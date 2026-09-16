Pokażą sekrety słynnego zamku. Turyści rzadko mają tu wstęp

Wyjątkowa okazja dla miłośników zamków, historii i Francji

Już w najbliższy weekend (19-20 września br.) zwiedzający będą mogli zajrzeć do przestrzeni w słynnym Zamku w Chambord (Château de Chambord), która na co dzień pozostaje niedostępna do samodzielnego zwiedzania.

- W tym roku zwiedzający mają okazję odkryć jeden z najbardziej charakterystycznych punktów zamku: słynną wieżę latarnianą, wznoszącą się na wysokość 56 metrów - podaje Ministerstwo Kultury Francji

Sekrety słynnego Zamku w Chambord. Największy w Dolinie Loary

Zamek w Chambord to niezwykłe dzieło architektury, od 1981 roku znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To największy zamek w Dolinie Loary we Francji, który leży na terenie największego zamkniętego parku w Europie, otoczonego 31-kilometrowym murem.

Analizy tej wyjątkowej budowli wskazują na wpływy Leonarda da Vinci - mistrz przez pewien czas pracował jako architekt na dworze Franciszka I Walezjusza, jednak zmarł wkrótce po rozpoczęciu budowy na terenie Chambord w 1519 r.

Potężny gmach z 440 komnatami, 282 kominkami, 84 klatkami schodowymi i 6 wieżami został ukończony około 1547 r.

Najbardziej charakterystyczną częścią Zamku w Chambord jest centralny donżon, w którym znajduje się wyjątkowa architektoniczna perła - słynne podwójne schody spiralne.

Schody na Zamku w Chambord i wieża latarniana to słynne elementy tego dzieła architektury. Ignaz Wiradi, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

- Otwarte, podwójne spiralne schody w centrum donżonu to cecha charakterystyczna Chambord i jedne z najsłynniejszych schodów na świecie. Dwie osoby mogą iść jednocześnie - jedna w górę, druga w dół - i dostrzegać się nawzajem przez ażurowy rdzeń, nigdy nie spotykając się na tych samych stopniach - podano na stronie zamku.

Projekt tradycyjnie łączony jest z Leonardem da Vinci - część badaczy sugeruje, że był on prawdopodobnie odpowiedzialny przynajmniej za koncepcję unikalnej klatki schodowej.

Zbliża się okazja, aby zwiedzić niedostępne zwykle do zwiedzania zwieńczenia schodów - wieży latarnianej. Ministerstwo Kultury Francji informuje o nadchodzącym "wyjątkowym otwarciu" przejścia umożliwiającego dotarcie w te partie obiektu. Zwykle są one zamknięte ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony zabytku.

Wieża latarniana nad słynnymi podwójnymi schodami

Udostępnienie wieży odbędzie się z okazji 43. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (19-20 września 2026 roku). Z tarasu widokowego roztacza się niepowtarzalny widok na dachy zamku i otaczający krajobraz.

Zwiedzanie zaplanowano na sobotę i niedzielę w godzinach 10-17.30. Chętni będą wpuszczani do tej przestrzeni grupami - liczba miejsc jest każdorazowo ograniczona do 18. Wstęp następuje co 20 minut. Rejestracja odbywa się w dniu imprezy w punkcie informacyjnym.



