Wszystko za sprawą loterii, w której los - pozwalający wygrać obraz "Tête de Femme" z 1941 roku, czyli kubistyczny portret w odcieniach szarości - kosztował właśnie wspomniane 100 euro. Szczęśliwym zwycięzcą został Ari Hodara, wielbiciel sztuki z Paryża, który na co dzień zajmuje się sprzedażą oprogramowania. Co ciekawe, jak sam przyznał, jego pierwszą reakcją na wygraną wcale nie była euforia, lecz niedowierzanie.

Jak mam sprawdzić, czy to nie oszustwo?

W loterii sprzedano łącznie 120 tysięcy biletów (i trudno się dziwić, skoro zwycięzca może zrobić z obrazem, co tylko zechce), a cały dochód zostanie przekazany na rzecz Alzheimer's Research Foundation, wspierającej badania nad chorobą Alzheimera w Europie. To już trzecia edycja kampanii "1 Picasso for 100 euros", pierwsza odbyła się w 2013 roku, a fundusze przekazano na ochronę historycznego miasta Tyr w Libanie, a druga w 2020 roku, kiedy to wspierała programy czystej wody i higieny w szczytowym okresie pandemii COVID-19.

Picasso z czasów wojny

Obraz "Tête de Femme" powstał w Paryżu w 1941 roku, w czasie gdy Europa pogrążona była w II wojnie światowej. Według kuratorów dzieło odzwierciedla moment skupienia i introspekcji artysty, a jego zdeformowana forma wpisuje się w charakterystyczny styl kubizmu. Praca mierzy około 38 × 25 cm i została namalowana w technice gwaszu, nazywanej często "akwarelą o właściwościach kryjących" (to wodna technika malarska, która łączy cechy akwareli i tempery).

Jej wartość szacowano na ponad milion dolarów, choć niektórzy eksperci sugerują, że realna cena mogłaby być znacznie wyższa. Olivier Widmaier Picasso, wnuk legendarnego hiszpańskiego artysty, powiedział CNN przed wydarzeniem, że jego dziadek stworzył "Tête de Femme" w tym samym studiu, w którym namalował swoje arcydzieło "Guernica". Przyznał też, że dzieło jest niedoceniane: "Jest warte znacznie ponad milion dolarów, więc będzie to naprawdę duża nagroda".

Sztuka za miliony i historia rynku

Dla porównania, inne dzieła Pabla Picassa osiągały na aukcjach astronomiczne kwoty, jak "Les Femmes d'Alger", sprzedane za ponad 179 mln dolarów. W tym kontekście losowanie obrazu za cenę kolacji w Paryżu wydaje się niemal absurdalnym eksperymentem, ale jego organizatorzy chcieli w ten sposób połączyć sztukę, filantropię i nowoczesne podejście do dystrybucji dzieł kultury.

Podkreślają, że inicjatywa "1 Picasso for 100 euros" ma nowoczesny charakter i wpisuje się w ideę demokratyzacji sztuki. Jak sugerują, gdyby Pablo Picasso żył dziś, prawdopodobnie interesowałby się nowymi technologiami - być może nawet sztuczną inteligencją.

