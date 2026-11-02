Zbierał puszki przez dwa lata. Ponad 10 tys. sztuk pozwoliło sfinansować wymarzone wakacje w Disneylandzie

Dla wielu z nas zbieranie butelek kaucyjnych kojarzy się z uciążliwym obowiązkiem oddawania ich w sklepie, jednak pewien mężczyzna z Holandii postanowił spełnić w ten sposób marzenie swojej rodziny. Michael Snel przez dwa lata odkładał każdą sumę z butelek i puszek, których oddał łącznie ponad 10,5 tysiąca. Zgromadził około 1,6 tys. euro, dzięki czemu osiągnął swój cel i zabrał dzieci i żonę do Disneylandu w Paryżu.

- Ludzie myśleli, że zwariowałem - śmieje się Snel. Nie szukał butelek w koszach na śmieci, jednak jeśli widział jakąś na ulicy, to ją podnosił. Jego przyjaciele wspierali go w tym celu.

Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy Michael zaproponował żonie, żeby nie oddawali butelek przy zakupach, by na nich zaoszczędzić - zamiast tego wszystkie pieniądze zebrane w ten sposób wrzucali do skarbonki.

Pieniądze leżące na ulicy

- Jeśli wychodzę na spacer i widzę puszkę leżącą na chodniku, zabieram ją ze sobą. To dosłownie pieniądze leżące na ulicy - opowiada Snel.

Disneyland był marzeniem jego dzieci, chociaż nie jest to tani wyjazd. Michael wpadł na pomysł, aby wspomóc swój budżet, oddając butelki kaucyjne, jednak nie wziął pod uwagę wzrostu cen - park rozrywki z biegiem miesięcy stał się droższy.

Mimo to rodzina wyjechała i dobrze się bawiła. Udało się im spędzić trzy dni w słynnym parku rozrywki, chociaż musieli dodatkowo zapłacić za wyżywienie, paliwo i inne drobne wydatki. Zbieranie butelek i puszek pozwoliło zaoszczędzić im 1600 euro.

Na tym Snel nie zamierza poprzestać - chce dalej zbierać butelki i puszki, aby znów gdzieś wyjechać. Dla niego najważniejsze są wspomnienia.

System kaucyjny w Polsce ma się dobrze

W Polsce system kaucyjny działa już od roku. Chociaż na początku wywoływał wiele kontrowersji i pojawiały się głosy sprzeciwu, powoli się do niego przyzwyczailiśmy. Niektórzy także u nas zaczęli hurtowo zbierać butelki i puszki, aby dorobić sobie przy okazji, i wcale nie są to małe sumy.

Chociaż w większości automatów kaucyjnych wypłata bezpośrednio gotówki nie jest możliwa i trzeba iść do kasy, aby ją otrzymać, na początku tego roku informowałam w GeekWeek.pl o automatach, które wprowadziła IKEA. Zamiast tradycyjnych papierowych kuponów środki ze zwróconych puszek i butelek trafiają od razu na konto bankowe dzięki terminalowi płatniczemu, otwiera się w nowym oknie. To znacznie wygodniejsze rozwiązanie.