Polskie miasto wśród najlepszych na świecie. Doceniono je w nowym rankingu
Od lat ogromną popularnością cieszą się różnego rodzaju raporty i zestawienia, które próbują odpowiedzieć na pozornie proste pytania: co jest "najlepsze", a co "najgorsze". Teraz pojawiło się nowe zestawienie portalu Time Out, w którym wyłoniono 50 najlepszych miast świata na 2026 r. Na liście znalazło się jedno miasto z Polski.
Najlepsze miasta świata na 2026 r. Jest i polski akcent
Szczególnie dużo uwagi w zestawieniach typu "naj" poświęca się podróżom. W regularnie publikowanych raportach pojawiają się zestawienia najlepiej i najgorzej ocenianych linii lotniczych, lotnisk czy tras lotniczych, a także listy miejsc, które warto odwiedzić choć raz w życiu. Jednym z magazynów, który od lat przygotowuje tego typu klasyfikacje, jest Time Out - uznany na świecie przewodnik kulturalno-rozrywkowy.
Na łamach portalu co roku pojawiają się listy "najfajniejszych" miast czy dzielnic, tworzone na podstawie opinii mieszkańców oraz ekspertów. Niedawno opublikowano najnowszą edycję zestawienia, wskazującą najlepsze miasta na 2026 rok. W rankingu obejmującym 50 miejsc z całego świata znalazło się także jedno miasto z Polski.
50 miast, które warto odwiedzić w 2026 r. Polskie miasto na 16 miejscu
Ranking najlepszych miast do odwiedzenia, ale także do życia, powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 24 tysięcy osób ze 150 miast na całym świecie. Uczestników pytano o to, co lubią w swoich miastach - na przykład o atmosferę, muzea, parki, restauracje, sklepy - a także o to, jak naprawdę się tam żyje na co dzień. W badaniu uwzględniono m.in. poczucie zadowolenia, koszty oraz ogólną jakość życia. W tegorocznej edycji ankietę dodatkowo rozszerzono o nowe elementy, takie jak budowanie relacji, poczucie wspólnoty i życie uczuciowe.
Dzięki temu ranking ma lepiej oddawać codzienne doświadczenia mieszkańców. Odpowiedzi ankietowanych połączono z wypowiedziami lokalnych twórców na temat tego, czemu to właśnie ich miasto warto odwiedzić. Głos oddało też ponad 100 ekspertów Time Out. Na tej podstawie powstał ranking najlepszych miast 2026 - "W każdym z nich znajdziesz co najmniej jedną rzecz, która sprawi, że zechcesz zarezerwować podróż, i to natychmiast", twierdzi Time Out.
Pełna lista najlepszych miast 2026. W zestawieniu jest Kraków
W top 3 "Najlepszych miast świata na 2026 r." umieszczono Melbourne (Australia), Szanghaj (Chiny) i Edynburg (Szkocja). Polskim akcentem jest Kraków, który znalazł się na 16 pozycji. Kraków wyróżniono za wyjątkowe dziedzictwo historyczne docenione przez UNESCO, bogatą ofertę kulturalną i gastronomiczną oraz przyjazność dla pieszych. Miasto zachwyca zabytkowym Rynkiem Głównym, Wawelem i klimatycznym Kazimierzem, a także spacerowymi trasami nad Wisłą. Miasto obfituje w lokalne wydarzenia, takie jak Wielka Parada Smoków czy jarmark bożonarodzeniowy. Mieszkańcy bardzo wysoko oceniają gastronomię (87 proc. pozytywnych ocen), kulturę i sztukę (86 proc. dobrych ocen) oraz łatwość poruszania się po mieście pieszo (83 proc. odpowiedzi ankietowanych).
Całe zestawienie najlepszych miast na 2026 r. wg. Time Out prezentuje się następująco:
- Melbourne - Australia
- Szanghaj - Chiny
- Edynburg - Szkocja
- Londyn - Anglia
- Nowy Jork - USA
- Kapsztad - Republika Południowej Afryki
- Meksyk - Meksyk
- Bangkok - Tajlandia
- Seul - Korea Południowa
- Tokio - Japonia
- Zurych - Szwajcaria
- Rio de Janeiro - Brazylia
- Kopenhaga - Dania
- São Paulo - Brazylia
- Hongkong - Chiny
- Kraków - Polska
- Porto - Portugalia
- Guadalajara - Meksyk
- Madryt - Hiszpania
- Walencja - Hiszpania
- Sydney - Australia
- Paryż - Francja
- Singapur - Singapur
- Marrakesz - Maroko
- Hanoi - Wietnam
- Bath - Anglia
- Bilbao - Hiszpania
- Berlin - Niemcy
- Adelaide - Australia
- Pekin - Chiny
- Antwerpia - Belgia
- Chiang Mai - Tajlandia
- Neapol - Włochy
- Amsterdam - Niderlandy
- Medellín - Kolumbia
- Lima - Peru
- Vancouver - Kanada
- Ho Chi Minh - Wietnam
- Osaka - Japonia
- Ateny - Grecja
- Chicago - USA
- Kair - Egipt
- Buenos Aires - Argentyna
- Wiedeń - Austria
- Dublin - Irlandia
- San Francisco - USA
- Lagos - Nigeria
- Auckland - Nowa Zelandia
- Lizbona - Portugalia
- Bogota - Kolumbia