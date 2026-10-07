Nowa atrakcja pobije trzy rekordy świata

Carowinds to park rozrywki w Stanach Zjednoczonych, zarządzany przez Six Flags. Znajduje się tam ponad 60 atrakcji oraz park wodny, który jest uznawany za najlepszy w regionie Karoliny Północnej i Karoliny Południowej.

Na terenie Carowinds powstaje właśnie kolejna atrakcja - Rip Roarin' Falls, kolejka typu flume ride - która ma przyciągnąć uwagę jeszcze większej liczby fanów parków rozrywki - bijąc kilka rekordów świata.

Według zapowiedzi Rip Roarin' Falls ma zredefiniować przejażdżki wodne poprzez połączenie uroku tradycyjnych kolejek wodnych z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Rośnie Rip Roarin' Falls w parku rozrywki Carowinds

Rip Roarin' Falls od WhiteWater to połączenie klasycznej przejażdżki w wagonikach stylizowanych na kłody drewna z innowacyjnymi, rekordowymi urozmaiceniami toru.

- Rip Roarin' Falls będzie jedną z najwyższych atrakcji wodnych, jakie kiedykolwiek zbudowano, a także miejscem pierwszej na świecie superrynny o wysokości ponad 30 metrów - informuje Carowinds.

Według komunikatu, otwiera się w nowym oknie, atrakcja Rip Roarin' Falls pobije trzy rekordy świata w kategorii kolejek wodnych:

najwyższy spadek na tego typu kolejce - ok. 30 metrów,

najwyższy spadek tyłem - ok. 13 metrów,

najwyższa sekcja typu reverse camelback - ok. 10 metrów.

- Z trzema rekordami świata i pierwszym w historii Mega Drop na zjeżdżalni z kłodami, Rip Roarin' Falls to spełnienie marzeń każdego poszukiwacza mocnych wrażeń - podaje Six Flags.

Zjeżdżalnia ma przy tym pozostawać szeroko dostępna dla rodzin z dziećmi - przy minimalnym wzroście 89 cm.

- Ta jedyna w swoim rodzaju atrakcja, łącząca w sobie spadki niczym z kolejki górskiej i plusk wody, zapewnia pasażerom wyjątkowe wrażenia, dostępne tylko w Carowinds - podaje Six Flags.

682 metry zjazdu i historia opuszczonego tartaku

Rip Roarin' Falls będzie obsługiwać ośmioosobowe łódki stylizowane na kłody. Trasa o długości ok. 682 m ma zapewniać ok. 6 minut przygody. Motywem przewodnim jest opuszczony, nawiedzony tartak - trasa ma być pełna ruchomych elementów i efektów narracyjnych.

- Dwa szybkie przełączniki zmiany ruchu dwukrotnie zmieniają kierunek łodzi, wysyłając pasażerów do przodu i do tyłu przez 682 metry burzliwych wód oraz w dół po dwóch rekordowych spadkach. Atrakcja Rip Roarin' Falls kończy się 30-metrowym spadkiem, podczas którego osiąga się prędkość 80 kilometrów na godzinę i dochodzi do kultowego lądowania w wodzie - informuje Carowinds.

Otwarcie Rip Roarin' Falls coraz bliżej. Postępy na budowie

Serwis Coaster101 odwiedził park, informując, otwiera się w nowym oknie o znaczących postępach na budowie Rip Roarin' Falls. Budowa odbywa się tuż obok znanego rollercoastera firmy B&M - Fury 325.

- Pokonaliśmy blisko 200 schodów na szczyt rekordowego spadku i obejrzeliśmy plac budowy z lotu ptaka - podaje portal, prezentując zdjęcia z postępów na budowie Rip Roarin' Falls.

Nowość w parku Carowinds ma zadebiutować w 2027 roku.