Nowość w Energylandii. Budują nowy rollercoaster

Energylandia w Zatorze (woj. małopolskie) to popularny park rozrywki, który otrzymał niedawno tytuł najlepszego takiego obiektu w Europie wg rankingu Travelcircus. Miejsce to cały czas się rozwija, oferując odwiedzającym kolejne atrakcje.

Już niedługo dołączy do nich kolejna - nowy rollercoaster. Według doniesień będzie to pierwsza kolejka typu wing coaster w Polsce. Konstrukcja właśnie osiągnęła swoją maksymalną wysokość.

Nowa atrakcja powstaje w rejonie znanych rollercoasterów Zadra i Abyssus. Jeszcze w sierpniu udokumentowany został proces dekorowania obszaru w wykonaniu firmy Prestigio-Art - wokół kolejki pojawiły się m.in. sztuczne skały.

Teraz natomiast odnotowano postawienie najwyższej podpory nowej kolejki i rozpoczęcie montażu elementów toru na jej szczycie. Tor jest w kolorze fioletowym, natomiast podpory w kolorze brązowym.

Park rozrywki w Zatorze będzie miał pierwszy wing coaster w Polsce?

Według pasjonatów śledzących postępy prac na budowie, nowością w Energylandii ma być wing coaster. Jest to rodzaj stalowej kolejki górskiej, gdzie pasażerowie siedzą po bokach toru, mając pustą przestrzeń nad i pod sobą.

Pierwszy tego typu rollercoaster został zaprojektowany przez szwedzko-szwajcarską firmę Bolliger & Mabillard (B&M). Był to Raptor, otwarty w Gardaland 1 kwietnia 2011 r.

Zaobserwowany na budowie w Energylandii specyficzny układ elementów konstrukcji sugeruje, że kolejka ta również będzie miała fotele wysunięte w bok, co jest cechą charakterystyczną dla wing coasterów.

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Jednym z najbardziej znanych wing coasterów w Europie jest Fēnix w holenderskim parku rozrywki Toverland. Kolejka ta mierzy 40 metrów wysokości.

Jaka będzie wysokość nowego wing coastera w Energylandii? Spekulacje pojawiające się na forach tematycznych mówią o nowym rekordzie Europy. Fani na podstawie analizy zdjęć i filmów z budowy szacują wysokość kolejki na nawet 60 metrów

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Kiedy otwarcie nowej kolejki w Energylandii?

Stosowny wpis na temat budowy w Energylandii pojawił się już w zbiorach Roller Coaster DataBase, największej i najbardziej znanej internetowej bazy danych poświęconej kolejkom górskim. Konstrukcję o nieznanej jeszcze nazwie opisano tam jako Wing Coaster od Bolliger & Mabillard.

Obserwując postępy w budowie, spodziewane otwarcie kolejki określono na drugi kwartał 2027 r.

Ze strony parku rozrywki w Zatorze nie pojawiły się jeszcze oficjalne informacje na ten temat.



