Rok 1838. Mężczyzna czyści buty swojemu klientowi na ulicy. Obaj nie mają pojęcia, że właśnie przechodzą do historii jako pierwsi ludzie uwiecznieni na fotografii. Niemal 190 lat później udało się ustalić dokładną lokalizację tego miejsca.

Zdjęcie wykonał francuski wynalazca Louis Daguerre z okna swojego paryskiego studia przy Boulevard du Temple. Technika fotografii stworzona przez niego nazywa się dagerotypią - pozwalała na wykonanie unikatowej odbitki na metalowej płytce w dużej rozdzielczości. Był to jeden z pierwszych procesów fotograficznych. Dobrze naświetlony i ostry dagerotyp dużego formatu był w stanie zarejestrować obraz o rozdzielczości do 1 gigapiksela.

Paryż był pełen ludzi, ale na zdjęciu tego nie widać

Jak to możliwe, że o godz. 8 na ulicy nikogo nie było prócz dwóch mężczyzn? Otóż w rzeczywistości na zewnątrz panował duży ruch. Ludzie przechodzili przez ulicę, po której jeździły także powozy. Paryż na zdjęciu jest niemal pusty, ponieważ cały proces naświetlania trwał od czterech do pięciu minut. A zatem każdy, kto poruszał się zbyt szybko, nie został uwieczniony na fotografii. Jedynie te dwie osoby pozostawały względnie nieruchome wystarczająco długo, aby zapisać się w historii fotografii na zawsze.

Gdzie wykonano tę fotografię?

Przez długi czas dokładna lokalizacja ze zdjęcia pozostawała niewiadoma, ponieważ znaczna część przedstawionego Paryża zniknęła - w tym Boulevard du Temple. Pracownia Daguerre'a spłonęła rok po wykonaniu fotografii, a inne budynki później zostały przebudowane na rozkaz Georgesa-Eugène'a Haussmanna.

Filmowcy Maximilien Van Aertryck, Axel Danielson i Kalle Boman chcieli wiedzieć dokładnie, gdzie stali ci dwaj mężczyźni. Musieli pamiętać o jednej ważnej pułapce: zdjęcie jest tak naprawdę odbiciem lustrzanym.

Dwa lata zajęło przeszukiwanie archiwów i bibliotek. Twórcy studiowali plany miasta, mapy i stare rejestry nieruchomości. Zlecili nawet rekonstrukcję tego obszaru w 3D. I okazało się, że co najmniej trzy budynki ze zdjęcia Daguerre'a wciąż stoją. Dzięki tym informacjom dwie firmy architektoniczne z Francji i Szwecji niezależnie od siebie zrekonstruowały geometrię obrazu, a wyniki różniły się zaledwie o kilka metrów. Pierwotna lokalizacja znajduje się obecnie na Placu Republiki.

I tak oto od 15 października na Placu Republiki można zobaczyć 220-kilogramową tablicę z brązu, która upamiętnia ten moment. Nosi tytuł "Un détail imprévu", czyli "Nieoczekiwany szczegół".

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Mogliśmy stracić ten cenny obraz

Fotografia nie miała łatwej drogi - w 1839 roku jej autor podarował oryginalną, posrebrzaną miedzianą płytkę królowi Bawarii Ludwikowi I. Od tamtej pory znajdowała się w Bawarskim Muzeum Narodowym w Monachium, jednak została bardzo poważnie uszkodzona przez wilgoć. W latach 70. XX wieku próbowano ją naprawić, ale renowacja niemal całkowicie zniszczyła obraz.

Zdjęcia wykonane techniką dagerotypii są unikalne, nie można ich powielić, więc to był jedyny obraz tej sytuacji, jaki powstał. To, że dzisiaj możemy patrzeć na dwóch mężczyzn na rzekomo pustej ulicy, zawdzięczamy fotografii miedzianej płytki z 1936 roku.



