka, Julita i Anna. Ich drużyna jest mieszanką przyjaźni i rodzinnych więzi, a jej historia zaczęła się m.in. w… salonie kosmetycznym. Co ciekawe, partnerzy uczestniczek próbowali wcześniej swoich sił w castingu (nie przeszli dalej).

W programie pojawią się także dotychczasowi Mistrzowie, czyli Kumple z Internetu. Bartłomiej jest wideostreamerem, Kacper tworzy materiały o tematyce naukowej na YouTube, Przemysław jest streamerem i kapitanem drużyny, a Amadeusz działa jako twórca internetowy, streamer i DJ. Do tej pory wygrali 59 900 zł oraz 2 diamenty.

Nie tylko popkultura. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się z innymi trudnymi pytaniami

Zaletą"Awantury o kasę" jest to, że gracze muszą się zmierzyć z całym przekrojem pytań. Od nauki, przez film, sztukę, kulinaria i wiele innych, po słynne wędkarstwo. Chciałbym zdradzić wam jeszcze jedno pytanie, z niedzielnego odcinka. Tym razem dotyczące anatomii i medycyny.

Największy narząd ludzkiego ciała waży 4-5 kg i ma około 2 mkw powierzchni. Co to jest?

Wiecie? Tylko podpowiem, że to nie są jelita. A jeśli chcesz zmierzyć się z innymi pytaniami z tej kategorii, rozwiąż nasz quiz. Uda ci się zgarnąć maksymalną liczbę punktów?

QUIZ z Awantury o kasę. Kategoria: anatomia i medycyna. Lekarz zdobędzie 7/7, a ty? Rozpocznij quiz



