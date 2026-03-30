Magazyn Time opublikował swoją listę najciekawszych miejsc i doświadczeń podróżniczych na 2026 rok. W zestawieniu znalazły się zarówno kierunki, jak i konkretne atrakcje, które wyróżniają się skalą, innowacyjnością lub unikalnym charakterem. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest nowo otwarty most w Chinach - konstrukcja już teraz przyciąga uwagę turystów z całego świata. Na liście nie zabrakło również pozycji z Polski.

Najwyższy most na świecie w Chinach

Most nad kanionem Huajiang w prowincji Guizhou to obecnie najwyższy most na świecie. Jego jezdnia zawieszona jest na około 625 metach nad rzeką Beipan, co czyni go nie tylko rekordzistą, ale także jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji infrastrukturalnych globu. Przecina on głęboki, górzysty krajobraz, który przez lata stanowił barierę komunikacyjną.

To jednak nie tylko imponująca liczba metrów nad przepaścią sprawiła, że miejsce trafiło do zestawienia Time. Most znacząco skrócił czas podróży przez region - trasa, która wcześniej zajmowała nawet dwie godziny, dziś pokonywana jest w zaledwie dwie minuty. To ogromna zmian dla lokalnej społeczności, ale także wyraźny sygnał rozwoju całego regionu.

Twórcy zadbali również o to, by most stał się atrakcją turystyczną samą w sobie. Na miejscu pojawiły się przeszklone platformy widokowe, ścieżki spacerowe oraz przestrzenie dla odwiedzających, które pozwalają podziwiać spektakularne widoki z wysokości setek metrów. Dla osób szukających mocniejszych wrażeń przygotowano również aktywności ekstremalne, takie jak skoki na bungee.

Huajiang Grand Canyon Bridge, wielkie dokonanie Chin - najwyższy most świata. TAO LIANG / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Egipskie muzeum zachwyca turystów

Na liście znalazła się także jedna z najbardziej wyczekiwanych atrakcji kulturalnych świata - Wielkie Muzeum Egipskie w Gizie. To ogromne muzeum, zlokalizowane tuż obok piramid, jest największą na świecie instytucją poświęconą jednej cywilizacji. Sam rozmach projektu robi wrażenie - kompleks zajmuje setki tysięcy metrów kwadratowych i został zaprojektowany tak, by w nowoczesny sposób opowiadać historię starożytnego Egiptu.

Całe muzeum włącznie z rozległymi ogrodami zajęło powierzchnię 500 tys. mkw, dwa razy większą niż Luwr. Lorgnier Antoine/Only World/ABACA East News

Jednym z głównych powodów, dla których muzeum trafiło na listę Time jest fakt, że po raz pierwszy w historii w jednym miejscu zgromadzono pełną kolekcję skarbów z grobowca Tutanchamona. To tysiące artefaktów - od słynnej złotej maski po przedmioty codziennego użytku, które wcześniej były rozproszone lub niedostępne dla zwiedzających.

Muzeum wykorzystuje zaawansowane technologie, interaktywne wystawy i multimedialne prezentacje, dzięki czemu zwiedzanie staje się bardziej angażujące i zrozumiałe, nawet dla osób, które nie mają dużej wiedzy historycznej.

Hol główny muzeum Wael Mostafa/CC BY-SA 4.0(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en) Wikimedia Commons

Netflix House w Filadelfii

Netflix House nie jest zwykłym hotelem ani muzeum. W tym budynku można pozować na tronie z Bridgertonów lub spotkać uciętą rękę z serialu Wednesday. W listopadzie zeszłego roku Netflix otworzył swoją pierwszą stałą lokalizację, czyli dwupiętrowe miejsce, w którym odwiedzający mogą poczuć się jak bohaterowie znanych seriali i filmów.

Polski akcent na liście Najlepszych miejsc 2026 roku przygotowanej przez Time

W zestawieniu znalazł się także Blow Up Hall w Poznaniu - designerski hotel, który bardziej przypomina interaktywną galerię sztuki niż klasyczne miejsce noclegowe. To właśnie jego unikalny koncept sprawił, że trafił do zestawienia Time. Obiekt inspirowany jest filmem Blow-Up i od początku stawia na doświadczenie zamiast standardowego luksusu. Nie ma tu tradycyjnej recepcji, a goście zamiast kluczy otrzymują iPhone'y, które służą do otwierania pokoi i komunikacji z obsługą.

Hotel w Poznaniu został wymieniony na liście Time MOs810, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Wnętrza pełne są instalacji artystycznych, nowoczesnych form i eksperymentalnych rozwiązań, co sprawia, że pobyt staje się częścią immersyjnego doświadczenia. Każdy z 21 pokoi jest niepowtarzalny, utrzymany w eleganckim minimalizmie z ciekawymi ozdobnikami.

Lista Time zawiera same podróżnicze smaczki

Na liście magazynu Time znalazło się łącznie 100 niezwykłych miejsc z całego świata wartych odwiedzenia. Wspólnym elementem tych lokacji jest unikalność doświadczenia - każde z nich oferuje coś, czego nie da się poczuć nigdzie indziej. Lista obejmuje jeszcze m.in. Hotel Plesnik na Słowenii, Ress Spa na Wyspach Owczych, Art Zoo Museum w Amsterdamie czy Aurora Expeditions Douglas Mawson, który płynie przez Ocean Południowy.

Pełna lista miejsc dostępna jest tutaj.

