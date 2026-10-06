300 zł dopłaty do noclegu w woj. podkarpackim. Drugi nabór wniosków

Województwo podkarpackie to nie tylko Bieszczady - ten zróżnicowany obszar ma do zaoferowania o wiele więcej. Są tam zamki, pałace, skanseny, uzdrowiska i inne miejsca, w których można naprawdę odpocząć.

Teraz zwiedzanie regionu może być nieco tańsze. 6 października 2026 r. rusza bowiem kolejny nabór wniosków o Podkarpacki Czek Turystyczny.

Podkarpacki Czek Turystyczny to specjalna oferta, którą można wykorzystać na tańszy pobyt w wybranych obiektach turystycznych. Kto może otrzymać bon i na jakich zasadach działa?

Podkarpacki Czek Turystyczny. Jak złożyć wniosek?

Z programu Podkarpacki Czek Turystyczny mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Polski, szczególnie seniorzy i posiadacze Karty Dużej Rodziny, ale także inni chętni. Aby otrzymać zniżkę, trzeba złożyć wniosek przez internet w określonym czasie przewidzianym na generowanie czeków dla danego etapu.

Podkarpacki Czek Turystyczny jest organizowany w trzech turach. Pierwsze generowanie czeków odbywało się 14 września, dziś, 6 października, odbywa się kolejne, a ostatnie będzie miało miejsce 3 listopada.

Wnioski 6 października można składać od godz. 12. Wykorzystanie przyznanych tego dnia czeków obejmuje okres od 7 października do 2 listopada 2026 r.

Jak złożyć wniosek?

Wybierz grupę, w ramach której składasz wniosek,

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Wpisz otrzymany sms-em kod potwierdzający

Jeśli wniosek został złożony prawidłowo i środki w danej turze wciąż są dostępne, na podany numer telefonu oraz email przyjdzie kod czeku. Należy go zachować - będzie potrzebny w obiekcie noclegowym.

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Czek ma wartość 300 zł i można go zrealizować, gdy pobyt obejmuje co najmniej 2 noclegi. Miejsce noclegowe trzeba wybrać z oficjalnej listy dostępnej na stronie akcji w zakładce "baza obiektów". Rezerwacji do realizacji czeku należy dokonywać bezpośrednio w obiekcie, który bierze udział w akcji.

Generowanie czeków 6 października. Kolejny nabór 3 listopada

Czek pomniejsza koszt pobytu w obiekcie noclegowym, który bierze udział w akcji. Kod czeku otrzymany online należy przekazać w obiekcie w trakcie realizacji pobytu. Do wyboru jest wiele obiektów zlokalizowanych zarówno blisko natury, jak i w centrach miast.

Przed przystąpieniem do Podkarpackiego Czeku Turystycznego należy zapoznać się z pełną treścią jego regulaminu, który znajduje się na oficjalnej stronie akcji.



