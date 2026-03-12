Polskie miasto wśród najlepszych na świecie. Doceniono je w nowym rankingu

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Aktualizacja

Od lat ogromną popularnością cieszą się różnego rodzaju raporty i zestawienia, które próbują odpowiedzieć na pozornie proste pytania: co jest "najlepsze", a co "najgorsze". Teraz pojawiło się nowe zestawienie portalu Time Out, w którym wyłoniono 50 najlepszych miast świata na 2026 r. Na liście znalazło się jedno miasto z Polski.

Mapa Europy z lupą powiększającą Polskę, widoczne granice państw i miasta: Warszawa, Łódź, Kraków.
Pojawiło się nowe zestawienie najlepszych miast na świecie. Na iście jest jedno miejsce z Polski.123RF/PICSEL

Najlepsze miasta świata na 2026 r. Jest i polski akcent

Szczególnie dużo uwagi w zestawieniach typu "naj" poświęca się podróżom. W regularnie publikowanych raportach pojawiają się zestawienia najlepiej i najgorzej ocenianych linii lotniczych, lotnisk czy tras lotniczych, a także listy miejsc, które warto odwiedzić choć raz w życiu. Jednym z magazynów, który od lat przygotowuje tego typu klasyfikacje, jest Time Out - uznany na świecie przewodnik kulturalno-rozrywkowy.

Na łamach portalu co roku pojawiają się listy "najfajniejszych" miast czy dzielnic, tworzone na podstawie opinii mieszkańców oraz ekspertów. Niedawno opublikowano najnowszą edycję zestawienia, wskazującą najlepsze miasta na 2026 rok. W rankingu obejmującym 50 miejsc z całego świata znalazło się także jedno miasto z Polski.

Zobacz również:

Pojawiło się nowe zestawienie najlepiej i najgorzej ocenianych lotnisk w Polsce. Które z nich są w top 3?
Lotnictwo

Pasażerowie zdecydowali. Nowy ranking najlepszych i najgorszych lotnisk w Polsce

Paula Drechsler
Paula Drechsler

50 miast, które warto odwiedzić w 2026 r. Polskie miasto na 16 miejscu

Ranking najlepszych miast do odwiedzenia, ale także do życia, powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 24 tysięcy osób ze 150 miast na całym świecie. Uczestników pytano o to, co lubią w swoich miastach - na przykład o atmosferę, muzea, parki, restauracje, sklepy - a także o to, jak naprawdę się tam żyje na co dzień. W badaniu uwzględniono m.in. poczucie zadowolenia, koszty oraz ogólną jakość życia. W tegorocznej edycji ankietę dodatkowo rozszerzono o nowe elementy, takie jak budowanie relacji, poczucie wspólnoty i życie uczuciowe.

Dzięki temu ranking ma lepiej oddawać codzienne doświadczenia mieszkańców. Odpowiedzi ankietowanych połączono z wypowiedziami lokalnych twórców na temat tego, czemu to właśnie ich miasto warto odwiedzić. Głos oddało też ponad 100 ekspertów Time Out. Na tej podstawie powstał ranking najlepszych miast 2026 - "W każdym z nich znajdziesz co najmniej jedną rzecz, która sprawi, że zechcesz zarezerwować podróż, i to natychmiast", twierdzi Time Out.

Pełna lista najlepszych miast 2026. W zestawieniu jest Kraków

W top 3 "Najlepszych miast świata na 2026 r." umieszczono Melbourne (Australia), Szanghaj (Chiny) i Edynburg (Szkocja). Polskim akcentem jest Kraków, który znalazł się na 16 pozycji. Kraków wyróżniono za wyjątkowe dziedzictwo historyczne docenione przez UNESCO, bogatą ofertę kulturalną i gastronomiczną oraz przyjazność dla pieszych. Miasto zachwyca zabytkowym Rynkiem Głównym, Wawelem i klimatycznym Kazimierzem, a także spacerowymi trasami nad Wisłą. Miasto obfituje w lokalne wydarzenia, takie jak Wielka Parada Smoków czy jarmark bożonarodzeniowy. Mieszkańcy bardzo wysoko oceniają gastronomię (87 proc. pozytywnych ocen), kulturę i sztukę (86 proc. dobrych ocen) oraz łatwość poruszania się po mieście pieszo (83 proc. odpowiedzi ankietowanych).

Zamek Królewski na Wawelu
Kraków to nie tylko Wawel. Mieszkańcy i turyści docenili miasto także z wielu innych względów.123RF/PICSEL

Całe zestawienie najlepszych miast na 2026 r. wg. Time Out prezentuje się następująco:

  1. Melbourne - Australia
  2. Szanghaj - Chiny
  3. Edynburg - Szkocja
  4. Londyn - Anglia
  5. Nowy Jork - USA
  6. Kapsztad - Republika Południowej Afryki
  7. Meksyk - Meksyk
  8. Bangkok - Tajlandia
  9. Seul - Korea Południowa
  10. Tokio - Japonia
  11. Zurych - Szwajcaria
  12. Rio de Janeiro - Brazylia
  13. Kopenhaga - Dania
  14. São Paulo - Brazylia
  15. Hongkong - Chiny
  16. Kraków - Polska
  17. Porto - Portugalia
  18. Guadalajara - Meksyk
  19. Madryt - Hiszpania
  20. Walencja - Hiszpania
  21. Sydney - Australia
  22. Paryż - Francja
  23. Singapur - Singapur
  24. Marrakesz - Maroko
  25. Hanoi - Wietnam
  26. Bath - Anglia
  27. Bilbao - Hiszpania
  28. Berlin - Niemcy
  29. Adelaide - Australia
  30. Pekin - Chiny
  31. Antwerpia - Belgia
  32. Chiang Mai - Tajlandia
  33. Neapol - Włochy
  34. Amsterdam - Niderlandy
  35. Medellín - Kolumbia
  36. Lima - Peru
  37. Vancouver - Kanada
  38. Ho Chi Minh - Wietnam
  39. Osaka - Japonia
  40. Ateny - Grecja
  41. Chicago - USA
  42. Kair - Egipt
  43. Buenos Aires - Argentyna
  44. Wiedeń - Austria
  45. Dublin - Irlandia
  46. San Francisco - USA
  47. Lagos - Nigeria
  48. Auckland - Nowa Zelandia
  49. Lizbona - Portugalia
  50. Bogota - Kolumbia

Zobacz również:

Wybierasz się na zagraniczne wakacje? Lepiej sprawdź ważność paszportu
Podróże

Polski paszport lepszy niż amerykański. USA za pierwszą dziesiątką

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak
''Wydarzenia'': Sopocka plaża w prestiżowym rankingu. Wyprzedziła znane miejscaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze