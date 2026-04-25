Nowa ustawa, znana jako Tobacco and Vapes Bill, zakłada mechanizm stopniowego podnoszenia wieku sprzedaży papierosów o rok każdego roku. Oznacza to, że kolejne roczniki będą wchodzić w dorosłość bez możliwości legalnego zakupu wyrobów tytoniowych. Prawo ma otrzymać królewską zgodę już w przyszłym tygodniu, co formalnie uruchomi proces wprowadzania zmian.

E-papierosy też pod lupą regulatorów

Reforma nie dotyczy wyłącznie papierosów. Rząd zaostrza również przepisy dotyczące e-papierosów i produktów nikotynowych. Zakazana będzie sprzedaż osobom poniżej 18. roku życia, a dodatkowo ograniczone zostaną reklamy, ekspozycja w sklepach, darmowe próbki oraz promocje cenowe. Wes Streeting podkreślił, że to historyczny moment dla zdrowia publicznego, który ma chronić młodych ludzi przed uzależnieniem i długofalowymi skutkami nikotyny.

Rozwiń

Miliony ofiar i ogromne koszty

Według oficjalnych danych palenie odpowiada za około 64 tysiące zgonów rocznie w Anglii oraz 400 tysięcy hospitalizacji. Koszty dla systemu ochrony zdrowia sięgają 3 miliardów funtów rocznie, a całkowite straty gospodarcze przekraczają 20 miliardów. Rząd argumentuje więc, że ograniczenie dostępu do tytoniu ma nie tylko uratować życie, ale też znacząco odciążyć system zdrowotny.

Vaping stał się w ostatnich latach osobnym problemem zdrowotnym i społecznym. Już wcześniej zakazano sprzedaży jednorazowych e-papierosów, wskazując na ich popularność wśród młodzieży oraz negatywny wpływ na środowisko. Nowe przepisy dadzą władzom większe możliwości regulowania smaków, opakowań i sposobu sprzedaży produktów nikotynowych.

Według organizacji Action on Smoking and Health z e-papierosów korzysta około 10 proc. dorosłych w Wielkiej Brytanii, czyli około 5,5 mln osób. Co ciekawe, wzrost popularności wyhamował od 2024 roku. Warto dodać, że około połowa użytkowników tego typu produktów to byli palacze, a około 40 proc. łączy vaping z tradycyjnym paleniem.

Na tropie gąsienic, które mogą wywoływać poważne reakcje alergiczne u ludzi i psów INTERIA.PL