Naukowcy badali wpływ kofeiny na impulsywność, wykorzystując muszki owocowe - organizm często stosowany w badaniach neurologicznych i behawioralnych ze względu na podobieństwa genetyczne i funkcjonowanie układu nerwowego do ludzi. Eksperyment polegał na podawaniu kofeiny w różnych porach dnia i w różnych dawkach, a następnie sprawdzaniu, jak badane osobniki reagują na bodziec stresowy.

Kofeina o różnych porach dnia

Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym iScience pokazują, że kluczowe znaczenie może mieć nie tylko ilość kofeiny, ale również pora jej spożywania. I tak, muszki naturalnie zatrzymują się, gdy są narażone na silny strumień powietrza.

Te, które otrzymywały kofeinę w nocy, znacznie częściej ignorowały zagrożenie i nadal się poruszały, co naukowcy uznali za zachowanie impulsywne. Co ważne, ten efekt nie występował u osobników, które spożywały kofeinę w ciągu dnia, co sugeruje, że kofeina może inaczej wpływać na mózg w zależności od rytmu dobowego.

Kobiety mogą reagować silniej

Badacze zauważyli również różnice między płciami. Przy podobnym poziomie kofeiny w organizmie samice wykazywały znacznie wyższy poziom impulsywności niż samce. Może to oznaczać, że biologiczne różnice w funkcjonowaniu organizmu wpływają na reakcję na kofeinę i niekoniecznie muszą być związane wyłącznie z hormonami.

To odkrycie może mieć znaczenie dla osób pracujących w nocy - lekarzy, ratowników, pracowników zmianowych czy żołnierzy, którzy często sięgają po kofeinę, aby utrzymać koncentrację.

Naukowcy przypominają, że kofeina jest najczęściej używaną substancją psychoaktywną na świecie. Regularnie spożywa ją ogromna większość dorosłych, dlatego nawet stosunkowo niewielkie zmiany w zachowaniu związane z jej działaniem mogą mieć duże znaczenie społeczne, szczególnie w sytuacjach wymagających podejmowania szybkich i odpowiedzialnych decyzji.

© 2026 Associated Press