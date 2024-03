Krakowskie Miasteczko Witkowice wkrótce może stać się ciekawym punktem dla osób starszych, które poszukują tego typu rozwiązania - mieszkania wraz z kompleksem uzdrowiskowym i obszarem sprzyjającym integracji. Według wstępnych założeń inwestora pierwsi seniorzy do kompleksu będą mogli wprowadzić się w ciągu dwóch lat. Co będzie się znajdowało na terenie takiego ośrodka?

Duża inwestycja w Krakowie. Powstaje specjalne miasteczko dla osób starszych

Opuszczone miejsce w Krakowie zyska nowe życie. Witkowice to obszar wchodzący w skład dzielnicy IV Prądnik Biały i przez wiele lat istniał tam szpital noszący dawniej nazwę Zakładu Leczniczego UJ dla Dzieci Jaglicznych. Został założony w 1918 r. i z czasem organizowano w nim nowe, inne niż związane z leczeniem jaglicy oddziały leczenia oka. Szpital zmienił nazwę i prosperował dalej, po czym został przeniesiony na Wzgórza Krzesławickie. Opuszczony kompleks przez ponad 10 lat popadał w ruinę.

W lipcu 2022 roku znalazł się jednak inwestor, który zdecydował się wykupić teren Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach, niegdyś wspomnianego Zakładu. Zabudowania mają teraz zostać przekształcone w nietypowy kompleks - miasteczko senioralne. Takiego punktu na mapie Polski do tej pory nie było. Dokumenty dotyczące pozwolenia na budowę nowych, oraz przebudowę starych obiektów czekają już na rozpatrzenie. Pomysł związany z przemianą tego miejsca w dom dla seniorów przewijał się od dawna, jednak dopiero teraz ma szansę się ziścić.

- Prace chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku, w sierpniu lub wrześniu. Pierwsi seniorzy będą mogli wprowadzić się do ośrodka w 2025 r. lub na początku 2026 - powiedział w rozmowie z "Wyborczą" Edmund Leś, który odkupił od Uniwersytetu Jagiellońskiego opuszczony szpital.

W Polsce będzie to pierwszy tego typu kompleks, jednak na świecie takie ośrodki stają się normą - istnieje ich sporo i wciąż powstają kolejne. Archi-Vision odpowiedzialny za projekt Miasteczka Witkowice zauważa, że w samej tylko Francji funkcjonuje już prawie 700 takich ośrodków, które "zapewniają seniorom nie tylko komfort pobytu i leczenia, ale przede wszystkim komfort życia, rekreację i zapewnienie utrzymania relacji międzyludzkich".

Biuro projektowe o miasteczku senioralnym. "Unikatowe na skalę Polski"

Kompleks ma zapewniać seniorom nie tylko miejsce do zamieszkania oraz usługi medyczne, ale i odpowiadać na ogrom innych potrzeb osób starszych. Na stronie biura projektowego związanego z inwestycją można obejrzeć wizualizacje i przeczytać, jakie plany mają architekci. Oprócz domów spokojnej starości, przychodni specjalistycznych, ośrodka rehabilitacji i spa, miasteczko senioralne zostanie wyposażone w wiele dodatkowych atrakcji i udogodnień.

- Wszystkie badania wskazują, że seniorom oprócz dolegliwości zdrowotnych najbardziej dolega samotność i brak kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego kompleks Miasteczko Witkowice został zaprojektowany tak, by jak najwięcej było miejsc do wspólnych spotkań. Na terenie wioski senioralnej znajdą się kawiarnie, alejki spacerowe i ławeczki, a nawet wieża obserwacyjna, skąd podziwiać będzie można widok na Kraków. Będzie to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie - podaje studio Archi-Vision.

Na terenie dawnego szpitala będą też miejsca rekreacji i sportu, typu kryty basen, korty tenisowe, a także zagroda terapeutyczna, gdzie seniorzy będą mogli zajmować się alpakami. W planach jest również przedszkole integracyjne. Ma ono powstać po to, by seniorzy mogli spędzać czas z dziećmi.

- W planie na terenie Miasteczka Witkowice znajdą się oczywiście apartamenty dla seniorów. Mieszkania będą nie tylko osobnymi budynkami, ale też częścią innych kompleksów. Zaplanowano między innymi stworzenie takich mieszkań w budynku, w którym znajdzie się także basen i centrum rehabilitacji - wymienia studio projektowe.

Miasteczko Witkowice. Jak będzie przebiegać dostosowywanie miejsca dla seniorów?

Pełnomocnik inwestora Marcin Frączek powiedział "Wyborczej", że założenie jest takie, by przywrócić opuszczonemu szpitalowi funkcje lecznicze. Miejsce trzeba dostosować do potrzeb osób starszych, zabytkowe budynki muszą zostać odpowiednio przekształcone, aby pełniły funkcje zgodne z założeniami projektowymi.

- Nawierzchnia, teren zielony jak i same istniejące budynki ulegną rewitalizacji i adaptacji dla potrzeb osób starszych. Budynki zabytkowe zostaną wyremontowane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, a część istniejących, które nie są zabytkami przebudowana i zagospodarowana na nowo. Planuje się również budowę nowych budynków. Motywem przewodnim jest ciepła, złocista kolorystyka. Elewacje są wykończone w szlachetnych materiałach naturalnych jak cegła licówka czy tzw. tynk konserwatorski - zapewniają architekci.

Jakie będą koszty zamieszkania w Miasteczku Witkowice? Nie podano jeszcze na ten temat informacji, jednak inwestor przekonuje, że m.in. powstaną dwa domy dla seniorów - jeden dla osób mniej zamożnych, a drugi o podwyższonym standardzie.

- Miasteczko Witkowice pisze nowy rozdział w polskim systemie opieki społecznej. Plan jest bardzo ambitny, ale realny - podkreślił w rozmowie z "Wyborczą" Łukasz Kinaszewski ze studia projektowego Archi-Vision.

Okoliczni mieszkańcy są w dużej mierze pozytywnie nastawieni do projektu. "Właśnie o takim przeznaczeniu myślałam, nareszcie odżyje to miejsce", pisze jedna z osób na grupie dotyczącej Witkowic. Inny komentarz na ten temat brzmi: "Zagospodarowanie terenów poszpitalnych jest w interesie Witkowic, bo niszczejące pawilony i zamknięty park nie jest powodem do dumy... Może wieża jest niefortunna, ale wizualizacje pozostałych budynków są bardzo na plus".

